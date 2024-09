Jsem strašně rád, že ti nakopal. Rozlučka s Hilšerem

Poražený kandidát ve volbách do Senátu Marek Hilšer svou kampaň postavil na boji proti klientelismu a oligarchizaci, kterou pro něj v lecčem ztotožňuje právě osoba Andreje Babiše. Hilšer ovšem zdůrazňuje že Babiš je jen „jednou figurkou na šachovnici oligarchické mašinerie“, který se odlišuje tím, že je vidět, ale ti, co „tahají za nitky“, jsou i v jiných stranách.

„Celospolečenský konflikt ‚demokratů‘ proti Babišovi odvádí pozornost od podstaty problému,“ uvedl v neděli večer Hilšer na sociální síti X. Sám však svému protikandidátovi, egyptologovi Miroslavu Bártovi, ještě v den senátních voleb vyčetl, že s Andrejem Babišem spolupracoval. „Byl jste členem správní rady stranického institutu hnutí ANO, a to až do roku 2018. Pavel Telička, kterým se bůhvíproč zaštiťujete, svého působení v tomto institutu lituje,“ připomněl Hilšer Bártovi Institut pro politiku a společnost, který je spjatý s hnutím ANO.

Hilšer tak v příspěvku na X reagoval na omluvu egyptologa Bárty, který v duelu s Hilšerem vysílaném na CNN Prima NEWS připsal výrok o tom, že byl členem představenstva hnutí ANO. „Tohoto výroku se ale nedopustil můj protikandidát, nýbrž jeden z anonymních účtů na sociální síti. Za tuto chybu bych se Marku Hilšerovi rád omluvil,“ napsal Bárta.

Hilšer se dále bránil obvinění, že by vedl negativní kampaň, a naopak z toho nařkl novináře a moderátora Michala Půra, který moderoval jednu z Bártových předvolebních akcí a vede s ním a profesorem Martinem Kovářem podcast Nový svět. Tomu opakovaně vyčítá, že má mít údajně vazby na podnikatele Daniela Křetínského.

Na příspěvek Marka Hilšera ovšem dále reagoval i Mirek Topolánek, bývalý předseda vlády České republiky a v letech 2002–2010 předseda strany ODS. „Smutný konec,“ komentoval prohru senátora Hilšera a vyčetl mu nedostatek pokory, serióznosti a nadhledu. „Rozumím agresivní kampani. Nemám rád ublížené kňourání,“ napsal Topolánek.

I na toto musel Hilšer reagovat. „Mirku, tys vždycky jenom sloužil pánům nahoře,“ familiárně oslovil bývalého předsedu vlády. „Neříkej tomu pokora ani nadhled. Příliš velká slova. Neskrývej za ně oportunismus. Na rozdíl od tebe nemusím makat pro EPH,“ vmetl Topolánkovi do obličeje energetický a průmyslový holding, jehož majoritním vlastníkem je podnikatel Daniel Křetínský.

„Ty jsi v téhle zemi zakonzervoval devadesátky a přivedl ji s kamarádem Mirkem k Babišovi. Já si můžu pískat. Disident jsem byl a disidentem jsem zůstal. Ty fakt nemáš co moralizovat o serióznosti, nadhledu a pokoře,“ pokračoval Hilšer.

Že by však byl Hilšer disidentem, Topolánek důrazně odmítl a přišel s vlastním pojmenováním jeho osoby. „Jsi prázdný a směšný fňukyfňuk,“ uvedl Topolánek s tím, že jako takový ho tedy nemůže urazit. „Používáš vylhané argumenty. Jsem strašně rád, že ti Bárta nakopal prdel. Není to událost roku, ale potěší to,“ dodal a k příspěvku přidal veselého smajlíka vyplazujícího na Hilšera jazyk.

Ten však dál pokračoval ve snaze spojit Topolánka s některým z oligarchů. „Tady jde o to, co jste slušně řečeno zkazili. Kašlete na lidi, jde vám o kšefty… Kdybys raději mlčel,“ radil Topolánkovi.

Aha, co je lež? Žes makal pro EPH jako premiér i potom? To je normální? Egyptologa Bártu nech stranou. Ten vám půjde na ruku, to se nemusíš bát. Jednou s Babišem jindy s ODS. Ale tady jde o to, co jste slušně řečeno zkazili. Kašlete na lidi, jde vám o kšefty. Teď obcujete s…