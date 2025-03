Jednání o míru, všude nejistota. Ale Turecko cítí příležitost

23.03.2025 19:30 | Monitoring

Od nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu celý svět skloňuje slova příměří a mír. Jen se liší představy o tom, jak by takové příměří na Ukrajině mělo vypadat a kdo by měl následující mír garantovat. Nyní se do debaty zapojilo i Turecko. A kromě šachové partie na Ukrajině si Turecko opět brousí zuby na vstup do Evropské unie. „Turecko má příležitost stát se klíčovým hráčem v nové Evropě,“ řekl turecký prezident Erdogan. „A my tuto příležitost nepromarníme.“