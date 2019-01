Kalouska pustili k mikrofonu a ten spustil: Prezident rozkládá právní stát. Pokud zdaníte restituce, bude to už druhá komunistická krádež

Poslanecká sněmovna má před sebou další perné dny plné politických jednání. A jak je zvykem, před startem tohoto maratonu předstupují před veřejnost poslanci jednotlivých sněmovních stran a oznamují, co budou prosazovat. Nejinak tomu bylo i v případě TOP 09. Když se ke slovu dostal Miroslav Kalousek, tvrdě se obul do Kanceláře prezidenta republiky.

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová oznámila novinářům, že TOP 09 ve spolupráci s experty připravila novelu stavebního zákona. Kalousek, který postával vedle ní, přikyvoval. Jak jistě víte, tak situace na trhu s byty v České republice je velkým tématem, bylo to i velké téma loňských komunálních voleb, protože je opravdu tristní, že si ve větších městech střední třída nemůže dovolit vlastnické bydlení,“ rozjela se Markéta Pekarová Adamová. Co se délky povolovacího řízení týče, tak se rok od roku propadáme do hlubší časové propasti. Spustit stavbu bytového domu v Česku trvá 10 let. TOP 09 tomu chce učinit přítrž.

Strana proto přišla se dvěma zásadními nápady. Tím prvním je fikce souhlasu. Pokud se úředník na stavebním úřadě nevyjádří ke stavbě ve lhůtě, kterou mu ukládá zákon, dá tím najevo, že k chystané stavbě nemá připomínky. To je první z těch kýžených změn, která by měla být tlakem na úřady, aby pracovaly efektivněji,“ konstatovala Pekarová.

Dalším obrovským problémem je podle ní obrovské množství razítek od hasičů, hygieny a dalších dotčených míst, které si musí občan sám oběhat. TOP 09 navrhuje, aby razítka za stavebníka obstarávaly i úřady.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak si vzal slovo Kalousek a vypálil slovní salvu na Kancelář prezidenta republiky. Navrhneme dnes zařazení bodu ovlivňování nezávislých soudů Kanceláří prezidenta republiky. I z vyjádření jednotlivých soudců je nepochybné, že se Kancelář prezidenta republiky pokusila ovlivnit rozhodování soudců a to v řadě případů, které se přímo kanceláře prezidenta republiky týkaly. Je to naprosto skandální jednání, nezávislost soudců je jedním ze základních pilířů právního státu,“ rozčílil se Kalousek. Prezident Zeman, který má z Ústavy dány rozsáhlé pravomoci v oblasti soudců, by se podle Kalouska neměl snažit rozkládat právní stát.

Nakonec přidal pár slov k majetkovému vyrovnání státu s církvemi, které se chystají komunisté a vláda Andreje Babiše zdanit. Pokud se to stane, tak to bude druhá komunistická krádež za posledních 70 let,“ vypálil Kalousek.