Kalouska šlehne. Pospíšil začal mluvit o tom, kdy Topka podpoří Babiše

Podle Pospíšila se možná může zdát, že bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek je stále nejviditelnějším představitelem TOP 09, to je ale prý minulostí. „Stále je osobnosti TOP 09, to je dobře, ale nejviditelnější už dávno není. Je fakt, že voliči, kteří nás dostali do Poslanecké sněmovny, jsou voliči Kalouska a já bych o ně nerad přišel,“ řekl a dodal, že TOP 09 je strana více osobností, které mluví jednotně, ale každá dokáže oslovit jinou skupinu voličů.

Pospíšil se nechal slyšet, že zvažuje kandidaturu na post primátora Prahy, podle jeho slov by byl daleko lepší primátor, než Adriana Krnáčová. „Než pani Krnáčová by bylo lepších mnoho kandidátů. V Praze žiji deset let a ve chvíli, kdy mě TOP 09 oslovila, že bych se měl zapojit do komunálních voleb, tak od té doby o tom uvažuji, ale nic není rozodnuto,“ řekl.

Česká politika podle něj trpí tím, že je rozhádaná, protože máme v Parlamentu čím dál více stran. „Chtěl bych proto přispět k tomu, že středopravicové strany budou spíše spolupracovat a třeba stavět koaliční kandidátky, než se vzájemně dohadovat,“ upřesnil.

Celý rozhovor ZDE

Demokracie v Česku je podle Pospíšila velmi křehká a demokratické síly jsou zde velmi rozštěpené, to má prý za následek zvyšující se vliv proruských a extremistických politiků. „Rusko má enormní zájem ovlivňovat Českou republiku, to je vidět ve zprávách Bezpečnostní informační služby. Má také ekonomický a mocenský zájem dostat nás do svého područí. My to bohužel podceňujeme a nebráníme se. Pak se může stát, ze Rusko svůj vliv posíli a bude ovlivňovat internetová média a veřejné mínění,“ řekl a dodal, že to velmi může poškodit českou demokracii.

K tomu prý dopomohla i slabá osobnost expremiéra Bohuslava Sobotky, který v Evropské unii nedokázal razantně prosazovat naše zájmy. „Roli v tom ale hraje i ne vždy rozumná politika Evropské unie, která tlačí za každou cenu kvóty, což byl nesmysl,“ uzavřel s tím, že takové projekty pak snižují podporu EU v očích české veřejnosti.

„Pokud Andrej Babiš bude hájit české zájmy v Bruselu, tak ho budu podporovat, i když s jeho vládou jinak nesouhlasíme a důvěru jí nevyslovíme,“ uzavřel.

