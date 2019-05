Kam vstupují naši Piráti? „Nepodlehnout Salvinimu. Zachraňovat migranty není zločin. Pak je rozdělit kvótami.“

Piráti jednají o vstupu do frakce evropských Zelených. Prý je u nich nejlepší předpoklad pro prosazení pirátského volebního programu. „Samozřejmě, že se ve všech bodech neshodneme na sto procent,“ řekl k tomu čerstvý europoslanec Marcel Kolaja. A co chtějí evropští Zelení? Konec uhlí a jádra, volit od 16 let, vzdělávání o EU, dezinformacích a fungování demokracie. A organizovanou misi pro záchranu uprchlíků ze Středozemního moře.

Včera se nově zvolení pirátští europoslanci zúčastnili společného jednání v rámci politické skupiny Greens/Evropská svobodná aliance. „Setkání přineslo významný pokrok ve vyjednávání o vstupu do této frakce, ve které je nejlepší předpoklad k prosazení našeho volebního programu,“ uvedl lídr kandidátky do eurovoleb Marcel Kolaja. Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 2011 lidí

„Je pro nás velmi důležité, abychom byli autentická a samostatná síla v rámci skupiny, se svojí vlastní identitou. Věříme, a jednání to potvrzují, že Greens/Evropská svobodná aliance je otevřenou, integrující skupinou, ve které jsou naše názory a nápady upřímně reflektovány. Rádi bychom naše kolegy europoslance obohatili o pirátský pohled na společnost a její další vývoj,“ uvádí dále Kolaja a dodává: „Samozřejmě, že se ve všech bodech neshodneme na sto procent, ale vedení skupiny je velmi otevřené a chápe, že v zásadních věcech se budeme držet pirátského programu.“ Řekl také, že frakce ALDE se nedistancovala od Andreje Babiše, tudíž v ní Piráti nemohou být.

Celý článek ZDE

Stojí za to se tedy podívat, k jaké frakci se čeští Piráti přidávají, jaké jsou deklarované priority této frakce, se kterými se dle Kolajových slov neshodnou na 100 %, a co budou v europarlamentu podporovat. Například v otázce migrace říká Ska Kellerová, předsedkyně evropských Zelených, toto: „Zachraňovat životy není zločin. Je to ostudné, když jsou záchranáři označováni za zločince, je jim bráněno v pořádání záchranných operací a vláčí je po soudech s pochybnými záminkami, zatímco EU ukončila operaci Sophia na záchranu uprchlíků. Ti, kdo přebírají něco, co by mělo být povinností vlád členů EU, a zachraňují životy, si zaslouží podporu a uznání.“ Kellerová se také vymezila proti pokutování těch, kdo zachrání migranty, nebo rakouskému desateru, ve kterém se píše, že migrant by měl být Rakousku vděčný.

„Evropa má humanitární povinnost ukončit tragédii ve Středomoří. Vlády EU se nesmí podvolit pravicovým populistům v Německu, Rakousku a Itálii. Vlády EU musí usilovat o to, aby nevládní organizace mohly dále zachraňovat lidi a aby Evropská unie zřídila evropskou námořní záchrannou misi. Členské státy EU, které jsou ochotny převzít odpovědnost, v tom musí pokračovat a poskytovat útočiště uprchlíkům,“ dodala ještě Kellerová.

Celý článek ZDE

Zelení také chtějí reformovat Dublinský systém. A chtějí takový, kde by se o migranty spravedlivě dělily všechny státy EU, s přihlédnutím na preference azylantů, jejich rodinné vazby a jejich znalost jazyka. Jinými slovy, kvóty. Migranti by prý měli být motivováni pozitivně, nikoli represivně, aby v členských zemích zůstali.

Celý článek ZDE

V otázce ochrany životního prostředí nejsou Zelení o nic méně radikální. Chtějí dosáhnout 60% snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a do roku 2050 mít ekonomiku absolutně bez emisí se stoprocentním podílem obnovitelných zdrojů. Jak toho chtějí dosáhnout? Například zrušením dotací pro fosilní paliva nebo kontrolováním, že každé euro z rozpočtu jde jen na životnímu prostředí libé projekty. Místo létání letadly mají občané EU jezdit vlaky a skoncovat se má i s výjimkami pro průmysl. Cena emisních povolenek má také vzrůst. A není překvapením, že ani jaderná energie Zeleným nevoní a chtějí ji z energetického mixu vynechat také.

Celý článek ZDE

Zelení chtějí mimo jiné snížit věkovou hranici pro hlasování na 16 let či expandovat program Erasmus, ve kterém mladí studenti navštěvují školy v cizích zemích. „Výzkumy ukazují, že investice do vzdělání jsou to nejlepší využití pro peníze daňového poplatníka, s největším pozitivním ekonomickým a společenským dopadem. Školní osnovy po celé EU musí mladé lidi připravovat na život, nikoli jen pro pracovní trh. Kritické myšlení, orientace v médiích a schopnost rozeznat dezinformace by měly být klíčové pro naše vzdělávací soustavy. Chceme také odstranit bariéry ve vzdělání a jsme pro zařazení vzdělávání o EU, hlavně o tom, jak funguje demokracie.“

Celý článek ZDE

Bc. Marcel Kolaja Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Piráti: Požadovali jsme členství v pro nás zásadních výborech Richterová (Piráti): Přijde mi opravdu nemožné dál pokračovat v obecném hořekování Ferjenčík (Piráti): Žádné obstrukce u EET neproběhly Profant (Piráti): Velký systém budujete na špatných základech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas