K panu prezidentovi mám velký obdiv, zastává se prostých lidí, vyznal se v rádiu ministerský kandidát Toman

Příštím ministrem zemědělství ve druhé vládě Andreje Babiše (ANO) by mohl být Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory. Zkušenosti s vedením resortu už má, působil totiž v poslední prezidentské vládě Miloše Zemana, kterou vedl Jiří Rusnok. Poté byl Toman také jedním ze sponzorů prezidentské kampaně Miloše Zemana. Moderátorka Marie Bastlová se Tomana v pondělních Dvaceti minutách Radiožurnálu zeptala čí zájmy by vlastně jako ministr hájil?

„Navrhla mě sociální demokracie ústy pana předsedy Hamáčka," oznámil hned na úvod Toman, aby bylo jasné, kdo ho do vlády nominoval. Pokud jde o prezidentskou kampaň Miloše Zemana, současnému prezidentovi prý neposílal peníze přímo Toman, ale členové jeho rodiny. Není však pochyb o tom, že si Miloše Zemana velmi cení. „Mám k němu velký obdiv. Je to člověk, který se zastává prostých lidí, člověk, který chce směřovat tuto zemi správným směrem, takže velký obdiv," pravil Toman.

Pokud se skutečně stane členem vlády, je připraven zvážit také svůj vstup do ČSSD, aby bylo ještě jasnější, že není hradním nominantem, nýbrž nominantem ČSSD.

Jako případný ministr zemědělství by prý neměl problém hlasovat pro zdanění církevních restitucí, jak to požadují komunisté. A ještě s jednou věcí by neměl problém. Prý je připraven spolupracovat s Michalem Haškem, se kterým je v kontaktu od roku 2006. Hašek je podle něj odborníkem na zemědělství v ČSSD, problematice opravdu rozumí a proto dává smysl s ním spolupracovat. „Já si Michala Haška vážím, takže nemám problém s ním spolupracovat“.

Pokud Toman povede resort zemědělství, je připravern zaměřit se např. na problematiku sucha. Zvláště na jižní Moravě je prý nedostatek vody velkým problémem. Jako ministr by se proto zasazoval o budování závlah, mokřad, ale i nových přehrad. Vedle toho by bojoval proti krácení dotací v oblasti zemědělství pro Česko.

Nerad by prý také snižoval dotace pro velké podniky skrze zastropování dotací. „Já to zastropování jednoznačně odmítám, já nechci rozlišovat podniky na malé, střední a velké," zdůraznil s tím, že právě velké podniky bývají tahouny v zemědělském sektoru. Podle svých vlastních slov samozřejmě cítí potřebu podporovat malé podniky, ale nevidí důvod kvůli tomu ničit velké podniky.

Možnému budoucímu ministrovi se navíc nezdá, že by byl trestně stíhaný premiér v demisi v oblasti zemědělství ve střetu zájmů kvůli svému holdingu Agrofert. „Já myslím, že pan Babiš není ve střetu zájmů, že to má převedené do svěřeneckého fondu a tím to skončilo," zdůraznil.

Ve druhé polovině rozhovoru důrazně odmítl, že by podnikatelské aktivity jeho rodiny byly zvláštní. Jedna z firem patřící rodině - společnost Agrotrade - ukončila své podnikání v okamžiku, kdy si tzv. na hřbetě vlekla 600 milionů korun dluhů. Toman se na vlnách veřejnoprávního rozhlasu bránil, že on s tím nemá nic společného, neboť byl v rozhodné době v zahraničí.

