Kalousku, Němcová, vy odcházíte? Snad je to navždy, doufá režisér

Režisér David Martinek, kdysi zaměstnanec České televize, sledoval inaugurační projev prezidenta Zemana a na rozdíl od jiných, kterým v něm chyběla vize a označovali ho za malicherné vyřizování sporů, on v něm viděl budoucnost. Projev totiž podle něj posloužil k tomu, aby si čím dál více lidí uvědomilo, co a hlavně kdo je současným problémem. A odchod TOP 09, Miroslavy Němcové a dalších byl podle něj symbolickým krokem přesně vystihujícím jejich pozici.

„Bez kontaktu s občany, chcete-li dolních deseti milionů, není prezident plnohodnotný. A prezident, který se považuje za součást jakési vyvolené elity, je jenom ornamentem na státní budově a ničím víc,“ citoval slova ze Zemanova projevu.

Kritiku miliardáře, uhlobarona, tiskového magnáta a sponzora řady neziskových aktivit Zdeňka Bakaly pak nevnímá jako vyřizování účtů, o kterém mluvili jako zástupci opozice, ale jako velmi vhodné nastolení problému ekonomické kriminality mezi „společenskými elitami“. „Protože přesně tímto způsobem, velmi tvrdým a nekompromisním, může vůbec dojít k prozření velké části společnosti, která považuje řadu polistopadových politických hochštaplerů za jakési ‚demokraty‘,“ dodává Martinek.

Právě pochopení a vyrovnání se s touto skutečností je podle Martinka základním předpokladem toho, aby se společnost posunula dál. A to je důležité pro samotnou politickou pravici, která nyní středem sálu demonstrativně opouštěla inauguraci. „Je to totiž cesta, jak se mohou pravicové strany obrodit a vrátit pravicové politice její skutečný smysl,“ vysvětluje.

Podle Martinka je právě tato tvrdá upřímnost cestou, kterou se můžeme stát normální zemí.

Pokud jde o teatrální gesto odchodu, podle režiséra tím jeho tvůrci velmi výstižně znázornili svou pozici v českém politickém systému.

„To gesto TOP 09 je přesné. Jmenuje se ‚Odcházení‘. Ano, to je přesně to, co by měli udělat. Oni i Němcová. Odejít. Navždy,“ shrnul.





autor: jav