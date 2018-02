Jiří Mádl se těší, že Zeman brzy skončí. Ale Ondra Brzobohatý, ten vás totálně zmrazí

Po vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách se lidé, kteří podporovali jeho soupeře, vypořádávají s výsledkem různě. Mezi nejznámější podporovatele profesora Drahoše před druhým kolem patřili hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý a herec Jiří Mádl. Zatímco první z nich usoudil, že politice nerozumí a měl by se vrátit ke své práci, druhý věří, že repete, tentokrát již bez Miloše Zemana, přijde dříve než za pět let.

Ondřej Gregor Brzobohatý před prvním kolem prezidentských voleb podporoval Michala Horáčka, což až tolik nepřekvapí, vzhledem k tomu, že s ním jako hudebník už několik let spolupracuje. Před druhým kolem podpořil Jiřího Drahoše, respektive varoval před Milošem Zemanem.

„Já nechci prezidenta, který ustavičně lže a uráží! Který se uzavřel ve své bublině a obklopil se přikyvovači, yesmany a vlezdoprdelisty. Prezidenta, který se chová jako zbabělec, když se lomí v pase před východními mocnostmi a panáčkuje na jejich povel. Nechci prezidenta, který na každém svém vystoupení vypadá, že bude jeho poslední. Chci jeho pravý opak. Nechci lež, chci pravdu,“ napsal v obsáhlém vyjádření na Facebooku.

Anketa Podporujete zbourání vepřína v Letech u Písku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7036 lidí

Pak dodal, že hlavní výhodou Jiřího Drahoše je jeho důstojnost, ujistil, že má hlas jeho i ženy Taťány Gregor Kuchařové (tak pak natočila na Drahošovu podporu i nezapomenutelné video) a skončil zvoláním: „Ať žije lepší Česko bez lži a nenávisti...“

Po volbách hudebník usoudil, že je záhodno s politickou aktivitou přestat a věnovat se raději své profesi. „Přátelé, po uplynulém víkendu jsem dospěl k názoru, že bude asi opravdu nejlepší, když se zaměřím už jen na to, čemu rozumím. Na hudbu,“ avizoval na svém Facebooku.

A slíbil posluchačům nové album Universum, které chce křtít na konci února v Lucerně v přítomnosti zpěváka Vojtěcha Dyka nebo jeho kolegyně Marty Jandové.

Herec a režisér Jiří Mádl před prvním kolem podpořil Pavla Fischera a doplnil to v novinovém rozhovoru obsáhlou politickou analýzou, ve které se zděsil nad tím, jak málo lidí volilo v parlamentních volbách Zelené a vyzval k okamžitému zablokování „všech serverů, šířících lži“ a zejména těch, které jsou placené z Ruska. Navíc všechny vyzval, aby podporovali veřejnoprávní média. „Veřejnoprávní média, která jsou na takové úrovni, jako je máme my v Česku, jsou naše poslední záchrana. Jestli přijdeme o ně, bude to skutečný konec,“ burcoval.

Mezi oběma koly prezidentské volby se pak Mádl vrhl do horečné aktivity na sociálních sítích, kde sdílel kdeco, od analýzy Evropských hodnot po komentář Alexandra Mitrofanova, že Zeman klidně může na Vysočinu a stát se nezhroutí.

Když přišly výsledky, vyslovil se přímo. „Buďme pozitivní. Nechme ho dokouřit pohanku a mysleme na to, jak se navrátit zpět na naší cestu. Možná to nebude až za 5 let,“ věří.

Hlavně je podle něj důležité, aby se lidé nenechali rozdělit. „Rozděluje nás jen ten, komu se to hodí,“ vzkázal přes sociální sítě.

A kdo je tím, kdo rozděluje? Podle Mádla je to jednoznačně vítěz prezidentských voleb. „Teď mu to vyšlo. Škoda,“ zalitoval.

Psali jsme: Zeman do voleb uměle vtáhl téma migrace. Zneužil lidské tragédie, sdělil PL Daniel Herman

Hradu došla trpělivost. Za dezinformaci o tom, že prezident Zeman je v nemocnici, padne trestní oznámení

VIDEO písně Jaroslava Hutky koluje po internetu. Téma: Zeman



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav