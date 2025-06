Jermanová a zážitky z Bruselu: Vláda se klaní až k zemi

Mezinárodní situace není klidná, ale od toho je právě vláda, aby občany uklidnila. Koalice místo toho lidi děsí, že budou lítat bomby a že půjdeme na Východ. Přepisují se dějiny, europoslankyně Danuše Nerudová například tvrdí, že nás osvobodili Američané. V Evropském parlamentu vítězí ideologie nad pragmatismem, návrhy Patriotů pro Evropu jsou odmítány. A jsou schváleny poté, co byly předloženy jinou frakcí.

„Vládnoucí koalice je bílá a my jsme ti černí,“ řekla europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO, Patrioti pro Evropu) v podcastu Chuť moci. „Obavám se ‚fixlu‘ v korespondenční volbě, která mohla počkat na příští volby,“ uvedla politička.

Jermanová odmítá, aby peníze na rozvoj evropských regionů byly použity na nákup zbraní. Patrioti jsou proti tomu, aby se stavěly kryty, chtějí mír, a ne válku. S Jaroslavou Pokornou Jermanovou hovořil Thomas Kulidakis.

Europoslankyni uráží, když se o Patriotech dozvídá, že jsou proruští. „Já mám kořeny na Ukrajině. Fakt nejsem proruská,“ zdůraznila politička. V Rusku ani na Ukrajině nikdy podle svých slov nebyla. „Jsem volyňská Češka. Moje babička s dědou z maminčiny strany pocházejí odtamtud. Vím, co mi babička vyprávěla, jak to tam vypadalo, hrozné věci. Ani komunisti nebrali lidi, kteří přišli z východu, dobře. Vadí mi, jak se teď přepisují dějiny. Kolegyně Nerudová řekne, že nás osvobodili Američani. Ale Rudá armáda tady byla taky,“ zdůraznila Jermanová.

Současná vláda se klaní v Bruselu až k zemi

Dále hovořila o tom, že její dědeček bojoval v dukelské bitvě, přežil a dostal vyznamenání. „O těchto lidech se nemluví nebo se o nich mluví špatně. A mně to vadí. Historie je daná. My ji nemáme přepisovat, jak se nám líbí,“ uvedla politička, která doporučuje polský film Volyň.

Nelíbí se jí, že současná vláda „se klaní v Bruselu až k zemi“. „My se nikomu neklaníme. Zastupujeme českého voliče v Evropském parlamentu. Naší prioritou je bezpečnost v Česku, nejenom vnější, ale i vnitřní. Já rozhodně nebudu lidi strašit, že budou lítat bomby. Tato kampaň je plná strachu. A nešíříme ho my, šíří ho tahle vláda,“ zdůraznila Jermanová.

Dále zdůraznila, že ANO nechce opouštět EU. Naopak ji hodlá renovovat. Diktatura podle ní Česku nehrozí. Odpověděla také na otázku, jakým způsobem míní EU podpořit financování výdajů na zbrojení jednotlivých členských zemí.

„Dotace to nebudou. Evropská komise jde cestou úvěrů, za které bude ručit. Legislativa ještě není na stole, pořád se to projednává, furt se to vytváří. Stát to bude splácet třeba 48 let. Pan Výborný i vláda jsou připraveni zadlužit Českou republiku na dlouhé období. Z toho chtějí pořídit vybavení pro armádu. V EU zaznívají hlasy, i když teď už v menší míře, že by vedle NATO měla existovat jiná, evropská obranná struktura. Podařilo se to trošku zabrzdit. NATO je obranný pakt. Důležité je, že tam jsou Spojené státy. Jsem přesvědčená, že tam zůstanou. A není dobré vytvářet vedle nějakou samostatnou strukturu. Víme, jak špatně funguje Evropská komise a EU. Takže si neumím představit, jak by fungovalo to vojenské uskupení,“ řekla europoslankyně.

Proč utrácet neefektivně?

Objevují se podle ní také názory, že by v rámci NATO mělo vzniknout „evropské NATO“. „To jsou věci, o kterých se diskutuje. Na stole nic konkrétního není,“ zdůraznila Jermanová. Kromě půjček na pořízení obranných mechanismů jsou ve hře také společné nákupy. Zmínila, že vláda hodlá slíbit vynakládání pěti procent HDP do obrany ročně. „To je obrovská částka, kterou nejsme schopni utratit, aby to mělo smysl,“ obává se politička. „Proč zvyšovat procenta, když utrácíme neefektivně, netransparentně a nemáme vojáky, kteří by ty zbraně obsluhovali?“ podotýká Jermanová.

Zdůraznila, že hnutí ANO tento přístup vlády kritizuje. A jsou pořád státy, které neplní ani dvě procenta HDP, např. Španělsko. EU by podle Jermanové měla s NATO koordinovat nákupy protiletadlových štítů a dalších obranných systémů. „Některé projekty mohou být sdružené, může v nich být víc států. A pak jsou projekty ryze národní, které budou vyplývat z úkolů, které v NATO máme. To neplníme doteď,“ připomněla europoslankyně. „Plníme dvě procenta, ale nevybavujeme armádu příslušnou technikou, jak bychom měli,“ zdůraznila Jermanová.

Armáda ČR podle ní také nemá dost lidí. „Kvůli vládě odcházejí do civilu, protože nemají dost peněz, nemají, kde bydlet, neuživí rodiny. To zaměstnání přestalo být atraktivní. Všechno jim seškrtali, nemají základní vybavení a počet vojáků klesá. Nejdřív potřebuju lidi, pak je vybavím. Když budu mít super vybavení a přitom to nebude mít kdo obsluhovat, tak máme zásadní problém,“ řekla Jermanová.