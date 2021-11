Jedna vakcína na covid ročně, je to tak moc? Smejkal se před pátkem rozjel, ani Kroužková ho neubrzdila. Sejmul „antivaxery“

Vláda v demisi v pátek projedná další opatření proti šíření covidu, mimo jiné rozhodne o plošném testování ve školách a zvažuje také omezení některých akcí pro neočkované, na některých místech by pro prokazování bezinfekčnosti nestačil už negativní test. Takový postup v pořadu Interview ČT24 hlavní epidemiolog v IKEM Petr Smejkal kritizoval. Stát podle něj reaguje na situaci zoufale pozdě. Prosazoval také povinné očkování. „To není žádné omezení svobody!“ čílil se. Argumenty o tom, že virus šíří očkovaní stejně jako neočkovaní, jej vytočily do otáček.

Nárůst nakažených strmě stoupá. Vláda má projednat další zpřísnění opatření a své kroky chce také projednat s pětikoalicí. Následně chce opatření uvést v platnost od 29. listopadu. Smejkalovi se nelíbí návrh na rakouský model hovořící o vypuštění testu ze systému OTN (očkování, test, prodělaná nemoc). „My se k tomu nestavíme nadšeně, tohle opatření asi zvýší proočkovanost, ale v tuto chvíli je na to trochu brzo, testy bych ponechal,“ řekl vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5193 lidí

„Alternativu v podobě testů bych lidem nebral, aby to nenadělalo spíš více potíží než užitku,“ vyjádřil značné pochybnosti. Čekat na rozhodnutí o opatření až do 29. listopadu mu přijde pozdě. „Nejlepší je, když se to udělá hned,“ řekl obecně vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci.

„Vláda reaguje pozdě, pořád jsme za tím vlakem, který nám ujíždí,“ pokračoval Smejkal, jehož skupina MeSES varovala včera vládu, že pokud nebude více trasovat, očkovat a plošně testovat ve školách i ve firmách, hrozí nám lockdown.

„Těch věcí je plno, my se pořád jen chlácholíme tím, že to jako bude v pohodě a zdravotní systém to zvládne, že jsme dostatečně promoření. Ale ono to tak úplně není. Kdybychom dělali opatření dobře a včas, nemuseli bychom se už bát, že přijdou nějaká omezení,“ upozornil Smejkal. „Pokud dojde k dalšímu omezování, bude to selhání. My jsme ještě pořád v situaci, že pokud budeme vymáhat současná opatření, což se pořád úplně neděje, půjde to i bez omezení,“ doplnil.

I kdyby se všichni neočkovaní rozhodli očkovat příští týden, efekt uvidíme prý až za šest týdnů, tedy před Vánoci. Do té doby se může prý nakazit až 600 tisíc lidí a z toho může být 9,5 tisíce mrtvých při smrtnosti 1,5 procenta. „Tedy musíme tlačit na to plošné testování, to zbrzdí tu epidemii do takové míry, že se nestane, že se nám zahltí nemocnice. Já jsem o tom přesvědčen,“ zdůraznil opakovaně.

Za zásadní totiž MeSES považuje posílení mobilních očkovacích týmů, ale také vyhlásit povinné očkování v rizikových profesích. „Navrhujeme, aby se k povinnému očkování přikročilo u určitých profesních skupin, tedy u zdravotníků, učitelů a zaměstnanců v sociálních službách. Nakázat to celému státu by asi bylo u nás dost problematické,“ připomněl, že jsou státy, kde je to už zcela běžné.

Vzápětí se rozvášnil, že v Česku máme povinné očkování proti spoustě jiných infekčních chorob, a nechápe tedy současný odpor. Moderátorka Barbora Kroužková jej zarazila s tím, že mít x dávek vakcíny v tak krátkém časovém intervalu není oproti jiným očkováním běžné. „Ale tohle je nemoc, která je tak závažná, je to výbuch infekčního onemocnění. Naše země je v jednom velkém ohnisku, takže povinné očkování je naprosto ospravedlnitelné. I celostátní očkování by bylo průchodné a v pořádku,“ míní.

Co říká na to, že ale i očkovaní šíří virus? „Jo, to je velký argument těch antivaxů, jasně...,“ zasmál se. „No, šíří, nebo ne?“ zajímala se se vší vážností Kroužková. „Šíří!“ vypálil a pokračoval: „Ale s menší virovou náloží a po kratší dobu... jo?“ startoval Smejkal. „Tady máte jasný efekt očkování, tohleto je jen další mýtus, že to nemá z tohohle důvodu smysl,“ rozhorlil se.

Kroužkovou však stále zajímalo, kdy bude konec neustále se opakujícího očkování proti nemoci covid-19. „Prosím vás, víme o tom pořád málo, abychom mohli říct, že jedna vakcína bude stačit na deset let,“ spráskl ruce. „Ale proboha, jestli si tu vakcínu budeme dávat před každou zimní sezónou, je to tak zatěžující?“ ptal se dotčeně. „Je to tak zatěžující pro to, abychom žili už v pořádku, bez testování a udělali z toho už endemickou chorobu?“ tázal se.

„Viděli jsme, že je to pandemie století, to se děje! A tak k tomu musíme přistupovat velmi zodpovědně. Já v tom nevidím problém. Je to celospolečenská záležitost. To není tak velké omezení svobody, abychom to tuhle sezónu nevydrželi a příští rok si zase dali vakcínu už třeba dobrovolně,“ gestikuloval výrazně Smejkal.

Lockdownu se podle něj můžeme letos vyhnout. „My máme teď všechny páky pro to, abychom se nemuseli omezit. Vláda se nesmí bát plošného testování, musí zlepšit trasování, dostat se k neočkovaným a přesvědčit je. Udělat kampaň, že vakcína je bezpečná a bude možná i pro děti. A abychom vymáhali opatření a lidé ukazovali vždy Tečku, když vstoupí do vnitřních prostorů,“ shrnul emotivně, jaké kroky musí vláda nutně udělat.

