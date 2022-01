Jestli někdo z ODS zadává špínu na STAN... Stanislav Polčák k vracení darů. A k Fialovi

reklama

Anketa Jste pro zvýšení poplatků za ČT? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7408 lidí Úvodem se Polčák vyjádřil k poslanci Janu Farskému, kterému minulý týden předsednictvo STAN doporučilo, aby se vzdal poslaneckého mandátu. Následně však straníci hovořili o tom, jaká je to ztráta pro Česko. Farský se stal terčem kritiky poté, co se rozhodl využít stipendia a odcestovat do USA na několikaměsíční stáž.

„Původně jsme dostali informaci od Jana Farského, že svoji stáž projednal s klíčovými aktéry. Myslím, že výslovně od něj zaznělo jméno pana premiéra Petra Fialy, Jakuba Michálka a dalších. S tím, že vyjádřili jednoznačné přesvědčení, že je nesmysl kvůli tomu pokládat mandát. Nehovořil o předsedech klubů KDU-ČSL a TOP 09, což se dnes může jevit jako chyba,“ poznamenal Polčák.

Podle svých slov však Farského nepřesvědčovali, aby se vzdal mandátu, neboť být bez Jana Farského je ztráta pro celou Sněmovnu. „Já ho zkoušel přesvědčit, zda by nešlo stipendium přerušit, třeba na ty tři roky. Trval jsem na tom, že má poslanecký mandát přednost. Možná jsme si to uvědomili pozdě, ale je to tak. On řekl, že už tam odletěl a rodina tam má všechno zajištěné. Takže by musel upřednostnit jen své politické zájmy oproti početné rodině. Takže to nepřipadá v úvahu,“ poznamenal Polčák.

Ten se vyjádřil také k vracení sponzorských darů. Tomu předcházelo to, že Seznam Zprávy přinesly kompromitující materiály o jednom ze sponzorů hnutí. „Ty samé informace nabízela PR­ agentura Bison & Rose i do jiných redakcí. Pikantní na tom je, že zakladatelem agentury je Miloš Růžička, bývalý poradce Milana Chovance z ČSSD, který dnes radí ODS a Petru Fialovi. Z firmy sice v roce 2018 odešel a zůstal tam jen jako konzultant, ale přesto: Berete to i ­jako útok ze strany koaličního partnera?“ zeptal se reportér serveru iDnes.cz Polčáka.

„Vyšlo to druhý den jednání o důvěře vládě, kdy se zjevně čekalo, že něco takového vyjde. Že to bylo politicky motivované, jednoznačně cítím. Pokud jde o roli pana Růžičky, mám informaci, že někdy před šesti měsíci z té společnosti zcela vystoupil. Nevím, nebyl jsem u toho. Chci ale věřit, že premiér je příčetná osoba, a pokud by takové zadání vzniklo někde v příšeří ODS, tak je schopen tomu rychle čelit a utnout to. Protože by to mělo destrukční účinek na koaliční vztahy,“ poznamenal Polčák.

Závěrem se pak hovořilo i o komunálních volbách v Praze, kdy Polčák nevyloučil případná možná povolební vyjednávání s hnutím ANO. „Nejsou pro nás absolutně tabu, protože mandáty mít budou. Podle mého názoru nemají směřovat do přímé koaliční spolupráce, to vylučuji. Nelze ale vyloučit, že by po volbách mohli participovat na nějakém řešení uspořádání zastupitelstva. Mohou rozhodovat jednotlivé hlasy a procenta,“ zakončil.

