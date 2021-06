Kalousek v šoku, byl blízko. Střelba v Praze: Neskutečné věci. Už to jede

Na úřadu práce v Praze se střílelo. Mělo by jít o muže, který již dříve polil ženu kyselinou a zmizel. „Muž měl na dveřích od bytu nainstalovaný nástražný střelný systém, a při vstupu došlo ke zranění sluchu jednoho ze zasahujících policistů,“ uvedli policisté ve zprávě. „Já ty zbraně fakt nenávidím. Pardon. To je hrozný,“ neudržela se novinářka Apolena Rychlíková. „Bydlím hned vedle, jsme tu z toho všichni v šoku. Přeji té paní, aby se z toho dostala. To je hodně tragický ‚pracovní úraz‘,“ napsal exposlanec Miroslav Kalousek.

reklama

V centru Prahy se střílelo. Přibližně šedesátiletý muž s černou taškou přes rameno vběhl na úřad práce v Bělehradské ulici a postřelil úřednici. Dle mluvčí záchranné služby utrpěla žena kolem padesáti let velmi vážná poranění. „Podle prvotních informací útočník střelil pracovnici úřadu práce. Poškozená byla se zraněním odvezena do nemocnice. Nyní probíhá pátrání po pachateli, který je ve věku okolo 60 let, má černou tašku přes rameno a na hlavě kšiltovku,“ informovala policie na twitteru.

Do objektu nakráčeli policisté z Útvaru rychlého nasazení.

Po pachateli pátráme i za využití vrtulníku a celou budovu budou kontrolovat policisté z Útvaru rychlého nasazení. #policiepha pic.twitter.com/jNcdI3zzZH — Policie ČR (@PolicieCZ) June 29, 2021

Postřelená žena utrpěla vážná zranění a muselo dojít k resuscitaci, která se nakonec podařila. „Asi 50letá žena utrpěla velmi vážná poranění. Záchranáři zajistili dýchací cesty, pokračovali v kardiopulmonální resuscitaci, kterou prováděli i laici na místě před naším příjezdem. Nakonec se funkci srdce podařilo obnovit,“ uvedla pražská záchranná služba na twitteru.

U případu střelby v ul. Bělehradská zasahovala posádka záchranářů, lékařka i IP. Asi 50letá žena utrpěla velmi vážná poranění. Záchranáři zajistili DC, pokračovali v KPR, kterou prováděli i laici na místě před naším příjezdem. Nakonec se funkci srdce podařilo obnovit. @PolicieCZ — ZZS HMP (@zzshmp) June 29, 2021

Seznam zprávy upozornily na to, že se má jednat o hledaného Jiřího Dvořáka. Ten rozhodně nepatří k žádným pacifistům, spíše to vypadá, jako by se inspiroval ve filmu Rambo. „Muž je podezřelý z napadení ženy ve středních Čechách, kdy na ni zaútočil leptavou látkou a následně zmizel. Při pátrání po něm pak policisté prováděli vstup do bytu v pražské Libni, kde měl tento muž na dveřích nainstalovaný nástražný střelný systém, a při vstupu došlo ke zranění sluchu jednoho ze zasahujících policistů,“ uvedli policisté v tiskové zprávě.

Pracujeme s verzí, že by útočníkem mohl být hledaný Jiří Dvořák, po kterém pátráme v souvislosti s případem poleptání kyselinou ve středních Čechách. https://t.co/JyNzjjcxYx pic.twitter.com/lBphjtdpI2 — Policie ČR (@PolicieCZ) June 29, 2021

Fotogalerie: - Vláda v Lánech

Psali jsme: Policie se domáhala ve sněmovně dokumentů o Hamáčkově cestě do Moskvy. Žádné nejsou, divili se zákonodárci

Policisté následně vyzvali řidiče s palubní kamerou, kteří projížděli okolo tři čtvrtě na jedenáct po Bělehradské ulici, aby se ozvali na linku 158. „Ať se nám ozvou i případní svědci, kteří se v uvedený čas pohybovali v okolí a k případu mají jakoukoliv informaci.“

Podezřelý muž by se měl pohybovat ve vozidle Hyundai Santa Fe modré barvy s poznávací značkou 3AZ 7292. Policisté varují, aby se lidé muže v žádném případě nepokoušeli sami zadržet, je totiž nebezpečný a s největší pravděpodobností i ozbrojený.

Šéfreportér Ekononomického deníku Jeník Hrbáček v komentáři na facebooku poznamenal, že by mohlo jít o muže, který dříve dělal ve firmě vyrábějící leteckou techniku Aero. „Takže se nám po Práglu motá magor s kvérem, který si zaminoval dveře v bytě a málem zastřelil úředníci, kéž to přežije. Skvělá práce NCOZ a další,“ napsal na své zdi. Později mu byl příspěvek okomentován slovy, že s tím NCOZ nic neudělá, když „někde dědkovi přeskoči v palici“. „Chlápek, kterej dělal v Aeru? A už tam bylo vyhrožování a nějaký incidenty? Teroristi taky bývaj osamělí vlci. To je přesně pro NCOZ,“ poznamenal Hrbáček.

Anketa Máte důvěru v profesora Jaroslava Flegra? Mám 6% Nemám 91% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1878 lidí

Pokud by se skutečně jednalo o bývalého zaměstnance Aera, tak jde o muže, který dle iDnes několik let na internetu urážel a pomlouval její vedení. Soud mu nyní tyto útoky zakázal a rozhodl, že musí firmu odškodnit jedním milionem korun.

