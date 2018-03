Jiří Pehe varuje Miloše Zemana. Zde je důvod

28.03.2018 17:35

Politolog Jiří Pehe se v komentáři pro Deník Referendum zamýšlí nad tím, zda se náhodou neblíží válka Andreje Babiše (ANO) s prezidentem Milošem Zemanem. Pokud by k takové válce došlo, měl by se prý Zeman připravit na to, že má proti sobě politika, který se neštítí vůbec ničeho.