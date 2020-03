Je to vážné a velice citlivé. Právník z Brna je rozpálen do běla. S Babišem je připraven prosoudit i kalhoty. Podívejte se proč

Tomáš Tyl, český právník, napsal na svůj facebook velmi naštvaný příspěvek. Šlo o jeho otce. Je připraven se s Babišem soudit. Je připraven prosoudit prý i své kalhoty. „Pane premiére, zkusil jste vyžít ze 7000 Kč měsíčně? Asi těžko... Ale ani to po Vás nechci, chci po Vás jen soucit s těmi, kdo takto opravdu žijí! Přemýšlím tedy, koho mám uplatit, aby se začal zabývat situací mého otce, který se celý život pyšnil tím, že nemá jediný den zdravotní neschopnosti! Celý život pracoval pro tuto zemi... A jak se mu nyní odvděčujete?! Ani nádor mu nejste ochotni vyříznout...“ napsal. O co tedy šlo?

Právník Tomáš Tyl se pořádně naštval na premiéra Andreje Babiše. Napsal příspěvek na svém facebooku. Šlo o jeho otce. Na toho mělo Brno dva měsíce kašlat a nyní mu není schopné sehnat roušku, jelikož vláda zakázala jejich prodej.

„To je bomba, ne?! Kdyby se, nedej Bože, stalo, tak za tátu klidně prosoudím kalhoty, protože vím, že za normální epidemiologické situace by nebyl ohrožen. Ať je táta jakýkoliv a v mnoha věcech jsme si nerozuměli, ale – je to můj táta. A tak ho mám nechat umřít, protože vláda je impotentní a podceňuje rizika?!“ tázal se.

Tyl poznamenal, že jeho matka je po rakovině prsu a jeho otci diagnostikovali před dvěma měsíci metastázy na plicích. „Od té doby v Brně pendluje mezi cca 3 lékaři, kdy i celé hodiny sedí v čekárnách, kdy tito lékaři (při vší úctě k jejich odbornosti etc.) spolu vzájemně nekomunikují a volají mému nemocnému otci, aby se zeptali, zda už mu někdo zařídil CT vyšetření nebo ne apod. Když mu slíbí, že se do týdne ozvou, dopadá to tak, že za 10 dní tam otec musí jít osobně, protože telefon...? Ani náhodou. Nevím, zda si dokážete představit psychický stav, kdy víte, že Vám v těle roste rakovina a Vy s tím nic nemůžete dělat, protože na Vás nikdo nemá čas... Můj otec je již s ohledem na rakovinu tlustého střeva invalida, ale stále pracuje (a odvádí daně!), protože z jeho důchodu by moji rodiče nevyžili,“ pokračoval v příspěvku.

Prý by jeho rodiče mohli hledat máslo ve slevě, ale na to nemají zdraví, sílu ani nakonec peníze. „Bydlí na okraji Brna a tady je jediný obchod, v němž se ‚Sedlácký chléb‘ (který je jediný, který do 2 dnů nezplesniví jako Vaše výrobky z Penamu) stojí 38,90 Kč. Chápu, pro Vás a Vám blízké – co je to stovka, tisíc, pět tisíc... Vás to začíná tížit od půl miliardy výše. Když však člověk se základní zaručenou mzdou (14.600 korun) onemocní, dostane od ČSSZ stěží okolo 7000 Kč,“ napsal.

„Pane premiére, zkusil jste vyžít ze 7000 Kč měsíčně? Asi těžko... Ale ani to po Vás nechci, CHCI PO VÁS JEN SOUCIT S TĚMI, KDO TAKTO OPRAVDU ŽIJÍ! Přemýšlím tedy, koho mám uplatit, aby se začal zabývat situací mého otce, který se celý život pyšnil tím, že NEMÁ JEDINÝ DEN ZDRAVOTNÍ NESCHOPNOSTI! Celý život pracoval pro tuto zemi... A jak se mu nyní odvděčujete?! Ani nádor mu nejste ochotni vyříznout...“ rozzlobil se Tyl.

Jeho otec má nastoupit na operaci nejspíše na konci března, to však má již být tři měsíce po diagnostikování metastáze. Tedy operace má dle právníka proběhnout v době největší expanze epidemie koronaviru. „Roušky a respirátory sehnat nelze. Jejich prodej fyzickým osobám jste zakázali, ALE 1.3. jste odeslali letadlo plné tisíců roušek, respirátorů, rukavic, ochranných obleků atd. do Číny, která v této době žádnou pomoc nepotřebovala, protože sama exportuje tyto věci např. do Íránu. Tímto Vy sám a Váš ministr Vojtěch jste přímo ohrozili zdraví našich občanů a sděluji Vám jediné - jestli se táta nakazí, budu Vás osobně vinit. Vás a Vašeho zpěváka s jedinou diagnózou a současně kvalifikací: ambice.“

„Už teď je vidět, že naše zdravotnictví na nemocné kašle (viz odeslání nemocných z Brna taxíkem atd.) a ‚však už odvedl daně, tak ať chcípne‘. Doufám, že se mýlím a očekávám Vaši adekvátní reakci,“ zakončil Tyl naštvaný příspěvek.

