Je to jinak! Babišovi se nejdřív zvedl žaludek a pak začal pátrat. A teď přiznal...

Požár v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Vejprtech si vyžádal osm mrtvých. Sedmnáct lidí museli odvézt do nemocnice, z nich jsou tři ve vážném stavu. Premiér dnes na místo tragédie jel vyjádřit soustrast všem pozůstalým. „Je mi to hrozně líto. Nejhorší tragédie od roku 2010. Kdyby tam nebyli dobrovolní hasiči z Vejprt do deseti minut, bylo by to ještě horší,“ uvedl premiér, který se na místo vydal hned, co ráno obdržel o nehodě zprávu.

Do Vejprt jel hlavně nabídnout pomoc vlády a taky aby zjistil, jaká opatření musíme přijmout, aby se takovým tragédiím dalo v budoucnu předejít. „Po mně přijel náměstek hejtmana Martin Klika a generální ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba. Zasedla bezpečnostní rada kraje, které jsem se zúčastnil, a na ní jsme se domluvili, jak pomůžeme lidem, kteří přežili a teď nemají kde bydlet. Musíme samozřejmě pomoct i s rekonstrukcí budovy,“ sdělil Babiš.

Starostka jej také prý požádala, aby řešili kompetence ošetřovatelů a nedostatek pracovních sil. Mezi našimi občany totiž zaměstnance nenachází, a tak si vybrala deset uchazečů na Ukrajině. Zatím je ale nemůže využít kvůli administrativě na české straně. „Vejprty jsou navíc na hranici s Německem a starostka by si přála možnost přímého kontaktu s hasiči z Německa, a ne přes současné zdlouhavé postupy,“ popsal předseda vlády.

„Všechny tyhle věci budeme řešit na vládě a já jsem se starostkou v přímém kontaktu. Dobrovolné hasiče je třeba podpořit, protože i když jezdí k zásahům jako teď ti z Vejprt, nemají podmínky jako profesionálové. Musíme zajistit, aby se taková tragédie už nikdy nemohla zopakovat,“ zdůraznil premiér s tím, že zatím to vypadá tak, že v domě nebyla elektrická požární signalizace. Pravděpodobně bude potřeba uzákonit povinnost ji v takových zařízeních mít, není to až tak velká investice.

Následně se zhrozil nad případem jedenáctileté talentované tanečnice Alexie, kdy soud rozhodl, že má jít do ústavu, aby se tam naučila mít ráda svého otce. „Psali to tak v Blesku a mně i mé ženě to zvedlo žaludek. Nemohl jsem to nechat jen tak, ale na druhou stranu jsem k tomu neměl žádné spolehlivé informace. Tak jsem se potkal tenhle týden s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou a advokátkou, která zastupuje v tom případu otce a požádala mě a paní ministryni o schůzku,“ prozradil premiér.

Tato advokátka prý přinesla důkazy, které odpovídaly rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Podle něj totiž má být dcera svěřená právě otci, kterého soud vyhodnotil jako vhodnějšího rodiče k výchově. „Zároveň byla vyvrácená tvrzení, že otec byl odsouzený za sexuální delikt páchaný na matce, nebo dokonce na vlastních dětech. Ve skutečnosti to byl pokus matky dostat otce do vazby, kriminalizovat a odstranit z výchovy dítěte,“ rozklíčovává případ ministerský předseda. Právě to se nakonec pak obrátilo v neprospěch matky a sama za to byla trestně stíhaná.

„No a matka malé Alexie má ještě další dvě děti s jiným mužem. I jeho zastupuje stejná advokátka, a prý i u těch dvou dětí matka brání, aby se s ním děti stýkaly. Čili další opatrovnický spor. A aby toho nebylo málo, tak má ještě jedno dítě s dalším mužem. Celkem tedy čtyři děti se třemi otci. Když jsem si to vyslechl, musel jsem uznat, že se média v tomhle případě příliš hnala za senzací,“ usoudil a doplnil, že je potřeba věřit tomu, že naše justice rozhoduje spravedlivě.

Další věc, která jej zvedla ze židle, byla zakázka na internetový obchod a mobilní aplikaci, díky nimž si motoristé budou moci zakoupit a ověřit nové elektronické dálniční známky, o které jej ministerstvo neinformovalo. „To mě samozřejmě strašně naštvalo. A ještě jsem byl o to naštvanější, že jsem se to dozvěděl z médií. Hned jsem požádal ministra Vladimíra Kremlíka, ať mi to vysvětlí,“ uvedl.

Doplnil, že vládní zmocněnec pro IT Vlado Dzurilla se potkal se zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury, kteří mají tuhle zakázku na starosti, aby zjistili víc. „Jednání pokračovalo i ve čtvrtek a v pátek jsme se potkali dohromady s ministrem Kremlíkem i zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury. Stručně řečeno, SFDI, což je organizace pod státní službou, si udělalo zakázku podle sebe, přitom se neobtěžovali ani zeptat vládního zmocněnce pro IT Vlada Dzurilly, největšího odborníka, který realizoval nejvýznamnější elektronický projekt v historii této země, EET, za šest měsíců a je mozkem digitalizace státní správy,“ nestačil se divit premiér.

„Nejenže se na něj SFDI neobrátil, ale ani mě ministr dopravy neinformoval, že se taková zakázka chystá. Společně teď odmítají přiznat chybu, ale já s nimi zásadně nesouhlasím,“ sdělil svůj jasný postoj. Zakázka na e-shop i call centrum měla být podle Babiše veřejně soutěžená. „A pokud vůbec tam má být nějaká část v režimu ‚důvěrné‘, tak se to podle mě dalo řešit i jinak než vypsáním soutěže, která omezila počet uchazečů,“ míní. „Se zástupci e-shopů a vývojářů se v pondělí potkám.“

„Doufejme, že ze strany těchto firem jde o skutečný zájem, ne o reklamu. Na LinkedInu napsali z Alzy a chtějí se potkat a nabídnout svoje služby. Potkám se taky s Tomášem Vondráčkem z Actum Digital, jeho výzvu jsem dokonce sdílel. I já jsem přesvědčený, že kdyby byla zakázka líp vypsaná, mohla být cena podstatně nižší,“ poznamenal s tím, že v jednání budou pokračovat hned v pondělí.

Na závěr dodal, že na vládě musí probrat a zásadně změnit systém nakupování IT služeb, aby byli informovaní dopředu, že se takové zakázky chystají, a ne aby se to dozvídali zpětně, zatímco si úředníci dělají, co chtějí. „Něco takového se už nesmí opakovat. Není možné, aby o takových obřích IT zakázkách nevěděla dopředu vláda a náš zmocněnec pro digitalizaci. Pokud si to ministři sami schvalují, tak ať nás informují dopředu,“ dodal Babiš na závěr.

