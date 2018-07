Je zle? Nový vývoj kolem muslimů v Česku. Incident, o kterém se bude mluvit

Jan Cemper píše, že známá aktivistka Iva Procházková se vydala v sobotu se skupinou svých příznivců do lázeňského parku Šanov v centru Teplic. Procházková šla s přáteli údajně protestovat proti arabským hostům z blízkých lázní. K incidentu mělo dojít odpoledne. Podle Procházkové ho vyvolala česky mluvící muslimka. Policie ČR, která na místě zasahovala, má za to, že konflikt vyvolali aktivisté, kteří byli taktéž obviněni. Jeden z nich měl na muslimy vytáhnout pistoli.

Fotogalerie: - Berlínská mešita a muslimský hřbitov

Anketa Má ještě cenu vyšetřovat dnes velké hospodářské kauzy 90. let? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 885 lidí

Zmíněná Procházková popisuje akci jako „každoroční pojídání čuníka“. Na Facebooku popsala své vidění události:

„K dnešnímu konfliktu v parku – každoroční pojídání čuníka v parku se letos nevydařilo, takže jsme se sešli jen v pěti lidech (nechci uvádět jména, kdyžtak ať se dotyční označí sami), seděli jsme na dvou lavičkách a pojídali dobroty, pili pivo a povídali – pak šla kolem muslimka s hidžábem a kočárkem – vlastně šly dvě, ale ta druhá najednou, když to začalo, mizela. Nezaznamenala jsem podnět, na základě kterého začala hystericky ječet na jednoho z našich... Řvala ČESKY (na policii už potřebovala tlumočníka – zřejmě aby poradil jak z toho ven). „Máš problém? Co jako máš za problém?“ (Na policii potom uvedla, že začala, protože řekl: „Ty vole muslimka.“ – Co jí jako vadí? Měla by na to být hrdá, ne? Na to jí on odpověděl: „Ano, mám problém, nemám rád islám.“ Podotýkám, ani slovo k její osobě... Opět hystericky ječela, že teď má problém, ona, že zavolá, a my se nemáme hnout z místa. OK, nic jsme jí neudělali, na policii si rádi počkáme... jenže namísto policie přijeli dva nabušení Arabi a na mého postiženého syna začali jako bez sebe řvát, cože si dovoluje vyhrožovat té nejhodnější paní... Celou dobu jsem se je snažila překřičet a doptat se, co považují za výhrůžku a proč křičí na mého nemocného syna – když slyšel, že je nemocný, ten méně šílený (pruhované triko) se omluvil, ovšem borec v červeném řval pro změnu na mou čtrnáctiletou dceru, že dostane do držky, že jí rozbije hubu, protože prý do té chuděry ukřivděné měla údajně strčit. Ta zírala a nevěděla co, zatímco já jsem se ho opět snažila překřičet, abych ho upozornila, že je to moje dítě, a on si prostě nemůže dovolit jako dospělý chlap ohrožovat malou holku. Ta se nakonec vzpamatovala a začala natáčet na mobil – proto video je trošku – až po akci, kdy vysvětluju tomu druhému, že tohle fakt nemůžou. (Jeho koment – ale nedostane (přes hubu) byl fakt dojemný, hned mi bylo líp.) Po příjezdu policie tvrdili, že jsme do muslimky údajně strčili a já že jsem měla rasistické poznámky. Celou hádku jsem se držela a byla neústupná, ale velmi slušná, a vím přesně, co jsem řekla – proto se omlouvám za výrazy po akci (video), v té situaci, myslím, omluvitelné. Moje děti ještě asi dlouho uvidí před očima dva dospělé magory, jak na ně řvou a vyhrožují jim násilím. Mimochodem, to řvoucí cosi na videu byl její chudáček synáček, co si taky přišel zařvat na nevěřící psy. Policisté v pohodě – až na jednu arogantní příslušnici, ovšem při pohledu na ni mi bylo jasné, že si má co kompenzovat na druhých – k nám slušní, k nim rozpačitě úslužní...“

Jako důkaz svého pohledu přiložila i video.

