Jste mladý, to dostudujete. Schillerová drsně vytřela podlahu s Ferjenčíkem. A tím spustila peklo

„Vy jste tady nebyl když jsem měla proslov, mám pocit, že jsem vás tam neviděla, a nebo jste možná zrovna podřimoval v tu chvíli, nebo se věnoval něčemu jinému,“ podotkla ministryně na adresu poslance a odkázala k neúplným informacím. „Vy máte takovou kouzelnou vlastnost, že si vždycky vytáhnete něco, ale prostě ty věci je potřeba studovat v kontextu. Jste mladý, máte ještě času dost to dostudovat, takže já se toho nebojím a věřím, že se to možná za nějaká tři čtyři volební období zlepší,“ poznamenala ministryně za doprovodu potlesku ze sálu. Po ministryni na plénu vystoupilo několik poslanců a vyzvali ji, aby se omluvila za svůj výrok směrem k Ferjenčíkovi.

Veřejné finance České republiky podle ní patří ke špičce. Podle zprávy Evropské komise plníme střednědobý strukturální cíl. Co se týká přebytku veřejných financí, jsou jen dvě země, které jsou před námi. Připomněla, že státní dluh se vždy poměřuje k růstu HDP, tak aby byl srovnatelný s jinými zeměmi EU. „My jsme připraveni na zpomalení ekonomiky. Nestrašte tady recesí, ta zdaleko nehrozí v tuto chvílí,“ pokračovala ministryně.

„Mluvil jste tu o důchodech,“ pokračovala. „Ano, je tam jakési valorizační schéma. Určitě jste správně připomněl, že to byla vláda – myslím, že ta první – Andreje Babiše, která připravila zvýšení propočtu z 9 % průměrné mzdy na 10 %. To, že tady to podpořilo i pravicové spektrum, to je chvályhodné. To je to, po čem jsem volala ve svém projevu. Místo tohoto mlácení prázdné slámy, které tady děláme od rána do večera, pojďme dělat společně na takovýchto zákonech pro lidi. Po tom jsem volala. Takže jestli jste to podpořili, tak vás za to chválím. Vidíte, jsem spravedlivá. Chválím vás. Tím pádem v podstatě se zvedl skutečně ten rámec valorizace důchodů a vláda ho navýšila a doplní ho do té částky 900 korun,“ uvedla ministryně s tím, že v projevu uvedla příklady, že chápe, že to není důchodová reforma, ale je to splacení starých dluhů, aspoň částečně. „A děláme to dvakrát po sobě. A jenom pro vaši představu. To navýšení důchodů pro rok 2020 dělá 37 miliard, což je v podstatě celý schodek. Takže jenom takové počty, když už to řešíme,“ sdělila a dodala, že to je dobře, že si to starobní důchodci zaslouží.

„Vy jste si vybral EET, já vím, že ho nemáte rád. Já to chápu. Už jsme se o něm spolu namluvili dost,“ reagovala s tím, že to není jediné systémové opatření pro správný výběr daní. „Samozřejmě je to práce našich zaměstnanců, podnikatelů, kteří platí řádně daně, ale je to i zavedení systémových opatření, právě aby to neplatili jenom někteří, ti poctiví,“ uvedla. A dodala, že tím nejzásadnějším systémovým opatřením není EET, ale je to kontrolní hlášení. „To přineslo dvě třetiny z nárůstu daňových příjmů oproti EET, která přinesla třetinu. To bylo to systémové řešení. A tam v podstatě nepropadne dneska ani jehla, protože v podstatě se spojí, spárují se platby, karuselové podvody nebo řetězce vypadávají ze systému Finanční správy, a ta je potom předává na různé finanční úřady podle toho, kde je nápad. Tím jsme vyřešili Prahu. Vyřešili jsme to, že v Praze se neprovádí daňová kontrola jednou za 350 let a přestala být daňovým rájem,“ dodala.

A teď vaše oblíbené vyvádění kapitálu mimo Českou republiku. „My se zaměřujeme na velké ryby,“ oponovala Schillerová. Připomněla, že vyplácení dividendy je v pořádku a v souladu se zákonem, a od toho je potřeba striktně odlišit agresivní daňové plánování, to znamená, kdy to někdo zneužívá, kdy si firmy fakturují služby nebo marketing. „A proto zavádíme všechna tato opatření,“ upozornila. „Takže to není žádná marginální záležitost,“ oponovala ministryně.

„A ještě poslední douška k těm konstruktivním návrhům v rámci EET. Jestli máte na mysli vyjmout z konstruktivních návrhů EET kosmické lety, tak bych vás chtěla upozornit, že hromadná doprava je osvobozená už v původním zákoně o EET, takže předpokládám, že kosmické lety bychom podsunuli pod hromadnou dopravu a pokud by se vám jednalo o to, že byste chtěl na oběžnou dráhu vyvést satelit a zaplatit v hotovosti, tak holt musíte mít EET,“ pravila ministryně Schillerová na adresu poslance Ferjenčíka.

autor: sla