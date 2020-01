K*eténi. Strana ubožáků! Novotného estráda na kongresu ODS má dohru na sítích

Poté, co navrhl jeden z delegátů na post druhého muže ODS starostu Řeporyjí Pavla Novotného s arugmentem, že ve vedení by měl být někdo liberální, vystoupil Novotný s velmi emotivním projevem. „Znásilním kongres,“ uvedl starosta, jenž se zeširoka se opřel o pultík a svým nezaměnitelným způsobem ohlásil, že „ODS miluje“. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 85% Nepovede 15% hlasovalo: 8490 lidí

„Novotný sem přišel z díry, předsedá organizaci o šesti lidech. A přitom všichni víte, kdo to je. Kdo jste vy?“ ptal se delegátů. Prozradil, že přemýšlí o svých nedostatcích. A je ochoten ve prospěch strany, kterou miluje, i upozadit svou osobitost, i když by to nepovažoval za dobrý nápad. „Jak je sakra možný, že se pořád mluví o Řeporyjích a o Novotným, a nemluví se o vás? Sorry, že vám to říkám,“ řádil.

„Podívejte se, kurva, jakou práci dělá Babiš. Ale dokáže to prodat,“ pokračoval rozčílený Novotný s tím, že Babiš prodává lži a „lejna”. „Lidé za Babišem rozumějí médiím, zatímco ODS není vidět, a straníci jen nadávají předsedovi nebo Novotnému,“ pokračvoal a dodal: „My prostě musíme porazit Andreje Babiše. Možná se slušností, ale s drajvem. Končí sranda. My, nebo Babiš!“

Jeho vystoupení a samotný fakt, že kandiduje na zástupce Fialu vzbudilo na internetu velké vášně. Servítky si s ODS nebral politický komentátor, moderátor, spisovatel a hudebník Pavel Černocký. „Kdo je ještě větší kretén než Novotný? No přece ti delegáti sněmu, kteří mu nadšene tleskali jako ta blbka Udženija,“ napsal ve vsém facebookovém příspěvku.

Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zhrozen byl výstupem řeporyjského starosty i právník Tomáš Grygar z Trikolóry. „V projevu P. Novotného, kandidáta na prvního místopředsedu ODS samé kurvy, piče, hovna a jebání... A ještě tonu delegáti nadšeně tleskali. Strana ubožáků. Nic jiného,“ zveřejnil na facebooku svůj názor.

Poznamenal, že kdyby jedno z takových slov použil prezident Zeman či premiér Babiš, tak už ODS svolává demonstrace a lidový soud na Letnou. „Smutný osud strany, který byla lídrem koknzervativní pravice a nejsilnější stranou v zemi,“ lamentoval.

Petr Konečný, editor webu Expres.cz, na sociální sítí zveřejnil fotoografii zachycující Novotného, jak se s pokřivenou tváří rozčíleně opíra o stolek při svém projevu a přidal vzkaz pro předsedu ODS: „Jooo tohle je až hrozivě ikonický, pane profesore.“

„Konzervativci se rozhiphopovali,“ okomentovala Novotného emotivní projev facebooková stránka Český politický bizár, známá především tím, že si střílí z politiků.