Jiří X. Doležal velebil Českou televizi. A překvapil ohledně Moravce. Reakce lidu stojí za to

V komentáři uveřejněném na serveru Reflex.cz Jiří X. Doležal podotýká, že dnes je v módě nadávat na veřejnoprávní Českou televizi. I on by prý na její práci našel více než jednu mouchu. Ale při vší té kritice bychom prý měli mít na zřeteli, jakým požadavkům musí vyhovět moderátoři ČT. Musí dodržovat přísné normy.

„Obdivuji profesionalitu televizních moderátorů — namátkou Borek, Veselovský, Takáč, Moravec a nejvíc Světlana Witowská. Jednak pro jejich mimořádný rozhled, vzdělání, pohotovost a profesionalitu. A za druhé proto, že musí někdy poslouchat od svých klientů z naší politiky takové kydy a lži, že se to nedá vydržet. Ale oni vydrží,“ napsal uznal Jiří X. Doležal.

Publicista nechápal, jak lidé jako Moravec vydrží každý měsíc poslouchat hodiny „kydů a lží“ z úst politiků. Jenže pak si přečetl Kodex veřejnoprávní televize a zjistil, že to tito moderátoři prostě vydržet musí.

„Kdybych jej měl dodržovat, tak se buď oběsím, nebo změním profesi,“ napsal Doležal. Moderátorům je uloženo, aby představitelům politických stran poskytovali zhruba stejný časový prostor. Doležalovi na tom přijde kouzelné, že tyto povinnosti ukládají České televizi poslanci, kteří následně sedí před kamerami a šíří své již dříve řečené „kydy a lži“.

Doležal přidal příklad. V něm sedí proti sobě před kamerami předseda ODS Petr Fiala a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Pánové dostanou otázku na situaci v českých médiích. Fiala poukáže na to, že některá média vlastní proti němu sedící premiér, což se dá považovat za problém. To je podle Doležala jasná a srozumitelná myšlenka. Jenže pak pro vyvážení dostane prostor Babiš a spustí svou tradiční slovní kanonádu. „Nasrat jako. Žádný dotace jsem nebral. Na dluhopisech jsem nekrad’. Nebyl jsem agent StB. Je to všechno účelovka. Zaměstnal jsem 800 000 lidí. Zvedl jsem příjmy do státní kasy o 3000 miliard. Mám rád surikaty.“

„Ale moderátorka mu nesmí po ‚nasrat jako!‘ skočit do řeči a říct: ‚Nenasrat, co ta média,‘ ale musí počkat, až se pan premiér v demisi vylže alespoň takovou dobu, jako mluvil jeho předřečník. Protože tak praví Kodex,“ pokračoval v rozboru situace Doležal. Tento příklad dokládá, jak moc mají novináři pracující v ČT svázané ruce.

Pod článkem se rozjela živá diskuse o padesáti příspěvcích. Jedna z dam ČT označila za „hlásnou troubu havloidů“, s nimiž je údajně třeba se vypořádat, protože na to, jak malou skupinu představují, údajně uplatňují příliš velký vliv.

„ČT je hlásnou troubou havloidů, kteří prohráli každé volby a jejich vliv na společnost je zcela marginální. Přesto ovládají všechna! mainstreamová média a dokonce i ‚veřejnoprávní‘ televizi, kterou si všichni nuceně platíme. Kde berou politruci z ČT gebír na to, říkat národu, co je správné a co je nesprávné, co si má myslet a co si myslet nemá, podsouvat mu neustále koho má volit a koho nevolit? Toto je zcela nenormální situace, kterou je třeba urychleně změnit. Do této, havlisty v podstatě zprivatizované, televize mají přístup výhradně lidé souznící s jejich světonázorem, ostatní ho buď nemají vůbec, anebo velmi omezený. Není přijatelné, aby marginální skupina lidí, z níž si majorita dělá už jen šoufky, neustále terorizovala zbytek společnosti stupiditami přejímanými nekriticky ze západu. Politik, který vliv tohoto molocha (ať už privatizací nebo zrušením povinných poplatků) zničí, bude národem veleben navěky věků...“ napsala žena vystupující pod přezdívkou Lilith Černá.

Doležal se však dočkal také zastání. Pan Zbyněk Mikeš prohlásil, že moderátor Václav Moravec svou práci odvádí na 130 procent. Stejně tak je podle jeho názoru třeba ocenit celou ČT.

Psali jsme: Postavte Zemana za velezradu před soud. Šíří se petice, požadující ústavní žalobu na prezidenta Pozor pane Kalousku. TOP 09 se štěpí, někteří chtějí rovnou utéct k Babišovi Diváci ČT, to budete koukat, kdo za vás hovoří s ředitelem Dvořákem. Šimon Pánek, Ivo Mathé, Adam Černý... Zeman brzy umře, uvedl Jiří X. Doležal

