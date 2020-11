Kalousek řádil v Partii ještě více, než obvykle. Pak už se neudržel ani Havlíček

reklama

Podle Havlíčka koronavirová čísla ukazují, že situace se lepší. „Je pravda, že ta situace se nezhoršuje v tuto chvíli. Situace se možná drobně lepší,“ prohlásil. Ale prý ještě nemáme přeskočeno.

Podle Kalouska není tak důležité sledovat celková čísla, ale počty lidí v nemocnicích. „Já jsem před 14 dny nebo 3 týdny říkal, že by nejlepším řešením byl tvrdý lockdown. Teď doufám, že tvrdý lockdown už nebude třeba. To, co nelze vládě odpustit, že už v srpnu měla data, podle kterých měla konat, a nekonala.“ nešetřil kabinet Kalousek.

Vláda podle něj mohla celé léto posilovat kapacity trasování, mohla posilovat testovací kapacity kupříkladu na provedení 60 tidsíc testů za den, což by nám v řešení epidemické situace pomohlo, ale nic z toho neudělala. A to byla podle Kalouska zásadní chyba.

„Jestliže vláda na jaře říkala, že zachránila tisíce životů, tak dnes se musí k těm tisícovkám mrtvých přihlásit,“ pálil do vlády člen TOP 09.

Ve vysílání dostal prostor i ministr vnitra a předseda ústředního krozového štábu Jan Hamáček, který konstatoval, že vývoj epidemické situace by se mohl zepšit. V tuto chvíli podle něj není čas na to dohadovat se, kdy, kde a kdo udělal chybu – ale po odeznění krize je si to třeba říci. V demokratických státech je podle Hamáčka standardní, že po vyřešení krize se všechno zanalyzuje, aby se ukázalo, jak stát zafungoval, či nezafungoval.

„Já jsem přesvědčen, že ta vláda udělala maximum. V první vlně se podařilo zachránit stovky, ne-li dokonce tisíce životů, a teď ve druhé vlně vidíme, že ať různé vlády dělají různá opatření, tak ta epidemie postupuje,“ oponoval Havlíček.

Kalouskovi to však nestačilo. Na hledání viníka je čas i podle jeho názoru, ale je podle něj třeba jasně říci, že teď v Česku umírají stovky lidí každý týden, Tito lidé možná zemřít nemuseli, kdyby vláda dělala, co měla, takže za tato úmrtí nese svůj díl zodpovědnosti.

„Jestliže vláda na jaře říkala, že je její zásluha, že jsme to zvládli, tak stejně tak musí říc, že nese odpovědnost za stovky zmařených životů. Nelze říkat, že na jaře to vláda zvládla, ale teď na podzim za to nemůže,“ kroutil hlavou Kalousek.

Havlíček zdůraznil, že vláda dělá, co může, a přijímá opatření, k nimž se s odstupem 1 týdne či 2 týdnů uchylují i další země. Od půlky listopadu bude prý kabinet dál vyhodnocovat koronavirová čísla a rozhodne, zda a kdy se otevřou vánoční obchody. Vláda prý nechce lidi připravit o možnost nakoupit si na Vánoce. „Ale za přísných hygienických podmínek,“ zdůraznil Havlíček.

Kalouskovi to opět nestačilo. „Já bych teď chtěl slyšet, při jakých číslech se bude otevírat, protože jen tak je to transparentní a věrohodné,“ šil do vlády. Zdůraznil také, že ještě dříve než obchody by se měly otevírat školy.

S tím Havlíček souhlasil, ale jinak znovu zdůtazňoval, že vývoj epidemie nelze předvídat, což si podle Havlíčka uvědomují kupříkladu i v Německu.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 poté na Havlíčka znovu udeřil. „Důležité je nereagovat na to, co bylo, ale hledět dopředu na to, co bude,“ vmetl Havlíčkovi do tváře. Lidé by zkrátka a dobře podle Kalouska měli od vlády slyšet, že když vývoj situace bude takový a takový, obchody se otevřou, když bude takový a onaký, obchody se otevírat nebudou a i školy zůstanou zavřené. Toto vše lidé mají právo vědět, a podle Kalouska to bohužel od vlády neslyší.

„Ale ta čísla neví nikdo v Evropě, ani na světě. To nikdo neví, my bojujeme s covidem,“ rozčílil se na to konto Havlíček.

„Ale to není pravda, vy musíte mít scénáře dopředu. vy musíte mít řadu scénářů,“ nešetřil Kalousek Havlíčka. Konstatoval, že vláda musí sledovat funkčnost zdravotnického systému a scénáře připravovat tak, aby české zdravotnictví fungovalo co nejlépe a co nejdéle. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 má za to, že vláda měla od jara půl roku času.

„Pochopitelně, my ty scénáře máme,“ připomínal znovu Havlíček. Skeptický je k hledání případných viníků. „Jestli chceme hledat viníka, tak jeďme do Wu-chanu,“ zmínil čínské 11milionové město, z něhož se nemoc rozšíříla takřka na všechny kontinenty světa.

Když znovu dostal slovo Hamáček, vyčinil exprezidentu Klausovi, který se 28. října před Obecním domem v Praze objevil bez roušky a promluvil odtud k národu. „Samozřejmě, že by měl dostat pokutu,“ poznamenal na konto Václava Klause Hamáček. Exprezident je podle ministra vnitra důležitou figurou, která má jít společnosti příkladem. Ale Klaus upřednostnil ideologii před tím, aby ukázal, že v rámci boje s covidem je třeba respektovat vydaná opatření. Hamáčkovi přišlo toto Klausovo chování líto.

Než se s diváky rozloučil, Hamáček prozradil, že se ho koronavirus stále pevně drží, a to poměrně silnou virovou náloží, takže prozatím musí stále zůstávat v karanténě.

Podle Kalouska vláda udělala chybu, když nařídila tuto neděli zavřít obchody. Kdyby jim naopak vláda rozšířila otevírací dobu, lidí by bylo v jednu chvíli v obchodech méně. Zdá se mu, že za nedělním zavřením obchodů mohly být i obchodní zájmy.

„Za těch 30 let, co jsem v politice, tak pekaři stáli o to, aby v neděli byly obchody zavřené, protože pak pekaři prodají pečivo, které napekli na víkend, to prodají už v sobotu a nemusí platit tu směnu navíc na další pečení. A nevíte náhodou pane ministře, kdo je v tuhle chvíli největším pekařem v zemi?“ zeptal se Kalousek na firmy z holdingu Agrofert Andreje Babiše. Tyto firmy jsou dočasně odloženy ve svěřenských fondech předsedy vlády a jejich chod kontroluje mimo jiné i premiérova manželka Monika Babišová.

