Je to vážné: Reportéři zvonili i u Babišovy dcery

Před obviněními v kauze Čapí hnízdo požádala policie oba potomky Andreje Babiše, o kterých Babiš tvrdil, že jim farma patřila, o podání vysvětlení. Místo toho jim přišli lékařské zprávy, které mají dokazovat, že oba mají duševní poruchy. Detektivové podle iRozhlasu mají podezření, že údajná duševní nemoc obou Babišových potomků je jen záminka, aby se vyšetřování vyhnuli, což napsali přímo do usnesení o zahájení trestního stíhání.

„Právní zástupce Bobekové doručil policejnímu orgánu písemnou omluvu z účasti u tohoto úkonu ze zdravotních důvodů. Omluva byla doložena potvrzením psychiatrické poradny s tím, že je od 16 let léčena pro závažnou duševní poruchu, kdy současný nepříznivý duševní stav vylučuje její schopnost účasti na trestním řízení,“ popisuje v případě Bobekové usnesení, které iRozhlas prostudoval. U Babiše mladšího pak kriminalisté parafrázují omluvu takto: „Omluva byla doložena potvrzením psychiatrické ambulance s tím, že zdravotní stav Babiše mladšího vylučuje účast na trestním řízení. Vzhledem k charakteru onemocnění jde o dlouhodobé, pravděpodobně až trvalé omezení.“ Oba potomci byli obviněni i přes výhrady.

Obvinění zdůvodňují tím, že oba dotyční vykonávali povolání, která by byla s duševní chorobou pravděpodobně neslučitelná. Podle informací z obchodního rejstříku byla Adriana Bobeková ve vedení společnosti holdingu Agrofert od 2. dubna 2007 do 27. února 2008. Od roku 2008 do ledna 2010 pak seděla v dozorčí radě Farmy Čapí hnízdo. Projektant areálu prý policii potvrdil, že se na stavbě aktivně podílela. Když se iRozhlas snažil zastihnout Bobekovou doma, nebyla doma. Muž, který jim otevřel, řekl toto: „Není doma, nevím, kdy přijde, možná odpoledne nebo večer, ale nemáme o nic zájem.“ A na dotaz o psychických potížích uvedl, že je Bobeková nemá.

Babiš mladší zase až do jara 2015 mohl létat s Boeingem 737. „Mohu sdělit, že podle našich záznamů měl typovou kvalifikaci na B737 platnou do 30. dubna 2015,” potvrdil iRozhlasu mluvčí Úřadu pro civilní letectví. Zprávu o duševním stavu Babiše mladšího podle Seznamu a iRozhlasu zpracovala lékařka Dita Protopopová, jež pracovala pro jeho otce. Ta kandidovala na Praze 8 na starostku. iRozhlasu uvedla, že ji mlčenlivost zapovídá se vyjadřovat, i když by celou věc ráda vysvětlila.

Server iRozhlas píše, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch nyní oficiálně připustil, že zvažuje rozdělení kauzy. Šaroch se ve svém usnesení za vyšetřovatele postavil i přes stížnosti, které Babišovy děti poslaly. O tom, zda jejich zdravotní stav umožňuje je stíhat, podle něj musí rozhodnout znalec, podle jehož posudku se bude rozhodovat, zda bude stíhání zastaveno. Šaroch také podle iRozhlasu prodloužil dobu vyšetřování do konce letošního roku. Vrchní státní zástupkyně v Praze, Lenka Bradáčová již minulý rok upozornila, že řízení brzdí „procesní neochota k součinnosti ze stran některých privátních subjektů“.