„Jiří D. z Prahy pracoval v Aeru Vodochody dva a půl roku jako konstruktér přípravků. Smlouvu měl na dobu určitou, platila do konce srpna 2015. Po tomto datu ve společnosti skončil a začal na firmu veřejně útočit. Muž je přesvědčen, že jeho pracovní poměr byl ukončen „na pokyn zhrzené zaměstnankyně partičkou nemocných psychopatů ve funkcích ředitelů“. Tvrdí, že neopětoval ženiny city a ta se mu pomstila – zařídila jeho vyhazov.

Pracovnice (paní K.) jeho verzi odmítá. Vypověděla, že to byl Jiří D., kdo jí jednoho dne napsal, že si musejí o něčem popovídat. Sdělila mu, aby ji neobtěžoval. Je vdaná, má děti. Muž ji prý ve firmě sledoval, zpočátku jí psal milostné e-maily, pak začal vyhrožovat. Měla z něj strach a vyhýbala se mu.

Fotogalerie: - Znojemská vinařská podoblast

Psali jsme: VIDEO Feťák, co uškrtil důchodce. Byl zastřelený zloděj. Muž, který zastřelil zloděje: Slušný chlap. Policie ho stíhá

V zaměstnání to u Jiřího D. začalo drhnout. Dostal výtku za neplnění pracovních povinností, přišel o povolení parkovat v areálu firmy. To se mu nelíbilo. Stěžoval si a hrozil trestním oznámením, medializací interních informací a zveřejněním videa, které se týkalo jedné firemní krádeže. Když mu končila pracovní smlouva, nadřízení ji už neprodloužili.

Jiří D. poté začal provozovat stránku aero-vodochody.net (nyní již nefunkční) podobnou oficiálnímu webu svého bývalého zaměstnavatele. Na ní publikoval řadu nevybíravých článků o firmě a jejích zaměstnancích. Tvrdil, že je v této společnosti páchána závažná trestná činnost. „To však vyšetřování pod dozorem státního zastupitelství neprokázalo,“ psal iDnes.

„Manažery Aera Vodochody označoval Jiří D. za bandu grázlů, používal pro ně výrazy jako lidský odpad, psí výkal, z**d či přizdi**áč. K útokům (vedeným i v anglickém jazyce) využíval také YouTube. Zveřejnil tam například smyšlené video, že nové letadlo, které Aero Vodochody vyvíjí, havarovalo. Společnost vyzvala Jiřího D., aby s útoky přestal.“

Anketa Vadí vám Zemanův výrok, že transsexuálové jsou mu odporní? Vadí 2% Nevadí 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10037 lidí

Muž poslal do firmy dopis, v němž stálo: „Takže... věci se budou vodehrávat následovně: K. (zmíněná pracovnice, pozn. red.) vyletí z Aera a na můj účet přistane dvacet míčů. Soud zruší rozsudek (muž byl v roce 2017 odsouzen za vydírání a pomluvu pracovníků Aera Vodochody, dostal 10 měsíců podmíněně a zákaz zveřejňovat hanlivé, zavádějící a nepravdivé zprávy o této společnosti, pozn. red.) a všechny akce proti mně budou zastavený. Pak se můžem bavit vo tom, za jakých podmínek stránky vypnu.“

Firma rozhodla, že bude bránit svou pověst, a Jiřího D. zažalovala. Městský soud v Praze jí po provedeném dokazování dal za pravdu. Články a videa bývalého pracovníka označil za mimořádně nevkusné a žalovaný měl zaplatit jeden milion korun firmě. Muž dle soudního posudku není duševně nemocný, ačkoliv má poruchu osobnosti.

Fotogalerie: - Nemrzačte historii

Psali jsme: „Kdo ničí auta a kouše policisty...“ Babiš utnul kauzu „český Floyd“

Novinářka A2larmu Apolena Rychlíková při sdílení článku přiznala, že nenávidí zbraně. „Můžete mi třeba můj názor na ozdbrojování lidí nechat? Děkuji. O život bojuje úřednice, btw. Vy tady řešíte úplný haluze fakt. Jo, nemám ráda zbraně a děsí mě. Dík, že to respektujete,“ napsala na twitteru.

Můžete mi třeba můj názor na ozdbrojování lidí nechat? Děkuji. O život bojuje úřednice, btw. Vy tady řešíte úplný haluze fakt. Jo, nemám ráda zbraně a děsí mě. Dík, že to respektujete. — Apolena Rychlíková (@A_Rychlikova) June 29, 2021

Ozval se ovšem i bývalý poslanec Miroslav Kalousek. Ten dle svého tweetu bydlí hned vedle místa střelby. „Jsme tu z toho všichni v šoku. Přeji té paní, aby se z toho dostala. To je hodně tragický ‚pracovní úraz‘,“ napsal.

Je mi to moc líto. Bydlím hned vedle, jsme tu z toho všichni v šoku. Přeji té paní, aby se z toho dostala. To je hodně tragický “pracovní úraz”. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) June 29, 2021

Psali jsme: „Omluvte se! Národu, ne nám.“ Hrad ostře proti ČT. Důvod: Zeman a tornádo Senátor TOP 09 Babišovi: Buďte rád, že Vás nepoženou holí do ciziny. Nikdy jste nebyl Čechem a ani nebudete Veřejná výzva vládě kvůli očkování nezletilých Hejtman Grolich: Ubývá dobrovolníků. Pokud můžete a chcete pomoci, tak moc děkujeme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.