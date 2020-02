Jedna, druhá, třetí zveřejněná... „Prodáváte fotku od rakve? Styďte se!“ U Babiše na profilu je zle

reklama

Jaroslav Kubera řídil severočeské Teplice neuvěřitelných 24 let. Od konce roku 2018 řídil i Senát. A nebál se naplno říkat, co si myslí. Důrazně hájil svobodu člověka a v žertu nabízel kolegyním senátorkám, že je v máji políbí, aby náhodou nepřišly zkrátka, kdyby na to zapomněli jejich manželé.

Naposledy veřejně promluvil 18. ledna na kongresu ODS. O 48 hodin později zkolaboval. Své spoluobčany už nebude bavit specifickým humorem, kterým tak moc dráždil např. stoupenkyně feministického hnutí.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se poklonil před Kuberovou rakví a o tento moment se podělil na sociální síti Facebook. Jen to možná neměl dělat, protože tím vyvolal řadu reakcí. Lidé Babišovi mimo jiné připomněli, že Jaroslav Kubera patřil k velkým kritikům Babiše a hnutí ANO. A často si prý Babiše „namazal na chleba“.

„Pan Kubera si Vás a Vaše voliče ve svém posledním projevu namazal na chleba, jak to uměl jen on. Vznešený, hrdý demokrat,“ zaznělo v diskusi.

A to nebylo to jediné, co lidé Babišovi připomněli. Babiš se o sobě také dočetl, že je „nechutnej kašpar“ a tuto smutnou událost jen využívá k tomu, aby se opět zviditelnil. „Se divím, že se takhle Babiš dokáže ohnout s tou svou páteří,“ doplnil k tomu jeden z voličů. „Ne že by to u soudruha agenta byla nějaká novinka, ale tohle je od něho zase opět nehorázné chucpe,“ přisadil si další. „Styďte se, prodávat fotku od rakve. Slušní odcházejí, vy nikdy neodejdete, to jste nám mockrát řekl,“ zaznělo do třetice.

Došlo i na povzdech, že slušní a pracovití politici odcházejí a „šmejdi“ zůstávají. „Bohužel, čestní a charakterní lidé odcházejí a ŠMEJDI nám tady zůstávají. Jaroslave, ještě jsi neměl odcházet. Právě teď si dávám jedno cigárko – za tebe. Upřímnou soustrast celé rodině,“ pravil pan Dědek.

Někteří lidé se však poklonili i před Babišem. Za to, že dokázal vzdát čest i svému výraznému názorovému oponentovi.

