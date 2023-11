Jiného odvolají, svou nechají? V RRTV něco páchne po Pirátech. A hrozí blamáž

Zatímco pro někoho zákony platí, pro jiného pod pirátským pláštíkem to tak být nemusí. Řeč je o Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Zatímco její bývalý člen Daniel Köppl z ní byl odvolán za údajné vystupování ve prospěch hnutí ANO a porušení požadavku na nezávislost a nestrannost, radní Martě Smolíkové vystupování ve prospěch TOP 09 nejspíš projde. „Ale pokud Köpplovo odvolání vyhodnotí soud jako porušení zákona, bude to blamáž 108 poslanců a členů RRTV, kteří pro porušení zákona zvedli ruku,“ říká pro ParlamentníListy.cz Vadim Petrov.

webu Borovan.cz. To podle něj zpochybňuje postup Pirátské strany v kauze ex-radního Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Daniela Köppla. Ten byl v květnu tohoto roku z RRTV odvolán Poslaneckou sněmovnou. Nejvíce horlivosti v této věci prokazovala dlouhodobě pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, která návrh na odvolání podala. V návrhu argumentovala nejen jeho vystoupením v České televizi 14. ledna, kde hovořil jako člen marketingového týmu prezidentského kandidáta Andreje Babiše, ale i reportáží z dalšího dne, v níž opět vystupoval jako člen marketingového týmu Andreje Babiše, a také loňskou platbou z transparentního účtu hnutí ANO na jeho účet s předmětem „analýza".

Proces odvolání se rozjel už krátce po Köpplově televizním vystoupení, když Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle informací svého předsedy Václava Mencla obdržela šest podání v této věci. Vlastním šetřením poté RRTV dospěla k závěru, že mohlo dojít k porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. „Rada tyto podněty postoupila Poslanecké sněmovně,“ vysvětlil tehdy Václav Mencl. Odvolací mašinérie se tak dala do pohybu. Už začátkem února Volební výbor Poslanecké sněmovny doporučil Sněmovně odvolání Daniela Köppla z postu člena RRTV. Nepomohlo ani, že se radní dostavil na jednání výboru se obhajovat, což kupodivu vadilo předsedkyni výboru Miladě Voborské ze STAN. Obstrukce opozice pak samotné odvolání Sněmovnou oddálilo jen o dva a půl měsíce.

Radní svou účastí podpořila návrhy TOP 09

V čem spočívá v úvodu zmíněné pirátské pokrytectví? Když se tak angažovali při Köpplově odvolání, proč najednou mlčí jak zařezaní, když je z porušení Zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání podezřelá Marta Smolíková, kterou do RRTV nominovali právě Piráti? Ve druhé části zákona týkající se Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se v § 7 zabývajícím se členstvím v Radě a v bodě 12 píše: „Členové Rady nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch“. A pokud toto ustanovení porušil Daniel Köppl, proč se Piráti nezabývají tím, že Smolíková se před několika týdny zúčastnila tiskové konference poslance za TOP09 Michala Zuny na téma Istanbulská úmluva, jak vyplývá ze záznamu ve videoarchivu Poslanecké sněmovny.

Což o to, Marta Smolíková je činorodou dámou, jak se na nominantku Pirátů sluší a patří. Nejenže je členkou RRTV, ale je také předsedkyní feministického sdružení Česká ženská lobby a zároveň i místopředsedkyní Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Pokud by se tedy z pozice poslední uvedené funkce zúčastnila tiskové konference Úřadu vlády ke stejnému tématu, nikdo by nic namítat nemohl. Ona však svou účastí podpořila návrhy TOP 09, které jsou ve vládě teprve ve fázi diskusí. Je její účast v kolizi se zákazem vystupování ve prospěch některé politické strany? Bude platit „padni komu padni“ a Smolíková se bude poroučet z rady? Nebo si i další koaliční strany vyslouží nálepku pokrytců, kteří nerozhodují věcně, ale ryze účelově?

