Jourová vykládala, jakou si v Bruselu vybudovala prestiž. Chce dál pracovat na „přiměřené regulaci“ svobody na internetu

Eurokomisařkou za Českou republiku bude dál Věra Jourová, vláda ji dnes definitivně potvrdila. Co ale bude dělat, je zatím nejasné. Předsedkyně nové Evropské komise Ursula von der Leyenová bude mít nominace pohromadě dnes večer a začne rozdělovat. Jourová jde na schůzku ve středu odpoledne. V Interview na ČT24 vysvětlovala například, proč by měla dostat digitální agendu. A vyjádřila se také k unijním auditům týkajícím se premiéra.

„V Bruselu mě začalo bavit hodně věcí, už jsem se to za těch pět let naučila. Do věcí jsem se tam hodně ponořila a rozumím tomu, jsem si jistá v kramflecích,“ vysvětlila Jourová na úvod, proč jí láká být v Bruselu dalších pět let coby eurokomisařka. „Nemyslím si to jen já, že budu úspěšná, vybudovala jsem si tam určitý kredit a prestiž,“ je si vědoma.

Vyjádřila se k tomu, co ji na briefingu po dnešní vládě, která rozhodla, že je kandidátkou, tak dojalo. „Poprvé se stalo, že někdo dostal podruhé důvěru v Evropské komisi pracovat. A já si toho velmi vážím,“ poznamenala Jourová s tím, že ji to zkrátka lidsky potěšilo.

Jourová chce být komisařkou, do jejíž odpovědnosti bude spadat ona digitální agenda, která ji velice zaujala, když si uvědomila, jak technologické změny významně ovlivňují a čím dál více budou ovlivňovat život lidí, práci, vzdělávání, cestování či bezpečnost. „Do této agendy jsem měla také velice dobrý přístup přes agendu ochrany soukromých údajů,“ uvedla Jourová, kterou však tato agenda fascinuje i proto, že kdysi studovala sociologii a zajímá ji střet technologie a společnosti.

Je přesvědčena, že lze zvládnout poměrně zásadní úkol, abychom technologie nechali pozitivně ovlivňovat naše životy. „Lze zvládnout, abychom dokázali odfiltrovat negativa a nějakým způsobem je řešili, resp. regulovali,“ míní.

Chce tedy více regulace nebo více svobody v online prostoru? „Určitě regulaci, která bude přiměřená riziku, to bych podepsala,“ upřesnila Jourová s tím, že primárně drží princip svobody projevu, což velmi často klade na srdce i manažerům Facebooku a dalších.

„Vždy jsem byla zastáncem velice lehkého doteku problematiky obsahu na internetu. Proto tu také nemáme dnes tvrdou regulaci, která by řešila nenávistné projevy na internetu. Zatím je to o dohodě s internetovými giganty,“ řekla. Tato dohoda spočívá na principu – co je zakázáno v offline světě, to nemá být tolerováno ani v online světě. „Tato dohoda funguje a nemyslím si, že je to cenzura,“ zdůraznila.

Upřesnila, že tedy chtějí, aby na internetu byly mazány například výzvy k zabíjení, k násilí a věci, které ohrožují jednotlivce či skupiny obyvatel.

Na otázku „více Huawei, či méně Huawei“, odvětila: „Více bezpečnosti. V oblasti kybernetické bezpečnosti mám názor, že nemáme právo připustit ani minimální míru rizika. My jsme proto požádali státy, aby udělaly rizikovou analýzu na jejich území i co se týče budoucího zadávání zakázek na sítě 5G,“ uvedla s tím, že to nyní vyhodnocují a s doporučením přijdou koncem října.

Doporučí prý státům jaké parametry prověřovat při zadávání veřejné zakázky na jisté součásti online prostoru „Sama bych si přála, aby na konci vyhodnocení byla sdělena výzva k tomu, aby státy příliš nedůvěřovaly a nenechávaly prostor na budoucí riziko,“ dodala. A zmínila, že se však bude jednat pouze o doporučení, nikoli o nařízení.

Celoevropská digitální daň, to je jeden ze záměrů budoucí předsedkyně Evropské komise. Jourová si myslí, že daňová problematika jí svěřena nebude. „Pokud se ale Komise znovu pokusí to navrhnout, budu takový návrh podporovat,“ sdělila Jourová a zopakovala, že je potřeba odfiltrovat rizika, a na to samozřejmě budou potřeba i peníze. „Je to dobrá cesta a ráda bych, aby vybrané peníze na tuto věc skutečně šly, aby se to neproasfaltovalo, i když nic proti asfaltu, nedávno jsem zůstala trčet na D1,“ zažertovala Jourová.

Kdyby Jourová nedostala digitální agendu, hovoří se ještě o silných ekonomických portfoliích jako je vnitřní trh nebo obchod, kde se podle Jourové dá a také má udělat hodně. Na těchto oblastech má velký zájem i premiér Andrej Babiš, ale proč, když komisař stejně nepracuje v národním zájmu? „Česká republika je průmyslová země s velmi silným proexportním potenciálem. Logicky chce, aby člověk, který rozumí tomu, co se děje v Česku a jaké tu jsou zájmy, seděl právě v takové funkci,“ upřesnila Jourová.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová ANO 2011



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tak to už ale bojujete za národní zájmy, a to byste jako eurokomisařka neměla,“ namítl moderátor Daniel Takáč, čímž Jourovou trochu zaskočil. „Každý je ale odněkud, promítá do své práce národní zkušenost, tak i to je jistý nepřímý vliv,“ zmínila.

Následně sdělila, jak se vypořádá s tím, když na stůl přijde otázka unijních auditů týkajících se premiéra Babiše a Evropská komise bude muset zaujmout nějaký postoj. „V tomto mám dobrou pozici, protože tuto agendu nemám na stole,“ oddechla si Jourová. „Nemusím do ní zasahovat, nedělám to a ani to dělat nebudu,“ říká s tím, že jako všichni ostatní počká na výsledek vzájemných jednání.

V případě, že by přece jen tuto záležitost Jourová na stůl dostala a byla by nucena nějak hlasovat, zajímalo Takáče, zda je připravena potvrdit závěr Evropské právní služby, bude-li takový, že je tu střet zájmů a zastavují se tu dotace. „Pokud dostanu na stůl věc, která je podle mě po právu, tak pro ni hlasují. Co se týče auditu, je to velmi předčasné, jsme v zahajovací fázi,“ připomněla Jourová, která je přesvědčena, že tohle na stůl komisařů nedojde.

Budoucí šéfka Evropské komise nastínila i další priority svého předsednictví: omezování uhlíkové stopy, minimální mzda všude v Evropě či větší integrace Evropské unie. „Jestli se s tím ztotožňují odpovím v momentě, až budu mít na stole, jaké se navrhuje řešení,“ uvedla Jourová. Co se týká třeba řešení otázky klimatu, mělo by prý být technologicky proveditelné, ekonomicky pro Evropu únosné a mělo by být doprovázeno návrhem globálních akcí a být politický průchozí.

Psali jsme: Vláda definitivně potvrdila nominaci Jourové do Evropské komise 250 miliard euro do Německa! řekl Babiš. A vytočil se nad novinami Vláda v pondělí definitivně potvrdí nominaci Jourové do nové Evropské komise Vladimír Ustyanovič: Zvrácené rošády na šachovnici s názvem politika aneb průřez politického dění v pupku světa - ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab