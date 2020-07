Kalousek ven, hurá? Kdepak. Vše prý bude jinak

reklama

Anketa Je Miroslav Kalousek zábavný politik? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 9310 lidí



„Nemám osobní ambice v parlamentních volbách v roce 2021. Nikam neodcházím, říkám jen to, že v roce 2021 nebudu ve Sněmovně. Jde mi o to mít volné ruce v rozhovorech, kde se promítají osobní ambice,“ pronesl politický matador.



A zprávy o jeho konci ve Sněmovně se začaly lavinovitě šířit.

„Mirek Kalousek byl vždy politický praktik. Je mu jasné, že stávající opoziční ansámbl nemá ve volbách žádnou šanci. Nač tedy nyní plýtvat silami!“ okomentoval jeho rozhodnutí prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček.

Docent Radim Valenčík poznamenal, že odchod politika „je škoda“. „Na jeho místo přijde větší, omezenější a vydíratelnější darebák,“ připojil.





Nedávno o Kalouskovi napsal, že je „nejinteligentnější, koho ‚demoopozice‘ má“. „Mladej Benda je až na druhým místě. (O ostatních zbytečně mluvit, taky je pro ‚deepstejtovský‘ mainstream střídá jako ponožky. Ale nelze zvládat uchování vlastní inteligence a službu zlu. Z toho blbnou i ti nejchytřejší. Buďto lze utéct od držby moci a získat nadhled (uchránit svoji intelektuální identitu), nebo podlehnout zlu a ‚zhovadět‘. To je ten skutečný Kalouskův problém. Asi už se rozhodl,“ zhodnotil Valenčík ve svém komentáři na počátku týdne.



Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zveřejnila, že „lidsky rozhodnutí Miroslava Kalouska nekandidovat v příštích volbách chápe“. „Bude mi ale chybět, nemá ve Sněmovně obsahem ani formou konkurenci,“ myslí si politička o svém předchůdci.

Prounijní aktivista Tomáš Peszynski straně doporučil v reakci na odchod Kalouska přejmenování. „‚Kalousek už nebude kandidovat do parlamentu.‘ Tak by se měla teď TOP 09 přejmenovat. Pardon my French,“ píše.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka Českému rozhlasu sdělil, že Kalouskovo rozhodnutí je třeba ocenit. „Upozadit osobní zájem ve prospěch možného vyššího cíle je dnes v politice spíše ojedinělý jev,“ míní.

Další z parlamentních předsedů Vít Rakušan (STAN) připomíná, že svůj odchod politik několikrát naznačoval, není tedy překvapivý. „Na snaze STAN spojit síly s ostatními demokratickými stranami proti Andreji Babišovi to nic nemění,“ doplnil.



A šéf Pirátů Ivan Bartoš Kalouskův krok považuje za možný počátek „konzervativního předvolebního bloku ODS, KDU-ČSL a TOP 09“. „Piráti jako středová liberální strana na předvolební spolupráci s konzervativci nepomýšlí. Děláme konstruktivní politiku, což voliči vidí a ocení,“ odmítl, že by se takového uskupení zúčastnil.

Působení Kalouska v lavicích Poslanecké sněmovny ale nemusí končit natrvalo; po poznámce komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka totiž politik přiznal, že se možná později k řečnickému pultíku navrátí.

Při vysvětlování, co jej ke kroku vedlo, dnes v České televizi předseda poslanců TOP 09 vzpomenul na rok 2016, kdy volal po spojení opozice proti Babišovi; nyní se po jeho odchodu již, podle něj, nikdo nebude moci „vymlouvat“, že ke spolupráci nedojde kvůli němu.

„Já v příštích volbách do Poslanecké sněmovny kandidovat nebudu, ale pojďme tady postavit srozumitelnou alternativu pro voliče,“ řekl Kalousek. „To svoje rozhodnutí nekandidovat mohu udělat s lehkým srdcem, protože v tom novém vedení vidím obrovský potenciál. Je obklopeno odborníky své generace. To nové vedení TOP 09 by mohlo být kondenzačním jádrem pro spolupráci tradičních stran,“ pokračoval Kalousek. „V roce 2021 nebudu ve Sněmovně, to vás mohu ujistit,“ zopakoval ještě.

