Jindřicha Šídla prošetřuje policie

Jindřich Šídlo v rozhovoru se Sabinou Slonkovou vysvětloval, jak došlo k tomu, že se o něj začala zajímat policie. Může za to vtip, který pronesl ve svém satirickém pořadu Šťastné pondělí. V žertu prohlásil, že voliči Miloše Zemana nemusí chodit k prvnímu kolu prezidentské volby, protože úřadující prezident postupuje do druhého kola automaticky.

Protože tato slova pronesl v satirickém pořadu, předpokládal Šídlo, že lidé pochopí, že jde o vtip. Účast v prvním kole prezidentské volby, které Miloš Zeman vyhrál, ukázala, že voliči to také jako vtip pochopili. Policie nikoliv. Strážci zákona začali prošetřovat ohrožení voleb. Nelíbí se jim totiž, že tenhle vtip kdosi natiskl na letáky a ty pak končily ve schránkách voličů.

Šídlo zdůraznil, že on tyhle letáky rozhodně netiskl ani nerozdával do schránek. „Já to nepovažuju za šťastnej nápad, z toho dělat letáky,“ zdůraznil novinář. Doufá, že se česká společnost a spolu s ní i česká policie posunula v roce 2018 tak daleko, že satiru chápe opravdu jako satiru, a ne jako útok na volby. Satirický pořad by prý policie opravdu řešit neměla.

To, že má řešit ty letáky možná, to jako jo,“ dodal k tomu novinář, který uznal, že letáky mohly leckoho znejistit.

Novinář Jiří Kubík taktéž působící na serveru Seznam Zprávy k tomu na sociální síti Twitter dodal, že on si kdysi také myslel, že normálně uvažující policisté některé věci nevezmou vážně. Ale chyba lávky. Přišel rok 2000, kauza Olovo, která ohrozila tehdejšího premiéra Miloše Zemana a Sabina Slonková s Jiřím Kubíkem najednou čelili obvinění, že se vloupali na Úřad vlády ČR a kompromitující materiály ke kauze Olovo nahráli do tamních počítačů.

„Jindřich Šídlo zavtipkoval a už ho řeší policie. Absurdní? Ani my se Sabinou jsme v roce 2000 nevěřili, že...“ podotkl Kubík.

Šídla se zastal také český novinář žijící již dlouhá léta v Izraeli, Jakub Szántó. Prý se už tak nediví, že po internetu kolují vtipy o policistech.

„Česká policie mě zcela zaskočila. Na internetu kolují stovky zlých lží vydávaných za zprávy, výhrůžek fyzickou likvidací známým osobám... a naši vyšetřovatelé se zabývají evidentní satirou pořadu @jindrichsidlo. Diví se, že koluje tolik vtipů o policajtech?“ zeptal se taktéž na Twitteru.

autor: mp