Jste natvrdlí! ČT vysílala o EU: A už zase je z toho křik

Britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že chce nechat Velkou Británii odejít z EU 31. října, Je to reálné? Půjde o Brexit bez dohody, nebo s dohodou? Ve čtvrtečních Událostech, komentářích o tom diskutoval zpravodaj České televize v Německu Martin Jonáš a zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský.

Dolanský hned v úvodu prohlásil, že bude záležet především na tom, co udělají sami Britové. Buď prostě odejdou z EU, nebo požádají o další odklad, nebo do 31. října přijdou s nějakou dohodou, nebo Brexit stáhnou a zůstanou členy EU.

„Záleží jen a pouze na Britech, jak se budou snažit a jak se budou chtít s Evropou dohodnout. Evropa se samozřejmě nějakým způsobem s Brity dohodnout chce, ale záleží na tom, s čím Britové přijdou,“ zdůraznil Dolanský s tím, že Britové zatím s ničím zásadním nepřišli.

Martin Jonáš doplnil, že Německo se jednáním s Británií nebrání, ale přece jen pro jsou ekonomicky nejsilnější zemi EU důležitější jiné věci.

„Berlín bude ochotný vyslyšet přání, která budu zaznívat z Londýna, ovšem na druhou stranu je tu také něco, co má pro Berlín obrovskou cenu, co má cenu větší, než jsou třeba dobré obchodní vztahy s Velkou Británií, a to je solidarita v rámci Evropy. Uchování evropské jednoty. Konec konců, evropský trh jako celek je mnohem významnější, než trh britský,“ zdůraznil Jonáš.

Petr Štěpánek se rozhodl veřejnoprávní médium poučit, jaký rozdíl je mezi Evropou a Evropskou unií. Jak bylo patrné z uvedených citací, pánové mezi EU a Evropou nerozlišovali. Začal tím, že vyjmenoval státy, které leží na evropském kontinentu, ale nejsou součástí Evropské unie.

Vyjmenoval státy, které leží na evropském kontinentu, ale nejsou součástí Evropské unie.

Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Makedonie, Moldávie, Monako, Norsko, Rusko, San Marino, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Posléze dodal, že brzy nebude součástí EU ani Velká Británie. A doufal, že brzy počet evropských států stojících mimo EU ještě naroste.

Seznam nečlenských států EU by se podle Petra Štěpánka měli naučit Lukáš Dolanský a Martin Jonáš.

„Rád bych touto cestou upozornil popletené redaktory České televize, že Evropská unie opravdu, ale opravdu není totéž co Evropa. Zrovna dnes to v Událostech, komentářích opět zaměňoval bruselský zpravodaj Lukáš Dolanský i jeho berlínský kolega Martin Jonáš,“ prohlásil Štěpánek.

„Suma sumárum, je to taková fake news, co nám ústy svých redaktorů Česká televize podstrkuje. Možná by to na Kavkách mohli zařadit do toho svého nového antifake news pořadu To se ví,“ dodal.

Publicista Tomáš Vyoral, který pravidelně píše pro server ParlamentníListy.cz, se do debaty o ČT také zapojil. Zmínil „soudruhy z ČT“, kteří prý vědí, jak se drží krok se současným režimem.

„Soudruzi z ČT, kteří jsou v Bruselu, jsou žádoucím směrem ideologicky nabriefovaní. Ostatně nejen ti v Bruselu. ČT si je vědoma, že aby měla z boží vůle (tedy EU sojuzu) dovoleno vybírat koncesionářské poplatky musí držet režimní krok. Kupředu levá, Dolanští, Dvořákové, Wollnerové, Fridrichové, Moravcové a EU propagandisté spol. s r. o. S EU na věčné časy a nikdy jinak!“ napsal Vyoral.

V diskusi pod Štěpánkovým příspěvkem bylo zmíněno i Kosovo. Ani to není součástí Evropské unie. Někteří diskutující prohlašovali, že Kosovo je součástí Srbska a Štěpánek k tomu řekl své.

„Kluci, já s vámi vcelku souhlasím, že Kosovo je Srbsko, ale schválně mezi nimi zkuste volně přejet hranici. Realita je jiná. Já tam nedávno byl,“ prozradil.

Psali jsme: „Mě to uráží. Děda prošel koncentrákem,“ říká Tereza Spencerová k případu „Koněv“. Nepotěší ani USA Je to prestižní. Ne, komisariát pro prosazování správných názorů! Nad plánovaným postem Jourové v Bruselu je pozdvižení Spor kolem irské pojistky je možné vyřešit, řekl k brexitu premiér Babiš Erdogan hrozí, že vypustí na Evropu milion uprchlíků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp