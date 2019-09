Kam s Babišem? Erik Best se baví

Český novinář a vydavatel amerického původu Erik Best reaguje na unikátní výzkum, ve kterém sociologové pro Český rozhlas rozdělili českou společnost do šesti společenských tříd. Zamýšlí se, kam by speciální kalkulačka zařadila takového Andreje Babiše.

Současně novinář připouští, že bylo jednodušší škatulkování jen do dvou společenských tříd. „Bohatí a chudí, nebo zabavovatelé a zbavovaní. Nebo možní zemanovci a drahošovci. Liberálové a neliberálové,“ vyjmenovává v bulletinu Final Word Best a pokládá si otázku, kam zařadit takového Andreje Babiše. „Žádná česká vyšší třída podle Českého rozhlasu neexistuje, natož pro kriminální elitu,“ hodnotí. Podle něho premiér přece nemůže spadat do „zajištěné střední třídy“. „Pravda, má roční nezdaněný příjem 90 milionů, ale stejně tak má i habaděj dluhů a právních problémů,“ míní novinář s tím, že to zase není vše tak jisté, neboť věřitelé mohou kdykoliv požadovat splacení půjček. „Aby mu to vycházelo, musel o pomoc požádat čínské komunistické bankéře,“ naráží na adresu premiéra Babiše Best a připomíná fakt, že proti němu je také většina společnosti, takže může kdykoliv také přijít o místo. Závěrem Erik Best dochází k závěru, že by Babiše zařadil do ohrožené třídy, i když nestrádající.

autor: sla