Nezávislost a nestrannost jen v rámci Rady

Mnohokrát deklarovaná otevřenost Pirátů dostává v této kauze pořádně na frak. Web Borovan.cz informuje, že přes poslanecký i stranický zastal místopředsedkyni Sněmovny Olze Richterové otázky, na které ani po urgencích neodpověděla. Dá se předpokládat, že ve chvíli, kdy budou politici donuceni se k této věci vyjádřit, dojde na bitvu o slovíčka a vysvětlování, co že to „vystupovat v jejich prospěch“ vlastně znamená. „Podle dosavadního obecného chápání se požadavek na nezávislost a nestrannost člena Rady vztahoval k činnostem, které Rada vykonává. Tedy při jednání a hlasování v Radě ‚neměl její člen vystupovat v něčí prospěch‘. Je přece nesmysl a ani to nejde, aby člen Rady zůstal ‚nezávislý a nestranný‘ v jakékoliv své činnosti, to jest nemohl zaujímat stanoviska a postoje k různým záležitostem či otázkám, které se samotnou působností Rady nesouvisí,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální expert Vadim Petrov, sám člen RRTV.

Z jeho vyjádření se dá soudit, že k odvolání Marty Smolíkové není důvod. V tom případě však nebyl ani důvod postupovat v Köpplově případě. „Pokud Daniel Köppl pracoval v týmu prezidentského kandidáta ANO, nijak to neovlivnilo jeho hlasování v rámci RRTV. Stejně tak účast Marty Smolíkové na tiskové konferenci TOP 09 nijak neovlivňuje její hlasování v RRTV. Ty situace jsou identické. V případě Dana Köppla RRTV ve svém usnesení rozhodla, že vše ‚nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k porušení ustanovení § 7 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a tímto porušením mohla být zasažena nestrannost jak člena Rady, tak Rady jako celku‘ a postoupila tento podnět k prošetření Poslanecké sněmovny,“ připomíná Vadim Petrov.

Pirátské pokrytectví může posloužit odvolanému

Na posledním zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podobnost obou případů otevřel, ale většina členů RRTV mezi nimi podobnost neshledala. V té souvislosti je třeba zmínit, že se Daniel Köppl o oprávněnosti svého odvolání brání žalobou u soudu. Ovšem jak dlouho se celá kauza potáhne, nelze odhadnout. Vždyť neoprávněně odvolaní členové RRTV Zdeněk Duspiva, Pavel Foltán, Petr Žantovský, Josef Musil, Jiří Novotný a Petr Štěpánek se domáhali odškodnění od roku 2008 a teprve po téměř 15 letech soud s konečnou platností rozhodl, že jim Rada pro vysílání musí doplatit desítky milionů korun.

Nezákonně je odvolal v roce 2003 tehdejší premiér Vladimír Špidla, a to v souvislosti s arbitráží ohledně televize Nova mezi Českem a Central European Media Enterprises (CME). Justice posléze konstatovala, že Špidlovo rozhodnutí bylo nezákonné. Bez šancí rozhodně nebude u soudu ani Daniel Köppl. Paradoxně mu může pomoci i zmíněné pirátské pokrytectví. Skutečnost, že u něj se rozhodlo jinak než v prakticky identické záležitosti u Marty Smolíkové, by mohla být jeho hodně pádným argumentem. Navíc pokud nebude Marta Smolíková odvolána z RRTV, může se stát, že její členství bude na závadu platnosti rozhodování Rady jako celku.

Hrozí blamáž 108 poslanců a většiny členů RRTV

„To by mohlo nastat v případě, že by došlo k nějakému soudu, jeden hlas by byl hraniční a právníci protistrany by zpochybnili hlasování Rady. Musíme počkat na rozhodnutí soudu ve věci Daniela Köppla, protože ten soud nastolí precedens. Pokud jeho odvolání soud vyhodnotí jako porušení zákona, RRTV mu zřejmě doplatí mzdu – jako v případě odvolání členů Štěpánkovy rady. Jeho místo je stále neobsazené, bylo by pak fér, aby byl nominován znova a do RRTV se s novým mandátem vrátil. Celá eskapáda bude jen blamáží 108 poslanců a členů RRTV, kteří pro porušení zákona zvedli ruku. Pokud soud rozhodne, že byl odvolán po právu, měla by Sněmovna odvolat i Martu Smolíkovou. A my, kteří zastáváme právo člena Rady prezentovat své názory a postoje ve veřejném prostoru, se mýlíme,“ dodává pro ParlamentníListy.cz radní Vadim Petrov.

