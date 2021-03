Jsme v... Hejtman Kuba rozeslal občanům graf. Odhalil vše

reklama

Jihočeské nemocnice se dostávají na hranu svých kapacit. Hejtman Martin Kuba bije na poplach.

„Milí Jihočeši, dlouho jsem tady neukazoval graf vývoje obsazenosti nemocnic. Snažím se zbytečně nestrašit, protože vím, kolik negativních zpráv se na nás každý den valí, ale vývoj posledních dnů považuji za vážný a myslím, že je důležité o tom mluvit. Takže, tady je náš starý známý graf z podzimu. Jen připomínám na ose x je čas po týdnech lineárně, ale na ose x jsou počty hospitalizovaných logaritmicky. Tedy stupnice roste mnohem rychleji oproti vodorovné ose (10-100-1000),“ varoval Martin Kuba.

„Pro připomenutí, ta horní křivka je počet všech C+ hospitalizovaných v kraji a ta spodní je počet C+ pacientů hospitalizovaných na odděleních ARO a JIP. Tedy těch s těžkým průběhem,“ doplnil Kuba na úvod k varovnému grafu.

Graf ukazuje, že 23. ledna byly jihočeské nemocnice relativně v klidu. Ale od 23. ledna počet pacientů stále roste.

„Nejhorší je, že za posledních 10 dní se ten počet navýšil o třetinu (37 %), ze 414 na 568. To zrychlení je hodně nepříjemné. Navíc počet hospitalizací se vždycky pár dní zpožďuje za počty nových pozitivních případů a ty poslední dny bohužel taky pořád rostou. Ty teprve v nemocnicích můžeme vidět za pár dní. Takže zatím nemáme žádné indicie, že by se ten trend rychle otočil a musíme počítat s dalším nárůstem,“ upozornil hejtman.

Kuba upozornil, že i na podzim leželo v nemocnicích hodně pacientů, ale nebyly tak plné JIP a ARO. V jižních Čechách leží na těchto odděleních 96 pacientů. Nikdy dřív jich nebylo tolik. „Ta rezerva už je opravdu malá a je třeba s tím počítat. To maximální číslo 150 je už spíš opravdu ‚válečná medicína‘,“ upozornil Kuba s tím, že do kraje stále důrazněji proniká britská mutace koronaviru, takže to nejhorší mají pravděpodobně zdravotníci v jižních Čechách ještě před sebou.

„Naopak pro nás může trochu hrát to, že by se mohl začít objevovat dopad opatření z minulého týdne. Ten teď nejde dopočítat. A zachraňuje nás, že jsme proočkovali zdravotníky, což má už prokazatelný efekt ve snížení jejich nemocnosti,“ přidal hejtman i trochu optimističtější zprávy.

Závěr jeho prohlášení se ale opět nesl ve varovném duchu. Kuba všechny požádal, aby brali koronavirus vážně. Pokud někdy bylo třeba důsledně dodržovat všechna opatření, tak je to podle Kuby právě teď.

„Chci Vás všechny moc požádat, abyste to brali vážně. Jestli někdy bylo třeba, aby naši senioři zbytečně nikam nechodili a zůstali doma, tak teď. Jestli někdy každý z nás ovlivňoval to, co nás čeká, tak teď. Jestli někdy hrozilo, že budeme mít na jihu Čech v nemocnici opravdu problém, tak teď. Prosím, mysleme na to následujících pár dní. Nechceme dosáhnout stavu, abychom museli pacienty převážet jinam, ani do jiných krajů, ani za hranice. Až do nynějška patříme mezi pár posledních krajů, které se o všechny své C+ pacienty dokázal po celou dobu epidemie postarat,“ napsal Kuba.

