Jen binec. Redaktory hledala kamera ve státní televizi Sýrie marně

Dva vysocí syrští důstojníci agentuře Reuters řekli, že Asad uprchl z Damašku a jeho cíl není znám, zatímco Syrská observatoř pro lidská práva uvedla, že opustil zemi a odletěl z damašského letiště ještě před odchodem armádních bezpečnostních sil. Tyto zprávy nebylo možné nezávisle ověřit.

Letadlo, které ráno odstartovalo a zamířilo k pobřeží, kde žijí alavité a kde je ruská základna, však po krátké době zmizelo z radarů.

Izraelský server Ynet informoval, že se spekuluje o havárii, a dokonce i o možném sestřelení letadla.

Letadlo zamířilo napřed na východ směrem k Iráku a Íránu, ale pak se otočilo na severozápad a letělo okolo Homsu do pobřežní oblasti provincie Latákíja, kde žijí alavité a je tam ruská základna. Když stroj minul Homs, náhle prudce změnil směr letu na jihozápad k libanonským hranicím a pak ještě jednou zpátky k Homsu. Současně rychle klesal, ukazuje záznam na FlightRadaru.

Izraelský server Ynet uvádí, že možná havaroval. The Jerusalem Post nevylučuje, že byl sestřelen. Upozorňuje ale, že není potvrzena přítomnost Asada na palubě.

Did Bashar al-Assad's Plane Crash?

Sudden Disappearance and Altitude Change Suggests It Was Shot Down!!

Unconfirmed information is being circulated about the sudden descent of the plane that was reportedly carrying Assad after it disappeared from radar and dropped suddenly from… pic.twitter.com/fpFQxQaq0K