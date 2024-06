Ještě větší výprask, než se čekalo. Vláda Velké Británie si zavařila

Britští konzervativci míří k volební prohře, převálcuje je opozice, ukázal průzkum provedený agenturami Find Out Now a Electoral Calculus. Předseda britské opoziční Labouristické strany Keir Stamer podle průzkumu získá pro labouristy bezprecedentní většinu 250 křesel. To by bylo ještě větší vítězství než historické vítězství Tonyho Blaira v roce 1997. Pokud by se výsledky zopakovaly příští týden v den voleb, získali by labouristé 450 křesel, uvádí britský bulvární deník Daily Mirror.

Toryové podle nejnovějšího šetření získají méně poslanců než liberální demokraté. Toryové by se dostali na pouhých 60 poslanců za liberálními demokraty, kteří by získali 71 poslanců.

Mezi ministry, kteří mají být sesazeni, je i premiér, přestože v Richmondu a Northallertonu v Severním Yorku získal neuvěřitelnou většinu 24 331 hlasů.

Dalšími potenciálními oběťmi kabinetu jsou vicepremiér Oliver Dowden, kancléř Jeremy Hunt, předsedkyně Dolní sněmovny Penny Mordauntová a ministryně obchodu Kemi Badenochová. Ohroženi jsou také Grant Shapps, Michelle Donelanová, Victoria Atkinsová, Claire Coutinho, Mel Strideová, Esther McVeyová a Johnny Mercer.

Mezi toryi, u nichž se očekává, že přežijí a mohli by bojovat ve volbách do vedení, patří James Cleverly, Tom Tugendhat a Laura Trottová.

Průzkumy veřejného mínění se v předpovědích rozsahu porážky toryů značně liší, ale všechny ukazují na katastrofální výsledek strany. Labouristé by si měli vést dobře, protože jejich příznivci jsou lépe rozmístěni po celé zemi než v předchozích volbách, kdy shromažďovali hlasy na místech, která již drželi, zatímco chyběli v okrajových oblastech, kde potřebovali vyhrát.

V uplynulých dvou týdnech se průzkum Find Out Now dotazoval 19 993 lidí, což je přibližně desetkrát více, než je obvyklé u jiných průzkumů. K úspěšné předpovědi voleb v letech 2017 a 2019 byla použita metoda MRP (víceúrovňová regrese a poststratifikace).

Také Francii čekají na konci června parlamentní volby. V nich může vyhrát krajní pravice. Očekává se, že prezident Macron pohoří a přijde o svoji dosavadní relativní většinu v parlamentu a jeho strana spadne mezi ty malé. Prezident Macron v reakci na neúspěch své strany ve volbách do Evropského parlamentu rozpustil Národní shromáždění a vyhlásil předčasné volby. Průzkumy v nich nyní předpovídají vítězství krajní pravice, favorizují Národní sdružení Marine Le Penové.