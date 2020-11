Kalousek se šel vyčůrat do hospody. Pil tam pivo. A našel zastání! Od vašeho starého známého

Po Romanu Prymulovi byl v restauraci, ve které neměl co dělat, přistižen i šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Vyfotil ho kolemjdoucí pracovník Radiožurnálu. Kalousek se nakonec přiznal, ale zdůraznil, že „nepařil v restauraci“, která měla být dávno zavřená, ale dal si jedno pivo, když se šel vyčůrat. Později pak do rozhlasu volal, že byl v kapitule a chce Řád bílého lva. V restauraci pobyl dle Radiožurnálu 40 minut. Reakce českého internetu na sebe nenechala dlouho čekat.

Romanu Prymulovi zlomila vaz schůzka s Jaroslavem Faltýnkem a dalšími lidmi v restauraci Rio’s. Mezi těmi, kdo se do bývalého ministra trefoval, byl i šéf poslaneckého klubu TOP 09, Miroslav Kalousek. „Byli si dát do nosu a puberťácké výmluvy nedůvěru jenom zvyšují. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí...“ řekl o Faltýnkovi s Prymulou.

Prymula: “Nic strašného jsem neprovedl, byl jsem na úřední schůzce”. Úřední schůzky probíhají v kancelářích, oba pánové je mají k dispozici 24 hodin denně. Byli si dát do nosu a puberťácké výmluvy nedůvěru jenom zvyšují. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí... https://t.co/LFVWSmRRdW — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2020

Nyní se situace otočila. Nachytán byl Radiožurnálem právě Miroslav Kalousek, a to jak v úterý opouští restauraci Hlučná Samota v Záhřebské ulici na Vinohradech. O Kalouskově cestě za jídlem a pitím informovala investigativní novinářka Markéta Chaloupská, která Kalouska i zpovídala.

Kolega se včera procházel na Vinohradech a ejhle, kdo navzdory zákazu popíjel pivo v restauraci. Tak jsme se na tuhle odpolední seanci Miroslava Kalouska zeptali. Více na @Radiozurnal1 a na @iROZHLAScz. https://t.co/vwfKj27uUq — Markéta Chaloupská (@Marketa789) November 4, 2020

Sám Kalousek přiznal, že uvnitř restaurace byl asi kolem třetí odpoledne. Ale podotkl, že si tam šel pro jídlo a to v době, kdy bylo otevřené výdejní okénko. „U toho stolu, když jsem byl u okna a čekal jsem na to jídlo, jsem vypil jedno pivo,“ shodl se politik ve výpovědi s jednatelem, načež si odnesl své jídlo. Kalousek má za to, že nic neporušil a když mu Chaloupská předhodila Prymulu, bránil se, že Prymula „pařil v restauraci“, když byla výdejní okénka zavřena.

Chaloupská mu ovšem vyčetla, že mu v restauraci prodali pivo, i když se alkohol na veřejnosti konzumovat nesmí. „Dobře, tak v tom případě dostanu pokutu. Ve tři odpoledne, v době, kdy byla otevřena výdejní okénka, jsem si došel pro jídlo. To jídlo jsem si přinesl, zkonzumoval. Máte-li s tím jakýkoliv problém… Chcete mě potrestat?“ tázal se předseda poslaneckého klubu. Chaloupská řekla, že se jen ptá. „Já nejsem ministr zdravotnictví. Já nevím, kdo vás upozornil. Prostě jsem si byl pro jídlo, bylo to dobrý, mimochodem, mohu doporučit každému, aby si ho tam také kupoval. A v žádném případě… Máte fotografii?“ dotazoval se dál a Chaloupská mu potvrdila, že ano, fotografie jsou, od jejího kolegy, který zrovna šel okolo restaurace.

Kalousek nakonec přiznal, že zhřešil, ale stejně nepovažuje svůj „hřích“ za srovnatelný s Prymulovým. „Šel jsem si pro jídlo, nešel jsem tam po uzavírací hodině. Chápete ten rozdíl, že jsem nepařil o půlnoci? Že jsem si ve tři hodiny, v době otevřených okének, šel pro jídlo a než mi to jídlo dali, tak jsem vypil jedno pivo?“ vysvětloval. Svůj hřích vkročení do restaurace odůvodňoval tím, že si potřeboval dojít na toaletu. „Než jsem se stačil vyčůrat, tak jsem stačil vypít jedno pivo. Pak jsem si odnesl to jídlo. Udejte mě na hygienu, prosím,“ žádal poslanec. Ale prý všechna opatření dodržel a problém nevidí. „Protože po osmé hodině večer, když jsou uzavřena výdejní okénka, bych se nikdy nevydal chlastat do žádné restaurace,“ řekl.

