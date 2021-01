Je to strašné. Lékaři nejsou zvyklí, aby jim umíralo tolik lidí! Kubek v Partii pronášel mrazivá slova

Ve druhé hodině nedělní Partie se sešli prezident České lékařské komory Milan Kubek, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Posledně jmenovaný zostra uhodil na Andreje Babiše (ANO). Zdůraznil, že by od premiéra čekal více pokory. Kubek vypočítával počty mrtvých, které zahubil covid. Byla to pochmurná matematika. A Feltl prozradil, jak je to s očkováním.

reklama

Premiér Andrej Babiš (ANO) po setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech sršel optimismem, že očkování skvěle funguje a pokud si např. Karlovarský kraj stěžuje, tak si stěžovat nemá a má raději komunikovat s vládou.

„Prosím vás, Karlovarský kraj je historicky nejhorší ve všem. My tady máme systémy, ale Karlovarský kraj musí komunikovat. Bylo by dobré, aby mluvili s námi, a ne s vámi,“ sdělil předseda vlády novinářům.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 14. 1. 2021) Ano 45% Ne 48% Ještě nevím 7% hlasovalo: 11886 lidí

„Ze strany vlády je to bohužel taková jedna velká propaganda, bohužel,“ zlobil se Kubek.

Feltl prozradil, že jeho kolegové se opravdu hodně nadřeli při přípravě očkovacího centra a on je dnes hrdý na to, jak dobře to funguje. Nemocnice očkuje zdravotníky i seniory a současně IT specialisté v nemocnici otevřeli registr nemocnice, k tomu velkému registračnímu systému, kterým se tolik chlubí premiér Babiš.

Když dostal slovo Kulhánek, oznámil, že registrace k očkování funguje, jenže nefunguje možnost dostat konkrétní termín na očkování. „Kvůli nedostatku vakcín. My týdně dostáváme 1 tisíc vakcín. V současnosti máme 3 tisíce neproočkovaných pracovníků v první skupině, ale měli bychom očkovat seniory. My máme kapacity na očkování 3 tisíce týdně, ale dostáváme od vlády jen 1 tisíc vakcín, což považuji za ránu pod pás,“ bránil se před kamerami Kulhánek, jenž nechápe, proč Babiš takto útočí na Karlovarský kraj.

Ing. Petr Kulhánek BPP



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nevím, co je, že jsme nejhorší ve všem, jestli je to vizitka předchozí vlády ANO, která tu byla čtyři roky. Naopak bych uvítal nějakou sebemenší dávku sebereflexe a pokory a informací, jak se bude dál postupovat,“ bránil se Kulhánek.

Když znovu dostal slovo Feltl, konstatoval, že nedostatek vakcín v ČR považuje za velký problém. „Je to selhání už na úrovni Evropské unie, která dopadla nejhůř v tom globálním obchodu s těmi dávkami. My sice platíme nejmíň, ale dodávek sem chodí nejmíň,“ konstatoval ředitel Všeobecné fakultní nemocnice.

Čím víc nám chybějí vakcíny, tím víc je nutno bezezbytku využít vakcíny dostupné. „Já považuji za největší zločin nevyužít dostupné vakcíny,“ řekl jasně.

V této souvislosti se zlobí i na novináře, kteří pomohli sesadit ředitele Státního zdravotního ústavu, jenž rozhodl o přidělení vakcín i nelékařům, protože byl pod tlakem, aby přidělené vakcíny zužitkoval. „Novináři by nám mohli pomoct tím, že by nám nedávali rány pod pás,“ konstatoval Feltl.

Kubek tady nesouhlasil a upozornil, že EU objednávala tolik vakcín, kolik si objednaly členské státy. Česku nikdo nebránil objednávat více vakcín.

Před kamerami si Kubek odmítl brát servítky a popsal, jak zlé to doopravdy je. „Ta situace je strašná. Řešením je skutečně jenom očkování, ale není řešením té situace, ve které jsme my, to je ta třetí vlna, kterou teď musíme zvládnout, do které jsme se vůbec nemuseli dostat,“ zlobil se na vládu.

Kubek řekl, že na přelomu října a listopadu umíralo o 1400 lidí týdně více než v předchozích letech. Momentálně je to kolem 1200 úmrtí nad průměrem týden co týden. Mezi mrtvými jsou i lékaři, kteří se starali o covidové pacienty.

Fotogalerie: - Otevřeme Česko

Další problém je, že kvůli koronaviru se odkládá necovidová lékařská péče, což je problém, protože se nám to může jednoho dne v negativním smyslu vrátit.

Kulhánek poté upozornill, že Česku by pomohlo, kdyby ČR prohloubila spolupráci s Německem, protože kupříkladu pro Nemocnici Cheb je lepší vézt pacienta 20 kilometrů do Německa než přes 100 kilometrů po Česku. Ale vláda Andreje Babiše trvá na tom, že má k dispozici dost českých volných lůžek.

„Už čtyři měsíce jedeme v nouzovém režimu. Lidé neznají, co je dovolená, nedodržuje se zákoník práce,“ zlobil se Kubek s tím, že z této situace se budou české nemocnice a s nimi i celá společnost vzpamatovávat velmi dlouho. „Doktoři nikdy nebyli zvyklí na to, že jim tolik lidí umře,“ doplnil ještě prezident ČLK.

Kulhánek varoval před předčasným rozvolňováním opatření. „Ta další vlna by byla větší mírou devastace, než jakou zažíváme dnes. I když už vidím na mladé a střední generaci, že pro ni horší než obava z covidu je ta devastace sociálního života. Ale musíme k tomu přistupovat se zdravým rozumem,“ žádal hejtman s tím, že napřed je třeba situaci zklidnit a pak teprve rozvolňovat opatření.

Kubek před kamerami volal po velkém využití antigenních testů i PCR testů, a to jak ve školách, tak ve firmách. „Kdyby to bylo na mně, tak já bych ty firmy zavřel, pokud tedy nejsou životně důležité, a otevřel bych je až po plošném otestování zaměstnanců,“ řekl Kubek.

Pokud se má Česko posunout dál, potřebuje do podzimu proočkovat na 7 milionů lidí, což znamená denně přibližně 70 tisíc osob, ale Česko na to není připravené. Kubek proto doufá, že Babišova vláda jedná s Izraelem o tom, že nám pomůže sehnat další vakcíny. Třeba tím, že nám část svých vakcín prodá.

Feltl v tomto Kubka jednoznačně podpořil a zdůraznil, že Česko zkrátka a dobře potřebuje více vakcín a pokud to bude s pomocí EU, bude to jen dobře. Osobně by byl rád, aby se očkovalo co nejrychleji, a ve Všeobecné fakultní nemocnici už se to děje. Očkují naprosto všichni lékaři - očaři, chirurgové i další specializace, ale tím finálním řešením je postavení velkých očkovacích center ve všech krajích.

„A když lidé uvidí, že nikomu nenarostly rohy po očkování a že se z lidí nestali roboti, tak ten zájem o očkování se zvýší,“ pravil ještě Kubek.

Ten nakonec požádal vládu, aby prozatím opatření nerozvolňovala.

Psali jsme: Taxikáři se dočkají koronavirových kompenzací. I zpětně Kdy se začneme vracet k normálu? Roman Prymula promluvil Večer! Premiér přinese důležité informace, řekl PL Očkování? Babiš jásal, experti nešetří kritikou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.