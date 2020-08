Kalousek: Jsem silná figura. Takže mám odpůrce. Chci Spojené státy evropské. Zde je pravda o STAN

Miroslav Kalousek se chystá stáhnout z vysoké politiky. Dělá to prý proto, že to chce udělat a nevymlouvá se, jako jiní, že by šlo o nějakou oběť. Do role oběti se často staví Andrej Babiš (ANO), kterého chce Kalousek porazit. Promluvil také o pravé povaze hnutí Starostové a nezávislí a o budoucnosti Evropské unie, jak by ji sám rád viděl.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 se opravdu stahuje ze sněmovní politiky. V rozhovoru pro týdeník Echo již poněkolikáté konstatoval, že usiluje o spolupráci demokratických subjektů tak, aby po sněmovních volbách vznikla vláda bez Andreje Babiše (ANO), a pokud je potřeba, aby se stáhl z politiky, udělá to.

„Každá silná figura v politice – a já se za silnou figuru pokládám – má své odpůrce. Ale taky mám spoustu příznivců, pro které jsem velkou autoritou,“ řekl Kalousek.

Jen to rozhodně nechápe jako nějakou osobní oběť.

„Tak hlavně až vám někdy nějaký politik bude tvrdit, že se obětuje, tak mu to nevěřte. Všichni politiku děláme proto, že ji dělat chceme. To, o čem mluvíte, není oběť, je to něco, co udělat chci a co jsem si dal za úkol. Já si strašně přeji jednu kandidátku hodnotově ukotvených stran od středu doprava, chci, aby to byl vítězný projekt, který zemi vrátí demokratickou vládu,“ zdůraznil.

Narážel na slova premiéra Andreje Babiše, který nejednou prohlásil, že do politiky nikdy nechtěl, ale prostě se obětoval. Kalousek předvedl, že se žádný politik neobětuje, jen dělá to, co dělat chce.

Pokud jde o předvolební koalici, Kalousek také nejednou prohlásil, že by se měla obejít bez Pirátů. Vše ostatní bude povolebním vyjednáváním. S Piráty plánuje předvolební spolupráci hnutí Starostové a nezávislí a Kalousek se rozhodl, že o hnutí STAN promluví bez obalu.

„Ono totiž STANu je hodnotové ukotvení v zásadě lhostejné. Je to profesní sdružení komunálních politiků. Žádná hodnotově ukotvená strana by přece nemohla říct: Půjdeme buď s Piráty, nebo s ODS. To může říct jen někdo, kdo sleduje profesní zájem, například pro obecní zastupitelstva, tedy co nejvíc pravomocí a peněz. Což je legitimní. STAN je pro Piráty ideální partner,“ pravil Kalousek

Nakonec popsal, jak si představuje další vývoj Evropské unie. Jednorázový ekonomický impulz nebo jinak také společné zadlužení EU, považuje za správné, i když má pochopení pro ekonomicky zodpovědnější státy severu EU, které chtějí vědět, proč mají pomáhat zadluženému jihu.

„My jako dominantně exportní ekonomika musíme vyvézt 80 procent zboží a služeb. A víc než 80 procent tohoto vývozu umísťujeme do zemí EU. Poptávka na evropském trhu je pro nás tisíckrát důležitější než fiskální impulzy jakékoliv naší vlády. Dohoda, která povzbudí evropský trh, a chcete-li, zachrání Italy a Španěly, taková dohoda pro nás jako exportní ekonomiku je výrazně důležitější než pro většinu členských zemí. A víte co? Dodám něco, co vás podráždí ještě víc: Společné dluhy do společné budoucnosti znamenají víc semknutou rodinu, která si ten společný dluh bere. Až dosud bylo nemyslitelné, aby si EU jako celek půjčila společně a společně ručila. Tohle je krok, který se nebude líbit všem, ale ten efekt je nám všem zjevný. Posílení integrace zemí Evropské unie. TOP 09 tohle nemá v programu, takže vám sděluji osobní názor, a dneska už to můžu říct naplno: Já si dlouhodobě přeji federaci Spojené státy evropské. Nemyslím si, že se jich dožiju já, ale byl bych rád, kdyby v nich žily mé děti. Prostě mám z toho plánu radost, no,“ řekl.