Kalousek pak dle vyjádření Chaloupské po nějaké době zavolal zpátky a začal v návaznosti na Prymulu tvrdit, že pivo konzumoval v kapitule a doufá, že za to také získá Řád bílého lva. „Paní redaktorko, prosím, abyste mě citovala, že na to jídlo jsem nečekal v restauraci, že na to jídlo jsem čekal v kapitule a očekávám, že budu ohodnocen Řádem bílého lva,“ prohlašoval.

Na Twitteru pak Kalousek zopakoval své argumenty a přidal slib: „Nebyl jsem na žádném mejdanu po zavírací hodině. Majitel restaurace je můj dlouholetý přítel, vypil jsem s ním uvnitř restaurace jedno pivo a zase jsem odešel. Byl jsem sám, nikoho jsem neohrozil.“

Doplnil ovšem, že si uvědomuje, že do restaurace vstupovat neměl. „Byla to chyba, za kterou se omlouvám a která se nebude opakovat. Abych omluvu podpořil i materiálně, věnuji deset tisíc korun na dobročinné účely související s epidemií,“ oznámil

Byla to chyba, za kterou se omlouvám a která se nebude opakovat. Abych omluvu podpořil i materiálně, věnuji deset tisíc korun na dobročinné účely související s epidemií. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 4, 2020

Komentátor Alexandr Mitrofanov poznamenal, že je dobře, že Kalousek nikam nekandiduje a reportér ČT Jakub Szantó se ptal slovy Tomáše Kluse: „Za co, pane Bože, za co?“

Režisér Jan Hřebejk má za to, že jedno pivo v Hlučné Samotě je nesrovnatelné se schůzkou v Rio’s. „Nejsem žádný fanoušek pana Kalouska, ale tohle je tedy s půlnočním jednáním, o jehož důvodech a obsazení trvrdí každý z účastněných něco jiného, tají se počet a identita účastníků ap. značně nesrovnatelné,“ řekl.

Nejsem žádný fanoušek pana Kalouska, ale tohle je tedy s půlročním jednáním, o jehož důvodech a obsazení trvrdí každý z účastněných něco jiného, tají se počet a identita účastníků ap. značně nesrovnatelné. — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) November 4, 2020

Že se něco takového dalo očekávat, mínil redaktor Info.cz Jan Palička: „Když opozice na porušení pravidel nejvíc tepala Prymulu, mohla čekat, že teď budou sledovačky i na ně a dávat si pozor. O to víc asi největší opoziční matador Kalousek. Pravidlo číslo jedna jakéhokoliv porušování pravidel je nenechat se chytit. Pak už je vše jen damage control.“

Když opozice na porušení pravidel nejvíc tepala Prymulu, mohla čekat, že teď budou sledovačky i na ně a dávat si pozor. O to víc asi největší opoziční matador Kalousek. Pravidlo číslo jedna jakéhokoliv porušování pravidel je nenechat se chytit. Pak už je vše jen damage control. — Honza Palička (@HonzaPalicka) November 4, 2020

Člen Rady ČT Pavel Matocha obecně hodnotil, že TOP 09 nemá dobrý týden. „Nejdřív se Schwarzenberg v Rakousku rozvypráví, že středoevropské země by měly přijímat více migrantů a jinak, že je má EU trestat. A to uprostřed nové vlny islamistických teroristických útoků ve Francii a právě v Rakousku, páchaných migranty 1. i 2. generace.“

„A teď Kalousek, kterej se tak pohoršoval nad Prymulou a Faltýnkem v restauraci Rio na Vyšehradě, si skočí na pivko do restaurace Hlučná samota na Vinohradech. A vymlouvá se jak malé dítě. Doufám, že magistrát bude konzistentní a stejně jako zahájil správní řízení s hospodou Rio, povede ho i s Hlučnou samotou,“ okomentoval včerejší příhodu.

Tvrdá byla na Kalouska vládní poslankyně Kořanová: „Je to ze strany poslance Kalouska pouze další výsměch směrem k českým občanům. Na jedné straně kritizuje chování pánů Faltýnka a Prymuly a na druhé straně sám porušuje vládní opatření, k jejichž dodržování vyzývá. Navíc se všem vysmívá svou arogancí, sarkasmem a neochotou uznat chybu.“ Dodala, že je dobře, že Miroslav Kalousek českou politiku opouští.

Naopak, za Kalouska se postavil jeho bývalý premiér Mirek Topolánek. „To opravdu necítíte rozdíl mezi tím, když si někdo nechá pro sebe a kámoše v noci otevřít a zprovoznit restauraci a mezi tím, když někdo při čekání na jídlo s sebou (ve dne, kdy funguje výdej) vypije jedno pivo a vyslechne stesky majitele? To už jsme tak zvrácení?“

To opravdu necítíte rozdíl mezi tím, když si někdo nechá pro sebe a kámoše v noci otevřít a zprovoznit restauraci a mezi tím, když někdo při čekání na jídlo sebou (ve dne, kdy funguje výdej) vypije jedno pivo a vyslechne stesky majitele? To už jsme tak zvrácení? — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) November 4, 2020

