Jourová se pustila do EU: Šílená komunikace. Chceme poroučet i dešti

Věra Jourová již naznačila, že – až skončí v pozici místopředsedkyně Evropské komise a coby eurokomisařka určená k dohlížení nad tím, aby členské sáty EU ctily zásady právního státu – vezme si minimálně čas na oddech.

Ale dosud je Jourová stále komisařkou a ve své funkci se na konci srpna vyjádřila k dnešním volbám na Slovensku. Zmínila v té souvislosti i ruskou propagandu.

„Vždy je kombinace ruské propagandy a silného domácího hráče, což je případ slovenského SMERu, nejnebezpečnější situací. Co se s tím dá dělat? Na prvním místě mám vždy kvalitní, otevřenou a srozumitelnou komunikaci ze strany těch, kdo vládnou. Pokud to nejsou ti, kdo už jedou na té dezinformační scéně. Pak vzdělávání, osvěta, vysvětlování. Pak je to ověřování faktů, silná mediální scéna a nezávislá média. A pak je to oblast, kterou bych nazvala reakcí práva, postihování poplašných zpráv a válečné agrese. Na Slovensku se hraje o budoucnost Evropy, protože to je země, která by mohla za určitých okolností změnit kurz a omezit demokratické principy. Neříkám to proto, abych někomu nahrávala ve volbách, to si jako komisařka nemohu dovolit. Ale rétorika některých stran dává tušit, jakým směrem by tu zemi vedly. Na Slovensku je ta kampaň hodně ovlivněna ruskou propagandou,“ poznamenala Jourová v rozhovoru pro server Seznam zprávy.

O pár dní později ale byla stejně tvrdá i k tomu, co kolem sebe vidí v Bruselu.

„Vždycky jsem se snažila Čechům vysvětlovat, k čemu je Evropská unie dobrá. Jestli jsou Češi na něco vysazení – včetně mě – tak je to chvíle, kdy EU řeší věci malé, nepodstatné či obtěžující. Prostě když na lidi řve, jak mají žít, nebo jim vnucuje drobné nesmysly. Na druhou stranu myslím, že po covidu a vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu si možná řada Čechů uvědomuje, že Evropská unie přece jenom k něčemu je, protože má často sílu řešit věci, které samotný stát řešit nemůže. Unie dělá pro lidi dennodenně mnoho věcí, které si často ani neuvědomujeme. Lidi si díky EU zvykli na určitý standard,“ řekla Jourová v rozhovoru pro CNN Prima News.

Nejvíc jí prý vadí nakládání čím dál většího penza povinností na malé a střední firmy. „Za obtěžování firem zbytečnou administrativou kritizuji Brusel celá léta. Někdy prostě strká nos tam, kam ho strkat ani nemá,“ dala konkrétní příklad.

V obecné rovině zkritizovala způsob, jakým politici v Bruselu komunikují s občany členských států EU. Zastala se však své šéfky, předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen.

Na nedostatky v komunikaci si stěžují i čeští politici v souvislosti s vládou v Praze. Často zaznívá, že premiér Petr Fiala (ODS) často jen vysílá „signály“ a někteří voliči se těžko vyznají v tom, co vlastně vláda pětikoalice plánuje.

„Pak mám ještě jednu věc, která mě dostává do varu. Pálím si kvůli tomu prsty, křičím, jsem nepříjemná a dělám si nepřátele. Způsob, jakým komunikujeme, je naprosto šílený. Sama se to snažím nedělat. To znamená, že se pokouším věci popsat tak, aby je každý pochopil, i když není právníkem nebo politologem. Celkovou komunikaci z Bruselu ale definují taková ta velkohubá prohlášení, kdy poroučíme větru i dešti. Na to jsem prostě vysazená. Zároveň jsem vděčná své šéfce Ursule von der Leyenové, která podle mě informuje lidi docela srozumitelným způsobem – řekne pár jasných věcí, které nemají lidi dostat do kolen z toho, jak je ta Evropská unie úžasná,“ pravila Jourová.

