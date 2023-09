Je zle. „Zrušte rodinu, je zlá.“ Přispěli… To budete koukat

Rodina je zdrojem veškeré nespravedlnosti a vychází z kapitalistických, koloniálních a patriarchálních dějin. Proto je prý potřeba rodinu zrušit. O tom se ve středu odpoledne budou bavit aktivisté na Praze 10 za peníze z EU, ze státního rozpočtu i z městské pokladny. Podle šéfky Aliance pro rodinu Jany Jochové jde o destruktivní akci a stát by měl bouchnout do stolu a chtít vrátit dotace. „Jinak státu nemůžeme věřit, že to s podporou rodin myslí vážně,“ uvádí Jochová na téma knihy „Zrušte rodinu“.

reklama

Ve středu odpoledne, právě když vychází tento text, se v pražském „Prostoru Petrohradská kolektiv“ koná pozoruhodná akce. Při tematickém workshopu se bude křtít kniha s názvem Zrušte rodinu.

Její autorka Sophie Lewis tvrdí, že nukleární rodina (tedy tradiční rodina ve složení muž, žena a děti) je jádrem veškeré nespravedlnosti ve světě a musí se zrušit. A následně představuje svět, ve kterém příbuzenství bude nahrazeno „spřízněním“ a místo privatizované a vynucené péče bude fungovat péče naplňující a kolektivní.

„Rodina se ustavila v kapitalistických, koloniálních a patriarchálních dějinách,“ vysvětluje, že vše souvisí se vším a vše společně se tedy musí odstranit.

Kniha s podtitulem „Manifest za péči a osvobození“ se sama označuje za „kritiku familiarismu“.

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 92% Nemá 6% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23223 lidí

Její autorka, britská spisovatelka žijící v USA, poprvé upoutala před pouhými čtyřmi roky knihou „Full Surogacy Now: Feminism against family“, která obhajuje princip náhradních „surogátních“ matek a vytváří konstrukt mateřství jako kolektivního úsilí více osob.

Základem jejích tezí o kolektivním mateřství je „reprodukce jako práce“, ve které by vybrané ženy profesionálně odnášely a rodily děti, následně vychovávané kolektivem.

Nynější workshop povedou autorky magazínu Druhá směna, které k českému překladu antinukleárního manifestu napsaly doslov.

Web Druhá směna se prezentuje podtitulem „Chceme spravedlnost v kuchyni i v celé společnosti“ a téma chápe velmi extenzivně. Zabývá se tedy nejen feminismem, ale i bojem proti všem dalším formám nespravedlnosti. Tato konstrukce autorkám umožňuje komentovat v podstatě jakoukoliv liberální agendu.

Nejnovější příspěvek se například jmenuje „Kancl, nádobí a sousedovic dítě? Feministická reflexe nerůstu“.

Autorka Michaela Švandová vysvětluje: „Nerůst nás vede ke znovuobjevení komunitního života, k lokálnosti, ke sdílení a vzájemné péči.“ Proti tomu současné uspořádání stojí na neplacené domácí práci žen. Autorka rozjímá o sociálně-ekonomické tranformaci, kde se místo ekonomického růstu budou řešit dnes nedoceněné činnosti.

Fotogalerie: - Schvalování pořadu

„Všechny strategie se věnují jen jednomu z propletených kořenů problému – kapitalismu. Kdy se zapomnělo na patriarchát, který je jeho neodmyslitelnou součástí a ve finále dokonce základním hodnotovým rámcem celého systému?“ ptá se.

Propletené kořeny problému žádají samozřejmě také komplexní revoluci.

Snad ještě lapidárněji provázanost problému vyjadřuje název básně autorky Olgy Wawracz, publikované vloni v prosinci: „Naše těla, naše revoluční hmota“.

Nadace. Vlastně levicová lobby

Feministický projekt Druhá směna je sponzorován (slovy autorek „laskavě podporován“) německou Nadací Rosy Luxenburgové. Tu i Wikipedie představuje jako „lobby alternativní politiky“.

Pojem „nadace“ je v Česku spojen především s charitou, v Německu se ale pojem „stiftung“ blíží spíše neziskové organizaci v dnešním chápání. Cílem těchto nadací je podpora z jejich pohledu úctyhodných myšlenek a agend, nebrání se ani klasickému lobbismu mezi politiky.

Fotogalerie: - Před Green Deal summitem

Rosa Luxemburgová byla známou radikálně levicovou vizionářkou, zavražděnou v dramatických měsících po skončení první světové války, když se v Německu živelně utvářelo republikánské zřízení.

Proto nepřekvapí, že i její nadace přichází s radikálně levicovou agendou a tématy. Její šéfkou je aktuálně Dagmar Enkelmannová, někdejší vlivná poslankyně za ultralevicovou stranu Die Linke. Nadace fungující od roku 1990 je známá svou vytrvalou podporou všech více či méně bizarních alternativ ke kapitalistickému vývoji.

Její česká pobočka expanduje podporu levicovým vizím i k sousedům. Jako projektový koordinátor v ní vystupuje jiný známý levicový aktivistka Jan Májíček.

Jako v případě všech neziskových organizací, i zde jsou zásadním zdrojem financování veřejné peníze. Nadace familiérně přezdívaná Rosa-Lux měla jen v roce 2018 dostat od německého státu 64 milionů eur.