Poté, co se celý incident začal řešit na Facebooku, se Jan Cemper v pondělí rozhodl poslat e-mail policii se žádostí o její vidění situace. Komisař Daniel Vítek mu odpověděl takto:

„V sobotu kolem osmnácté hodiny došlo v Šanovském parku k verbálnímu střetu několika osob, zřejmě z důvodu rozdílné etnické příslušnosti a náboženského vyznání. Celý incident eskaloval poté, co na místo přijel manžel cizinky, která se cítila být napadena, a chtěl si okolnosti celého problému vyjasnit s mužem, který měl jeho manželce vyhrožovat. Konflikt vyvrcholil ve chvíli, kdy měl čtyřicetiletý muž, který ženu předtím verbálně napadl, vytáhnout svou plynovou pistoli, kterou prý natáhl a mířil s ní na manžela poškozené. Přitom mu měl vyhrožovat zabitím kvůli jeho náboženskému vyznání.

Další podezřelou je 44letá žena, která měla poškozeného taktéž verbálně napadnout a mluvit o zabití v souvislosti s jeho nekřesťanským náboženským vyznáním. Policisté bezprostředně po incidentu podezřelého muže a ženu zadrželi, následně byli obviněni z přečinu násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Oba jsou vyšetřováni na svobodě, bližší okolnosti celého případu prověřují tepličtí kriminalisté.“

Celý článek s vyjádřením policie ZDE:

Eman Ghalebová, muslimská aktivistka, která v Teplicích studuje, také označuje verzi, kterou uvádí Iva Procházková, za nepravdivou, s tím, že se liší od té, kterou uvádí policie. Také apeluje na média, aby fotografie a video muslimské rodiny dále nešířila a aby politici a média nešířili „nepravdivé a neověřené informace“. Ghalebová je známá například z rozhovoru, který s ní udělala MF Dnes, kde se vyjádřila, že chápe strach Čechů z muslimů. Na svém profilu píše:

„O víkendu se stala věc, které jsem se nejvíc bála.

Nechtěla jsem na to upozorňovat, dokonce i samotná muslimská komunita v Teplicích se bojí, aby to nevyvolalo ve společnosti další nepokoje a útoky. Ale poté, kdy se na internetu objevily nepravdivé a nebezpečné informace, rozhodla jsem se reagovat.

V sobotu došlo v Teplicích k útoku na muslimku s manželem a dětmi, bylo na ně mířeno PISTOLÍ.

Stalo se to v Šanovském parku, kde skupina lidí uspořádala akci „pojídání čuníka“. Okolo nich prošla muslimka s dětmi a někdo z té skupiny zakřičel: „Ty vole, muslimka!“ Paní, která zde již dlouho žije, odpověděla česky a zavolala manžela, který přivolal policii. Jeden muž z té skupiny pak namířil na rodinu s dětmi pistolí, mezitím na místo přijela policie a případ se stále vyšetřuje.

Na Facebooku se mezitím objevil nepravdivý popis celé události, který zveřejnila organizátorka „pojídání čuníka“. Její informace jsou v rozporu s tím, jak o případu informuje policie. Ráda bych Vás proto požádala o to, abyste nepravdivé a neověřené informace dál nešířili. Stejně tak žádám i o to, abyste dál nešířili fotografie a video napadené rodiny a zbytečně je tak nevystavovali dalšímu riziku. Znovu opakuji, že případ vyšetřuje policie.“

Psali jsme: Karel Schwarzenberg: Zeman je příživník Ministerstvo zahraničí: Zasedání ke svobodě náboženství ve Washingtonu Miroslav Macek: Kdo vydal těm stavebníkům, kteří dokončili právně cizí domy, stavební povolení? Kobza (SPD): Narůstá násilí, související s migrací z Afriky a Blízkého východu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas