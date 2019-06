Jsi v pí**, naklonil se ovíněný Kalousek na premiéra přímo před kamerami

Vše začalo, když premiéra Babiše v rámci tradičních čtvrtečních interpelací oslovila Markéta Pekarová Adamová a vyptávala se na hlavní téma posledních dní – dotace z Evropské unie.

Babiš poslankyni šetrně upozornil, že si asi plete miliony a miliardy. „Zkuste si to napsat na papír, kolik je to nul,“ doporučil Pekarové Adamové. Pak všechny ujistil, že vláda určitě projedná, proč jsme z Bruselu přišli o 35 miliard za minulých vlád. Babiš vyjádřil naději, že ti, kteří to způsobili, také odejdou z politiky. „Jeden z nich vám tam teď našeptával,“ poznamenal a záběr kamery ukázal smějícího se Miroslava Kalouska s poslankyní Pekarovou Adamovou v první lavici.