Budoucnost EU

Křest knihy Sophie Lewisové proběhne v centru Petrohradská kolektiv na Praze 10, překvapivě v ulici Petrohradská. Mezi financiéry této „artist-run iniciativy“ je vedle Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a Úřadu městské části Praha 10 také projekt Evropské unie NextGenerationEU.

Tento projekt, schválený v prosinci 2020, měl být původně plánem obnovy po pandemii. Dnes se ale na jeho stránkách můžeme dočíst:

„NextGenerationEU je víc než plán obnovy – je to příležitost, která přichází jednou za život. Příležitost dostat nás z pandemie silnější, transformovat naše ekonomiky a společnosti a vytvořit Evropu, která bude fungovat pro všechny. Máme vše, co k tomu potřebujeme. Máme vizi, máme plán a dohodli jsme se, že společně investujeme 806,9 miliard EUR,“ píše se dnes v záhlaví projektu, který má dělat Evropu „zelenější, zdravější a digitálnější“.

Fotogalerie: - Oktoberfest a pár piv

Součástí této evropské změny je i podpora aktivit, jako je kulturně společenské centrum na Petrohradské, kde je prezentována budoucnost příštích generací v podobě zrušení nukleární rodiny.

Když do Česka ve středu přijela předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, mimo jiné přivezla Petru Fialovi slib, že Evropská unie přidá Česku ze společných zdrojů 2,2 miliardy eur.

„S radostí oznamuji, že jsme schválili revidovaný plán obnovy a odolnosti České republiky, včetně nové kapitoly REPowerEU. Revidovaný plán přináší Česku dodatečné finanční prostředky ve výši 2,2 miliardy eur. To zahrnuje 736 milionů eur v rámci REPowerEU na reformy a investice do silnější elektrické sítě, více obnovitelné energie, energetickou účinnost, čistou dopravu a, což je velmi důležité, dovednosti potřebné k podpoře českého průmyslu a úspěchu v zelené transformaci. Evropská komise bude Českou cestu nadále podporovat,“ sdělila k tomu předsedkyně Leyenová.

Tyto dodatečné peníze budou poslány právě do české části programu NextGenerationEU.

Anketa Jste pro schválení „manželství pro všechny“? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16312 lidí

Zapsaný spolek Petrohradská kolektiv se kromě zmíněné podpory z bruselského programu NextGeneration EU chlubí, že pro letošní rok získal prostředky i z programu Národní plán obnovy. Ten měl být přitom určen na pomoc covidem poškozené zemi, společnosti a ekonomice. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na oficiálním webu projektu hovoří o tom, že „Národní plán obnovy je cesta k lepší budoucnosti Česka“.

„Národní plán obnovy vnímám jako skvělou příležitost pro rozvoj České republiky. Samotný plán vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covidu-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Na realizaci těchto reforem a investic získá Česká republika z evropského Nástroje pro oživení a odolnost až 7 mld. eur. Národní plán obnovy je určen především pro občany. Zasahuje do mnoha oblastí každodenního lidského života a výsledky tohoto plánu budou viditelné ve všech oborech, se kterými se můžeme potkat. Ve školství, zdravotnictví, v zemědělství, v oblasti kultury, v podpoře podnikatelů, ve vědě apod.“

Destruktivní akce. Vrátit peníze!

Jak dále Národní plán obnovy ministr Síkela popsal, peníze měly jít hlavně na posílení ekonomiky. „Evropské prostředky v tomto případě pomáhají České republice, aby se stala konkurenceschopnější a udržitelnější ekonomikou, a také našim občanům a celé společnosti ke zvýšení odolnosti,“ cituje vládní web Jozefa Síkelu.

Podle předsedkyně Aliance pro rodinu Jany Jochové by měl stát zasáhnout a požadovat vrácení dotací, pokud slouží k podpoře akce, která prosazuje rozklad základního stavebního prvku našeho státu, tedy tradiční rodiny.

„Stát se chlubí, že chce dělat kvalitní rodinnou politiku, a pak podpoří akci, která tvrdí, že rodina má být zrušena, protože je zdrojem nespravedlnosti. Vždyť je to postavené na hlavu a jde to proti veškerým zásadám zdravého rozumu. Pokud chce být stát vnímám jako věrohodný a podporující rodiny, veřejné peníze by měly být vráceny a přesměrovány z této organizace.

V opačném případě těžko věřit, že má stát snahu podporovat rodiny. Vláda mluví o tom, jak stát musí šetřit na všem. Má se zkrátit i rodičovská dovolená, a pak se dozvídáme, že veřejné peníze jdou na takovouhle destruktivní akci. Každému normálnímu člověku z toho zůstává rozum stát. Jak máme vládním představitelům věřit, že to s podporou rodin myslí vážně? Okamžitě by někdo z nich měl vystoupit a říct, že tohle ne, to je špatně,“ uvádí Jana Jochová pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Za mě nemluvíte! Nepěkné věci o duhových aktivistech z vlastní komunity Je divák připraven? Musí. TV NOVA zařadila politiku všude Duhová úderka naběhne... 66 globálních korporací si stěžuje Fialovi. Manželství pro všechny přinese zemi miliardy, mávají studií Britská důchodkyně si vyfotila duhový plakát. Navštívila ji policie, hrozila zločinem z nenávisti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE