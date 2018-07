Jednodušší zápis a správu ochranných známek Sněmovna asi schválí

Praha 3. července (ČTK) - Zjednodušení zápisu a správy ochranných známek Sněmovna s největší pravděpodobností schválí, a to bez poslaneckých úprav. Před finálním kolem, které se uskuteční nejdříve v pátek příštího týdne, to poslancům doporučil hospodářský výbor. Vládní novelou by ze zákona například zmizel požadavek na grafické vyjádření známky, což brání přihlašování netradičních ochranných známek.

Dolní komora by podle stanoviska výboru neměla přijmout jediný poslanecký pozměňovací návrh, který podal Pirát Lukáš Černohorský. Nechce rušit ustanovení, podle kterého se do rejstříku nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby. Úpravu zdůvodňoval tím, že odstranění paragrafu by bylo proti smyslu ochranných známek a narušilo by důvěru vlastníků v jejich funkci.

Anketa Osvědčil se Andrej Babiš ve funkci předsedy vlády? Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 2613 lidí



Díky předloze by mělo být možné přihlašovat netradiční ochranné známky, například zvukové, pohybové nebo holografické. Zvuková ochranná známka se bude vyjadřovat předložením audionahrávky nebo zachycením v notovém zápisu. Úřady budou moci stanovit, v jakém formátu budou přijímat takové známky k zápisu. Multimediální ochranná známka tvořená kombinací obrazu a zvuku se bude předkládat jako audiovizuální nahrávka.



Novela usiluje o soulad systému ochranných známek ČR se systémem ochranné známky Evropské unie. Omezuje rozdíly v právní úpravě. "Mezi hlavní cíle nové úpravy patří také výslovné umožnění zamítnutí ochrany z důvodu existence staršího práva představujícího odrůdu rostlin, označení původu či zeměpisné označení, tradičního výrazu pro víno a zaručené tradiční speciality," stojí v důvodové zprávě.



V Česku existují tři systémy ochranných známek. Jednak je to systém národních ochranných známek, které jsou registrovány u Úřadu průmyslového vlastnictví, dále mezinárodní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie. V současnosti je v ČR zapsáno zhruba 125.000 národních ochranných známek a 85.000 mezinárodních ochranných známek s vyznačením ČR. Dále mají v Česku účinky mezinárodní známky s vyznačením EU a ochranné známky EU. Celkem jde o víc než 1,35 milionu ochranných známek.



Ochranné známky slouží jako základní marketingové nástroje podnikání, jsou využívány při propagaci výrobků a služeb a představují záruku, že výrobky či služby pocházející od stejného výrobce mají určitou kvalitu, poznamenala vláda. Uvádí rovněž, že počet přihlášek ochranných známek roste stejně jako požadavky podnikatelů na rychlost i vyšší kvalitu registračního systému.



mbc jw

Psali jsme: „Kokotina, mrtvý Babiš. Češi jsou blbci.“ Strhlo se peklo, zítra to bude ještě horší Nový plán Mattea Salviniho, týká se i Česka. Mnozí spadnou ze židle hrůzou Ostrý vzkaz Zemana Ťokovu ministerstvu: Odpískejte to rozšíření zpoplatněných silnic první třídy o 900 kilometrů Když Německo, tak my taky. Rakousko se chystá zakročit proti imigrantům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: čtk