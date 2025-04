Jiné informace o „zlém Maďarsku, které zákonem ubližuje menšinám“

Maďarský parlament schválil několik změn ústavy. Nastolil možnost odebrat občanství osobám, které mají občanství ještě jiného státu, např. státu mimo EU.

Podle kritiků této novely vláda Viktora Orbána dál omezuje práva LGBTI+ komunity. Server Index.hu informoval, že pro hlasovalo 140 poslanců, proti novele se postavilo 21 poslanců. Někteří se zdrželi.

Novela dává vládě Viktora Orbána právo zakázat shromáždění LGBTI+ komunity, včetně tzv. pochodu hrdosti v Budapešti, který každoročně přitahuje tisíce lidí. Tento zákon také umožňuje úřadům používat nástroje pro rozpoznávání obličeje k identifikaci lidí, kteří se účastní zakázaných akcí – jako je Budapest Pride. Účastníci akce mohou dostat pokutu až 200 tisíc forintů, což je v přepočtu asi 1300 korun.

Agentura AP upozornila, že před finálním hlasováním část opozičních poslanců a nespokojených občanů zablokovala vstup do parlamentu, ale vládní poslanci se s pomocí policie do budovy dostali a další v řadě novel maďarské ústavy prosadili.

V pondělním prohlášení mluvčí vlády Zoltán Kovács napsal, že změna není „útokem na individuální sebevyjádření, ale objasněním, že právní normy jsou založeny na biologické realitě“.

„Rozsáhlé změny upřednostňují práva dětí, potvrzují biologické pohlaví v zákoně, chrání právo na hotovostní platby a umožňují nové záruky pro národní občanství a sebeobranu komunity,“ napsal Kovács na sociální síti X.

?? BREAKING: Hungary’s National Assembly has passed the 15th amendment to the Fundamental Law. The sweeping changes prioritize children’s rights, affirm biological gender in law, protect the right to cash payments, and allow new safeguards for national citizenship and community… pic.twitter.com/gDbBmoShgw — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) April 14, 2025

Sám Viktor Orbán se vyjádřil v podobném duchu.

„Chráníme vývoj dětí, potvrzujeme, že člověk se rodí jako muž, nebo žena, a stojíme pevně v boji proti drogám a cizímu vměšování. V Maďarsku nám záleží na zdravém rozumu,“ napsal maďarský premiér taktéž na sociální síti X.

?????? Hungary’s constitutional amendment is now law.



We’re protecting children’s development, affirming that a person is born either male or female, and standing firm against drugs and foreign interference.



In Hungary, common sense matters. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 14, 2025

Švédský publicista Peter Imanuelsen to vidí stejně.

„Maďarsko právě zavedlo zákon, že člověk je buď muž, nebo žena. Zdravý rozum vítězí. Woke ideologie je odmítnuta,“ zdůraznil.

Hungary just made it a law that a person is either male or female.



Common sense is winning.



Woke is being rejected. https://t.co/7LyheFWDl6 — PeterSweden (@PeterSweden7) April 14, 2025

Viktor Orbán oznamuje, že Maďarsko přijalo zákon, který potvrzuje, že se člověk rodí buď jako MUŽ, nebo ŽENA. Maďaři jsou proti progresivním kecům,“ poznamenal k novele maďarské ústavy další ze zastánců tohoto rozhodnutí Adam Moczar.

????? Viktor Orban announces Hungary has made it law affirming that a person is born either MALE or FEMALE.



Hungarians oppose progressive bullshit. pic.twitter.com/1NhvjL0UGM — Adam Moczar (@AdamMoczar) April 14, 2025

Ani spoluautor knihy „The Lost Boys: Searching for Manhood“ Gary Powell neskrýval spokojenost.

„Díky bohu, že to některé země mají správně. Ochrana dětí by neměla být hozena pod autobus,“ zdůraznil s tím, že od hodnot nelze ustupovat jen proto, že si to přeje dav či politici z opačné strany názorového spektra. „Američtí a maďarští konzervativci nastavují standardy, které mají ostatní následovat,“ dodal.

