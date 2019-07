Kalousek odšpuntoval fantazii: Jak by dopadli Cyril s Metodějem za vlády SPD?

„Ten příběh mě nepřestane fascinovat. Dva špičkoví vědci své doby opustí pohodlí a vydají se pěšky do divočiny. Za pár let tu založí kulturu, z které čerpáme dodnes. Zaplaťbůh nebyl Rastislav členem SPD, to by do země žádné imigranty cizí kultury nepustil,“ napsal k příchodu Cyrila a Metoděje předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Oslavujeme svaté Cyrila a Metoděje, kteří byli posláni po dvou jako apoštolové v evangeliu,“ uvedl v souvislosti s příchodem věrozvěstů apoštolský nuncius v Česku Charles Daniel Balvo, jenž byl hlavním celebrantem mše svaté na Velehradě. Podle něj ze sebe vydali to nejlepší. „A dědictví, které nám předali, je úžasné: víra, modlitba, zpěvy, jazyk, tradice a mnoho dalšího,“ dodal. Příchod obou mužů si připomínali lidé na Velehradě, píše server iRozhlas.cz. Do Velehradu se vydali poutníci z celé země, ale přijeli například i cyklopoutníci ze Švédska. Dny lidí dobré vůle pak letos oslavily 20. výročí, kdy lidé mohli uctít i Palladium země české. Soluňští bratři a věrozvěsti Cyril a Metoděj zemi přinesli vzdělání a víru. Původní text ZDE.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Křesťané čelí ve světě genocidě. A korektní Západ je místo podpory přejmenoval na „uctívače Velíkonoc“, zamýšlí se při svátcích Jaroslav Bašta Babiš na lopatě. I ten Sobotka byl proti němu tvrďák, posmívá se komentátor od Šafra Piráti: Plníme, co jsme si předsevzali a obsadili jsme silové výbory v Evropském parlamentu Petr Hampl: Jak se v červnu nepovedl protiútok mocenské elity

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef