Je tu moc obilí z Ruska. Výborný chce zjednat nápravu

„Hledáme cesty, jak zamezit dovozu ruského obilí do Evropy,“ prohlásil ministr zemědělství Marek Výborný na páteční tiskové konferenci. S přebytkem obilí se dle jeho slov potýká Evropa i celý svět. Proto nevidí důvod k toleranci dovozu obilí z Ruské federace. Zvažována je i možnost zařazení obilovin na sankční seznam. Zdůraznil pak důležitost dodání ukrajinského obilí na Blízký východ a do severní Afriky.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se v pátek sešel se zástupci nevládních zemědělských organizací a soukromých zemědělců, například s Asociací soukromého zemědělství. „Kritickou situaci v zemědělství, která hýbe Evropou, řešíme také na koaliční úrovni i na úrovni předsedů politických stran," řekl ministr na tiskové konferenci.

Uvedl dvě věci, které jsou předmětem diskuse. Zaprvé to jsou dopady vyhodnocení prvního roku společné zemědělské politiky. „Splnili jsme programové prohlášení vlády. My jsme chtěli narovnat prostředí směrem k těm malým, rodinným farmám. To se díky designu společné zemědělské politiky, primárně prvního pilíře – přímých plateb na plochu – opravdu podařilo,“ řekl Výborný s tím, že méně pozitivní už je to, že nastavení se negativně promítlo na středně velké zemědělské podniky.

„Druhá věc, která má evropský přesah, je problém s cenami komodit. Ty jsou samozřejmě dány cenami na burze na které velmi doléhá přebytek obilí,“ uvedl Výborný a zdůraznil, že s přebytkem obilí se potýká celý svět. „Tak jako s tím bojujeme tady v Evropě, tak se s tím bojuje kdekoliv jinde. Ta rovnice nemá úplně jednoduché řešení.“

Ministr zemědělství zmínil možnost zařazení ruského obilí na sankční seznam

Následně Výborný zdůraznil důležitost zastavení dovozu obilovin z Ruska. „Víme o tom, že v Evropě v tuto chvíli je poměrně výrazný nárůst dovozu obilovin a olejnin z Ruské federace. Já to považuju za něco, co je potřeba zarazit a to v situaci, kdy agresor – Ruská federace – vede víc jak dva roky útočnou a agresivní válku vůči Ukrajině,“ prohlásil ministr zemědělství.

V České republice je dle jeho slov 3 miliony tun přebytečného obilí. „Proto nevidím jediný důvod, proč bychom měli tolerovat zvýšené dovozy ruských obilovin a olejnin do Evropy,“ řekl Výborný.

„Jsme v kontaktu s ministrem zahraničních věcí a hledáme cesty, jak problém řešit na evropské úrovni,“ sdělil médiím Výborný. Upozornil, že v České republice problém s dovozem ruských obilnin není. Zabránění dovozu obilnin z Ruska do Evropy by měla pozitivní vliv na celkové množství obilovin v Evropě a tím pádem i na cenu obilnin tvořenou na komoditní burze. „Cesty v tuto chvíli prověřujeme, jedna z nich by mohla být i taková, že by obiloviny byly zařazeny na sankční seznam.“

Následně se na tiskové konferenci ministr Výborný věnoval i obilí z Ukrajiny. „Je důležité, vzhledem k situaci na komoditních trzích v Evropě, abychom v maximální možné míře dokázali směrovat ukrajinskou produkci tam, kam historicky patřila,“ uvedl Výborný a napomenul v této věci Evropskou komisi, která zde má dle jeho slov mezery. „Část trhů bohužel obsadila Ruská federace. Musíme dostat ukrajinské obilí na Blízký východ a do severní Afriky.“

I proto je Výborný toho názoru, že je dobře, že bude po 5. červnu prodloužena dohoda o bezcelním obchodním vztahu s Ukrajinou. „Nicméně nebude prodloužena za stejných podmínek jako doposud. Právě s ohledem na situaci v celé Evropě budou stanoveny jasné podmínky, v tuto chvíli jsou na seznamu vybraných zemědělských komodit tři: cukr, drůbeží maso a vejce, kde se navrhuje zavést režim automatických ochranných opatření v okamžiku, kdy objem dovozu přesáhne průměr let 2022 a 2023,“ řekl Výborný.

Neklid na českých trzích

V souvislosti s ukrajinským obilím nicméně panoval neklid i na českých trzích, a to kvůli jeho zdravotním závadám. Ukrajinské obilí se navíc údajně míchá s českým a polským, proto je jeho kvalita nekontrolovatelná, uvedl tehdy předseda Zemědělského družstva z Černovic u Tábora.

Už minulý rok se zemědělci obávali, že se v Česku může vyskytovat přinejmenším milion tun ukrajinského obilí. To už tehdy vedlo k obavám o konkurenceschopnost českého obilí a jeho cen.

„Vypadá to, že úřad cíleně zkresluje čísla a vytváří dojem, že zde žádný problém není. V reakci na náš předchozí příspěvek pan ministr Marek Výborný tvrdí, že se loni z Ukrajiny do ČR dovezlo jen 4 000 tun obilí. Nevíme, odkud pan ministr čerpá svoje data, ale podle statistiků se loni do Česka dovezlo téměř sedmkrát více obilí z Ukrajiny, a to celkově 27 459 tun" uvedla Agrární komora, která – ač vyjádřila svůj soucit s Ukrajinou jakožto zemí napadenou agresorem – stála za tím, že „jejich dovozy nemohou zlikvidovat české zemědělce“.

Koridory solidarity, jež mají zajistit dovoz ukrajinského obilí do Afriky či na Blízký východ podle Agrární komory nefungují. „Asi nemusíme zdůrazňovat, přes kterou tranzitní zemi uprostřed Evropy ukrajinské obilí nyní putuje. S teoretickou možností záměrného klamání původu,“ naznačila v létě 2023 Agrární komora možnost, že do Česka dovážené obilí může být záměrně chybně označeno a prodáváno.

