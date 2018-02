K zblití! Po pořadu Václava Moravce nastalo peklo, kvůli Okamurovi a sudeťákům

Koten v pořadu mimo jiné zmínil, že se hnutí SPD nelíbilo, jak v minulosti lidovecký exministr kultury Daniel Herman debatoval se sudetskými Němci. Toho se hned chytil moderátor Moravec a nadnesl v té souvislosti otázku Krymu. Pokud dnes kritizují sudetské Němce, proč nejednají stejně v případě Krymu? „A kdyby si sudetští Němci odhlasovali, že chtějí být součástí Říše, bylo by to legitimní?“ „Ne,“ odvětil Koten. Trval však na tom, že připojení Krymu k Rusku je hotovou věcí. Nám se to prý může nelíbit, a to je všechno, co s tím uděláme.

„A pokud přijmeme, že Krym je okupován legálně, tak co se stane zítra?“ ptal se Chovanec svého oponenta. „My se prostě musíme ozvat,“ zdůrazňoval Chovanec s tím, že pokud bychom se neozvali, jednou by se to mohlo vymstít i nám. „To nepopírám,“ uznal Koten. Jedním dechem však dodal, že o situaci na Krymu nemáme v České republice dost informací. Chovanec jen kroutil hlavou a vyjádřil se, že tyto nesmyslné výroky slyší a ještě si rozmyslí, s kým půjde do vlády.

„Jak je to s Krymem?! Kosovo bylo ukradeno a všichni jsou spokojený a vše je OK?“ otázal se následně na svém facebookovém profilu poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Zároveň také dodal, že sledovat ČT1 s argumenty Václava Moravce je k zblití.

„Já spíš bleju z názorů toho týpka z SPD,“ zareagoval analytik ČSSD Michal Pícl.

„Ono z obou – jak toho zmatence z SPD, tak profesionálního deformátora Moravce,“ dodal Foldyna.

Otázky Václava Moravce sledoval i poslanec SPD Jiří Kobza. „Sleduji OVM, perfektně připravená show, kde Moravec jen párkrát nechá říct Radka Kotena víc jak holou větu bez toho, aby mu skočil do řeči a neodvedl téma k nepodloženým obviněním Tomia Okamury. Chovanec se snaží o maximální znedůvěryhodnění SPD, inu jde přece o případnou účast ČSSD ve vládě a Moravec mu nahrává a nechává maximální prostor. Jestli tohle má být ‚nezávislá novinařina‘ v podání veřejnoprávní ČT, pak je opravdu zestátnění anebo privatizace dobrým lékem. Osobně si myslím, že chodit do OVM je jenom posilování Moravcovy pozice a jako takové je to zbytečné plýtvání časem,“ zkonstatoval Kobza.

Jaroslav Foldyna pak zareagoval i na Chovancova slova ohledně toho, že vedení ČSSD doporučí svým poslancům, aby hlasovali pro odvolání lídra SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny. Ten se dostal v nemilost za své výroky o koncentračním táboru v Letech.

„Vidím, že jsme se vůbec nepoučili. Jediné štěstí pro ČSSD je, že Okamura má ‚super‘ poslance. Pokud jej takto chceme zničit, zničíme spíš sebe,“ zmínil Foldyna.

„Podmínkou členství v ČSSD by měl být obrovský smysl pro černý humor. Ještě nikdy se veřejně poslanec Jaroslav Foldyna nepustil do svého kolegy Milana Chovance tak jako dnes na FB, když Chovanec podpořil odvolání Okamury z postu místopředsedy Sněmovny kvůli jeho slovům o Letech. Nedokážu to číst jinak, než že kritizuje podporu odvolání Okamury z postu místopředsedy Sněmovny. Situace je taková, že buď politici mohou říkat to, co ta partička z SPD – a v tom případě je další stanicí popírání židovského holokaustu – anebo za to ponesou zodpovědnost třeba ztrátou funkcí ve Sněmovně. Váš ústecký tábor si očividně zvolil to druhé. V tom případě ale musí být ready na kritiku. A bojím se, že na nepochopení to fakt neuhraje,“ sdělil redaktor MF Dnes Vojtěch Srnka.

autor: vef