Thank goodness some countries are getting this right. Child safeguarding should not be thrown under the bus in the service of virtue-signalling to the identity politics mob. American and Hungarian conservatives are setting the standards for others to follow. https://t.co/jXWl0oZXUp — Gary Powell (@GaryJPowell) April 14, 2025

Český ministr pro evropské záležitosti za STAN Martin Dvořák novelu zkritizoval.

„Viktor Orbán s ústavní většinou v parlamentu dnes opět kostil maďarskou ústavu, dál omezil demokratická práva občanů. Před parlamentem slibovala opozice, že po volbách učiní Maďarsko opět respektovaným členem EU. Držme demokracii v nedaleké zemi palce. A u nás ostatně taky,“ napsal člen vlády premiéra Petra Fialy (ODS).

Ing. Martin Dvořák STAN



Viktor Orbán s ústavní většinou v parlamentu dnes opět kostil maďarskou ústavu, dál omezil demokratická práva občanů. Před parlamentem slibovala opozice, že po volbách učiní Maďarsko opět respektovaným členem EU. Držme demokracii v nedaleké zemi palce. A u nás ostatně taky. pic.twitter.com/RSIrqgdl0E — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) April 14, 2025

Pro ParlamentníListy.cz komentovala Orbánovy nové zákony předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová. „Bohužel u nás se o Maďarsku, a nutno říct, že i o Polsku, dlouhodobě informuje jen z jednoho úhlu pohledu – tedy oblíbenosti či neoblíbenosti vládnoucí strany. V případě Orbána za tím může být i velká míra závisti, protože vládne a je opakovaně volen v demokratických volbách už patnáct let, o čemž se žádnému jinému současnému evropskému politikovi ani nezdá. Samozřejmě že být tak dlouho u moci s sebou nese i určitá rizika, že něco přežene, ale zatím mu Maďaři dali vždy důvěru, což svědčí o tom, že jsou s jeho politikou stále většinově spokojeni. K této spokojenosti vede zřejmě i jeho prorodinná politika, kdy možná nedosahuje sice tolik očekávaného zvýšení populace, ale to je, jak i naši demografové přiznávají, běh na velmi dlouhou trať. Populační křivky – a ochotu rodit děti – jde srazit snáze než naopak. Ale nepokusit se o nápravu, to je hazard s naší budoucností.“

„A jak tohle souvisí s Orbánovou politikou vůči menšinám? Domnívám se, že dost. Ve většině západní Evropy se politika ochrany menšin zvrhla v popírání biologické reality, což ohrožuje hlavně zdravý vývoj dětí, které potřebují být ve své pohlavní identitě ujišťovány, nikoliv znejišťovány. Dítě se vlastně stává objektem a kupním artiklem, nikoliv bytostí, která má základní lidská práva, hlavně na své rodiče. Tyto kulturní války o manželství a pohlaví probíhají v celé Evropě. Například v Británii teď slaví zdravý rozum zase jedno vítězství, protože bylo soudem uznáno, že ženou je osoba, která se tak narodila. Orbán se těmto hodnotovým sporům snaží předcházet, takže za jeho vlády bylo již definováno manželství jako svazek muže a ženy v ústavě a dát tam i to, že existují jen dvě pohlaví, je v tomto dost logická a za mě dobrá cesta,“ pokračovala.

Má ale výhradu: „Zakázat ale shromažďování kohokoliv, tedy i pořádání duhových průvodů, jak je nyní prezentováno, že udělal, to je už za hranou. Za prvé svoboda slova a shromažďování patří k základním lidským právům a musíte za ně bojovat, i když se jich domáhají vaši oponenti, ačkoliv s nimi bytostně nesouhlasíte. A za druhé, to se dá tak snadno zneužít, a až jednou bude u moci někdo jiný, tohle se vždy obrátí. Proto bych touhle cestou já osobně nikdy jít nechtěla. A myslím si, že v tomhle Orbán opravdu přestřelil.“

Senátorka Daniela Kovářová pak pro ParlamentníListy.cz uvedla: „V našich médiích se zamlčuje, že nejde o žádné omezování svobod homosexuálních občanů, ale o ochranu dětí před agresivní genderovou propagandou.“

