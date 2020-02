Kámo, tys jí p*sral! Xaver zažil neskutečnou věc. Ještě teď se diví

Není to poprvé, kdy se novinář a komentátor Jinřich Šídlo vyjadřuje k volbám do Rady ČT. V pořadu Šťastné pondělí si rýpl do různých kandidátů. Ale zvláštní pozornost věnoval Luboši Xaveru Veselému, a to za to, že se odvážil rýt do Zdislavy Pokorné, která se „jen“ ptala, zda inkasuje za rozhovory peníze od hostů. A poslal za Xaverem mladého provokatéra. „To bylo úplně skvělý, ty vole, jak si jí úplně posral, těch deset minut, a nenechal si jí vůbec reagovat,“ vybafl na kandidáta do Rady ČT.

Šídlo v pořadu Šťastné pondělí prohlásil, že hlavním tématem bude Česká televize. Uvedl, že v březnu se bude volit šestice náhradníků, a jsou mezi nimi „zajímavá jména". Například ekonom Vladimír Pikora. „Jenž spolu se svou manželkou Markétou Šichtářovou věští každý rok nástup ekonomické krize. Třeba v roce 2018. Nebo v roce 2017. Nebo v roce 2016," pokračoval Šídlo až do roku 2014, a dodal, že v roce 2008 Pikora tvrdil, že v roce 2009 bude ekonomika stále růst, ale nakonec byl konec nultých let 21. století poznamenán krizí. Dodejme jen, že manželkou Vladimíra Pikory je Markéta Šichtařová, nikoliv Šichtářová.

„Pak je tu třeba nějaký Petr Jedinák, o němž stačí říct jen to, že je to expert SPD. Náš hlas by ale samozřejmě patřil hokejové legendě Jiřímu Šlégrovi, mezi jehož největší životní úspěchy patří titul olympijského vítěze, mistra světa, vítěze Stanley Cupu, ligového šampiona, a fakt, že jako zvláštní host vystoupil v této show,“ pokračoval Šídlo v popisu kandidátů vybraných výborem. Připomenul i Hanu Lipovskou, která dle něho zahájila sbližování katolické církve s Institutem Václava Klause.

Šídlo pak uvedl, že mnoha českým politikům ČT vadí, neboť jisté pořady k nim nepřistupují „s dostatečnou úctou“. „Možná by si místo nich přáli pořady jiné,“ dodal Šídlo a ukázal fotomontáž s Odchodem Václava Moravce, Nula hodinami Nory Fridrichové a Bývalými Reportéry ČT Marka Wollnera.

„A i interview s politiky mohou přece plynout jinak, než když vám nějaká Tvarůžková nebo Takáč nebo Železný nebo Witovská pořád kladou nějaké nesmyslné otázky, jako třeba co děláte, proč to děláte, kolik to bude stát a proč jste ještě před dvěma lety říkal a dělal něco úplně jiného. Nebo co jste vůbec dělal,“ ironizoval dál Šídlo a na pozadí zatím běžela stížnost člena RRTV Vadima Petrova na chování Jakuba Železného v Událostech, komentářích. Do kontrastu dal Šídlo rozhovor Luboše Xavera Veselého s prezidentem republiky o jídle.

O Xaverovi komentátor prohlásil, že se jedná o nejoblíbenějšího Zemanova novináře, když už jím není Jaromír Soukup. „Pokud byste si mysleli, že pan Veselý dokáže jen servilně tokat, mýlili byste se. Když si najde soupeře, na něhož si věří, nebojí se ukázat sebevědomí,“ pravil Šídlo a sepsul moderátora za to, jak se vyjadřoval o novinářce Zdislavě Pokorné, která si „jen“ ověřovala, zda je pravda, že hosté v XTV platí za to, že v ní mohou vystupovat. „To je základ novinářské práce. Někdo se ptá na krupicovou kaši, někdo na to, zda je pravda to, co slyšel, aby to pak mohl napsat. Anebo ne,“ otřel se Šídlo o Xavera videem, ve kterém moderátor říká, že se necítí být novinářem.

Šídlo si také všiml, že Xaver ve videu dotyčné Pokorné tykal. „Jasně, tykačka, vole, buď vopatrná holčičko. Až mi bude padesát, moc si přeju, abych nechytil tu nemoc, kdy chlapi v tomhle věku udatně bojují s generací svých dětí,“ poznamenal novinář. A smál se moderátorovi XTV, že údajně našel spiknutí mezi HlídacímPsem.org, soutěží Hledá se Leadr., ČT a SeznamZprávami. Doplnil, že Xaver nenašel celé spiknutí, protože ve zmíněné soutěži byl Šídlo jako porotce. „Už tehdy dostala Zdíša svůj úkol. Spojit se s Newsroomem ČT a Hlídacím Psem, sehnat voodoo panenku Luboše Veselého a pak jeho i celou XTV zničit,“ ironizoval.

Xaverova omluva ve Výzvě Seznamu mu přišla slabá. „Tohle nám přišlo slabý jak rýžový nákyp. Horší omluva je už jen říct ‚Sorry jako‘ a nechat se za sebe omluvit ministerstvo financí. Tak jsme si řekli, že to tak nenecháme. Jestli se s námi chce pan Veselý bavit takhle, není problém. A tak jsme vyslali našeho válečného korespondenta Konstantina Sulimenka, aby se na to pana Veselého zeptal ještě jednou,“ uvedl Šídlo video, ve kterém se Sulimenko s notnou dávkou familiérnosti obrací na Luboše Xavera Veselého.

„Luboši, Luboši nazdar. Ty vole, já jsem ti chtěl jenom říct, kámo, to video o tý Pokorný, to bylo úplně skvělý, ty vole, jak si jí úplně posral, těch deset minut, a nenechal si jí vůbec reagovat, to bylo úplně chlapácký ty jseš skoro jako Václav Klaus junior, teda on si vybral šestnáctiletou...“ provokoval Sulimenko, zatímco se Xaver omlouval s pohledem na hodinky. „Počkej, počkej, jenom kejvej, tohle je jako jeden z těch tvejch rozhovorů, jenom kejvej. Hele, jak sis vybral tu holku dvacetiletou, ne šestnáctiletou jako Václav Klaus mladší...“ pravil Sulimenko, ale Xaver zřejmě odkráčel, zatímco za ním Sulimenko volal, že pro něj mají překvapení.

Načež došlo na konfrontaci mezi Pokornou a Xaverem Veselým. Kde moderátor prohlásil, že pokud to Pokorné přišlo ostré, tak zmíněné video byla chyba. Ale doplnil, že video bylo „ve volném tónu“. Redaktorka obvinila Xavera, že ji urazil v přímém přenosu. „To ale ne,“ bránil se moderátor. „Ale tak jsem rád, že si tady všichni tykáme, že jsme všichni kámoši, to je hezký, že média spolu spolupracujou. Tak se měj hezky, čau, někdy přijď zase,“ loučil se s pozdravem plným sarkasmu Konstantin Sulimenko.

K pořadu už si řekl své komentátor Tomáš Vyoral: „Kdo neskáče, není Čech! Kdo neskáče po Xaverovi, není lepší novinář! Další tsunami proti jednomu z nejlepších moderátorů u nás jede Seznam. Ráček Šídlo ve svém dnešním ideologicky uvědomělém ‚satirickém pořadu‘ se pochlapil! To bude pleskání po zádech a možná další (Sorosova) novinářská cena!“

