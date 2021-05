Jo, Elvis nebyl takový id**t. Po stížnosti Tomáše Kluse to plesklo. A přirovnání

reklama

Nová, prý politicky motivovaná deska Tomáše Kluse nese název Čau Česko. Klusova kritika je zaměřená především na premiéra Babiše a prezidenta Zemana. Sám zpěvák ale v rozhovoru pro „Ptám se já“ přiznal, že jeho počínání na politickém poli jeho fanoušky příliš nezajímá. Dokonce se prý domnívá, že ho může i poškozovat, a že mu to tedy vlastně kazí byznys.

Je tedy v tomto směru namístě Tomáš Kluse litovat? A je v Česku skutečně „angažované“ umění za trest? I o tom promluvily pro ParlamentníListy.cz známé osobnosti. V souvislosti s písničkářem a jeho tvorbou řekli ještě mnohem víc.

Čau Kluse… to já bych si netroufl být tak inteligentní jako pan Rejžek...

„Já bych panu Klusovi vzkázal, když natočil desku Čau Česko, že bych mu doporučil – Čau Kluse. Čau Kluse a odeber se někam, kde tě nebude vůbec slyšet,“ říká herec Ivan Vyskočil a dodává. „A jestli ho lituji? Rozhodně ne!“

Ohledně toho, jestli je v Česku „angažované“ umění za trest, odpovídá. „Já nevím, jestli je to umění, to, co dělá on. To si netroufám říct, protože nejsem umělecký kritik jako třeba Rejžek, že ano… to já bych si netroufl být tak inteligentní jako pan Rejžek. Vůbec si netroufnu!“ říká s humorem sobě vlastním herec a Tomáši Klusovi ještě na závěr vzkazuje. „Rozhodně bych mu doporučil, aby šel s tímto angažovaným uměním někam… jinam. Možná že v Bruselu by s tím uspěl. A jestli s tím neuspěje tady, tak je to ale jen dobře,“ směje se Ivan Vyskočil.

Hlas nic moc, ale nadšení veliké

„Tomáš Klus mi silně připomíná pěvecké hvězdy hudební skupiny UV SSM ‚PLAMENY‘. Hlas nic moc, ale nadšení veliké. Možná jsem nějaký jeho popěvek v rádiu slyšel, ale neutkvěl mi v paměti,“ říká publicista Pavel Černocký a podotýká. „To například Elvis nebyl takový idiot, aby prezentoval svoje politické názory. Věděl, že by se tak připravil o polovinu fanoušků. Tomáš Klus tak inteligentní bohužel není. Ono to ale tak trochu souvisí s obecným úpadkem populární hudby u nás i ve světě. V letech 1960–1980 si nikdo po pár taktech nespletl Beatles s Rolling Stones anebo Doors. Olympic s Katapultem a Kubišovou s Vondráčkovou. Dnes je popmusic šedivá, bez nápadu. Skupiny jedna jak druhá s mizernými zpěváky. Takoví šeptálkové a kuňky. Nevadí mi, jenom mě k smrti nudí…“

„No a jestli mi je Kluse líto?“ zamýšlí se na závěr. „Každý si je svého štěstí strůjcem, praví staré úsloví... chlapec vsadil na přízeň těch, o kterých je přesvědčen, že vyhrají příští volby. Pokud vsadil špatně, jeho hvězdička rychle zapadne,“ míní publicista.

Pozér... automaticky přelaďuji na jinou stanici

„Tomáš Klus je interpret, kterého když zaslechnu, automaticky přelaďuji na jinou stanici. Tak moc toho člověka nesnáším. Pozér s neutuchající potřebou předvádět, jak moc to nemá v hlavě v pořádku,“ říká jasně a stručně hudebník Petr Štěpánek.

Toho člověka nesleduji… a angažované umění?

„Já toho člověka nesleduji, takže nevím, co bych na něm nebo od něho mohl okomentovat,“ říká na adresu Tomáše Kluse herec Michal Gulyáš a pokračuje. „Pokud jde o angažované umění jako takové, tak umění je jen jedno. Buď to lidi chytne, nebo nechytne. Je to tak, že když děláte umění pro umění, většinou na to kouká jen parta pseudo intelektuálních debilů, co si říkají kritici, nebo ti, co mají pocit, že nesrozumitelnost rovná se genialita či zvláštnost. Ale je to tak, že sračka není genialita a zvláštnost se v takovém případě rovná póze. Pokud jde o tzv. angažovanou tvorbu, pokud to není v rovině srandy, opravdové srandy, srandy pro zasmání, tak je to většinou ta sračka. Angažované umění pro angažované umění bylo, je a bude jako polystyrenová houska s asfaltovým karbanátkem. Kdo tohle nabízí, otravuje chuť, kazí požitek a je to buď blb, nebo podvodník!“

Jen plácnutí do vody?

„Myslím, že tvorba kohokoli může vést lidi i k určitému zamyšlení, sebereflexi i k aktivnímu pozdějšímu postoji. V historii umění bychom jistě toho také našli dost. Je však každého věc, jak se prezentuje a čeho chce tím dosáhnout,“ míní hudební producent Aleš Trdla a dodává. „V našem případě je ale otázka, jestli Klusovo vybočení není jen jakési plácnutí do vody nežli nějaká politická satira či protestsongy. To ukáže až čas.“

