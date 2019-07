Kalousek má radost: Už i odborář Středula opustil Babiše

Analytička Lenka Zlámalová již nějaký čas opakuje, že vedle současného premiéra Andreje Babiše (ANO) vidí na politické scéně už jen jednu opravdu silnou osobnost. Sice to není politik v pravém smyslu slova, ale je to muž, který se nebojí vstoupit s Babišem do ringu a úspěšně se s ním porvat o pozornost levicových voličů. Teď Středula znovu udeřil. Tvrdě. A Miroslav Kalousek (TOP 09) zajásal.

Komentátorka a analytička serveru Echo24.cz Lenka Zlámalová má za to, že česká pravice je v tuto chvíli nejednotná a chybí jí jasný lídr, který by přitáhl pozornost většího počtu pravicových voličů. Zato na levici dva až tři silné politiky vidí. Jedním z nich je stávající předseda vlády Andrej Babiš (ANO), který se v poslední době zaměřuje na voličskou sílu seniorů.

Konkuruje mu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která se nebojí lidem říct: „To jsme pro vás zařídili my v ČSSD a ne pan premiér.“ A posledním a podle Zlámalové snad nejsilnějším konkurentem Babiše na levici je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, ČMKOS, Josef Středula.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Znovu to potvrdil právě ve vyjádření pro Echo24.cz, když konstatoval, že lidé už mají dost toho, jak se mnozí čeští politici drží u moci v podstatě za každou cenu, i když už by měli dávno skončit. Především u nových politických hnutí, jako byly Věci veřejné nebo ANO Andreje Babiše, nešlo o nic jiného než o chuť získat moc a využít ji ve svůj prospěch.

Příklad z Rakouska přitom ukázal, že najít shodu na předčasných volbách po nějakém politickém skandálu lze velmi rychle, jen se politici nesmí držet svých židlí. Voliči mohou rychle rozdat nové politické karty a země má šanci postoupit kupředu.

„Zažili jsme dobu, kdy jsme v roce 1992 poprvé demonstrovali a dvacet let jsme to tady schytávali, co si to vůbec dovolujeme proti aktuálně mocným říkat. Co jsme to za divnou skupinu, které se pořád něco nelíbí. Stejně jsme demonstrovali v roce 2012. Tehdy nám ti tehdejší mocní vzkazovali úplně to samé, co současní mocní vzkazují demonstrantům z Letné. Říkám si, že to snad není možné. Mnohdy jsou to ti samí lidé. Myslím, že bychom se v první řadě měli naučit, že pokud je ve společnosti neklid, politik musí reagovat. Není to tak, že bychom měli čekat, až někdo dostane rozhodnutí soudu, že něco skutečně spáchal. Měli bychom se dostat do situace standardních západních demokracií, že i podezření je tak vážná skutečnost, že dotyčný rezignuje. Je to tristní ve srovnání s tím, co se odehrává v Rakousku,“ uvedl Středula v narážce na obvinění premiéra Andreje Babiše v dotační kauze firmy Čapí hnízdo.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„My to naopak vždycky ženeme do krajnosti. Proto jsou už všichni naštvaní. Nikdo politice nedůvěřuje. K volbám nakonec půjdou jen ti, kdo jsou skálopevně rozhodnuti: Tohle je moje strana a já ji nikdy nezměním. To je velký problém. Takhle se dost rychle můžeme dostat do extrémních poloh, které způsobí silný neklid a vážný posun ve společnosti,“ varoval šéf ČMKOS.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek k tomu poznamenal, že se odbory vzácně shodnou s pravicí na tom, že Babiš už měl dávno zmizet z české politické scény, zatímco levicové strany ČSSD a KSČM fakticky Babiše stále drží u moci.

„Hezký historický moment: Pravicové strany souhlasí se šéfem odborů, levicové strany ve Sněmovně mají jiný názor a Babiše podporují,“ napsal Kalousek na sociální síti Twitter.

Psali jsme: Odbory kritizují vládu. Nikdo prý neletěl na oslavy sta let mezinárodního hnutí práce Pan premiér nelhal! Kanonáda u Moravce, na Schillerovou to jen létalo Soudruzi odboráři vylézají z děr, naštvala se Černochová u televize. Začíná prý rvačka o kost Když se demonstrovalo proti Nečasovi s Kalouskem, vzkazovali nám, že jsme lúza v ulicích, rozjel se v ČT Středula

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp