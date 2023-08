Jsou to naši konkurenti. Zahradil naplno o Pekarové, Lipavském a dalších

ODS by měla jít do eurovoleb samotná, tvrdí europoslanec za ODS Jan Zahradil, který už sám kandidovat nechce. Zkusí domácí politiku, nebo post velvyslance? Byl by pro koalici ODS a ANO? O tom všem hovořil v pořadu K věci na CNN Prima News.

reklama

„Osobně se snažím v každém případě být loajální vůči té vládě. Moje politická strana je jejím hlavním elementem. Nezastírám, že některé výkony ministrů z jiných politických stran ve mně značné rozpaky vzbuzují, to je pravda. Ekonomický balíček, tady bych nerad kolegům dával hraběcí rady z Bruselu. Myslím si, že manévrují, jak se dá a pohybují se v hranicích možného,“ sdělil Zahradil v úvodu pořadu, kdy se vyjadřoval ke konsolidačnímu balíčku i k vládě ODS a potažmo celé pětikoalice.

„Nekritizuji ministry za ODS, nekritizuji předsedu vlády, ale moje kritika vůči této vládě směřuje na ministry z některých jiných politických stran, třeba na ministra vnitra nebo předsedkyni Poslanecké sněmovny. Tam si myslím, že je kritika oprávněná. Koneckonců jsou to naši konkurenti,“ sdělil Zahradil a hovořil o tom, že on sám by raději ODS viděl více vpravo.

„Státotvorná, zodpovědná strana, které skutečně leží na srdci budoucnost toho státu, ekonomická prosperita, bezpečnost občanů, tak se nemůže předem vymezovat vůči některým subjektům. Konkrétně mám na mysli hnutí ANO, to reprezentuje 30 procent občanů. Myslím si, že nemůžeme říkat, jako zodpovědná strana, že je to populistická strana, se kterou se nikdy nebudeme bavit. Volby rozhodnou. A myslím si, že jako politici jsme placeni od toho, abychom hledali řešení, abychom hledali kompromisy, ne abychom hloubili příkopy společností dál a dál,“ zmínil.

Jak by případná spolupráce s ANO mohla fungovat? „Do parlamentních voleb nepřichází spolupráce s ANO v úvahu. Jsme na půdorysu pětikoaličního formátu, je to komplikované, složité. Ale ANO je v opozici a já si nedovedu představit, že by se to přeformátovalo. Co bude po volbách, těžko říct, ale není dobré hloubit příkopy příliš hluboko,“ dodal. Podle něj by bylo dobré nyní zmírnit rétoriku a na některých tématech najít konsenzus i s opozicí.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V Evropě nás čekají nelehké časy, nevíme, jak se bude vyvíjet ekonomika v Evropské unii, tak to jsou všechno docela obtížné situace, do kterých se může dostat i Česká republika. Myslím, že je důležité, aby tady existovala vláda na výraznější voličské podpoře, a tak je potřeba se bavit i o možnostech, které některým v současné době připadají nereálné,“ zmínil.

On sám by byl rád, kdyby ODS kandidovala v evropských volbách samostatně. Zda je výjimkou v ODS, nebo obdobných názorů ve straně přibývá, sám neví, ale bude to zjišťovat. Kandidovat v eurovolbách sám nebude a rozhodl se i odejít z předsednictva ODS.

„Jde mi o to uchovat značku ODS jako autonomní politickou značku, politickou stranu. Spoluzakládal jsem ji, rád bych se jí věnoval. Budu se snažit formulovat některá stanoviska uvnitř ODS,“ sdělil, že zůstává otevřeno, zda bude v příštích volbách kandidovat do Poslanecké sněmovny. Ve hře je i diplomatický post. „V tuhle chvíli, která tady bude do roku 2025, má svého ministra zahraničí, vůči kterému mám celou řadu kritických předpokladů. Nedovedu si představit, že by pan ministr Lipavský prohnal moji kandidaturu příslušnými ministerskými orgány,“ sdělil, že to, zda by se ucházel o nějaký diplomatický post, je zřejmě otázkou až příštího vládního kabinetu. Zcela otevřenou nechává i možnost, že by se ucházel o post ministra zahraničních věcí po příštích volbách. „Nějak se rozhodnu, není spěch. Bez komentáře,“ řekl Zahradil.

S Petrem Fialou, předsedou strany a premiérem, má podle svých slov korektní vztahy. „Do otevřeného sporu jsme se nedostali, nic špatného jsme si neprovedli. Já nehodlám někde organizovat nějaká okopávání kotníků, speciálně premiéra, je v těžké situaci, prosadil koalici Spolu, vyhrál volby, má právo na to řídit vládu,“ sdělil.

Psali jsme: Odsunuli mrazák. A s Vietnamcem a jeho bistrem se nemazali Binec v německém muzeu: Klimaaktivistky osvobozeny, soud je politoval Musk žaluje Sorosovy lidi: Šíříte dezinformace, které potlačují svobodu slova Zpívání z balkónu: Kamelie a Martinové Maxa i France zůstali zamčeni na českolipské radnici

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama