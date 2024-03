Kandidát STANu. Ale ve skutečnosti za Džamilu. Syn Holubové chce do EU

reklama

„Jmenují se Adam Holub a kandiduji do Evropského parlamentu s číslem 12 na kandidátce Starostové a osobnosti pro Evropu jako člen Liberálně ekologické strany (LES),“ uvádí na svém Instagramu Adam Holub, jehož stranickou šéfkou v Liberálně ekologické straně je někdejší ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.

„My Češi dobře chápeme, že je třeba chránit osobní svobody, ale i svobody příštích generací. Vážíme si krás naší krajiny a přírody. Víme, že se vyplatí podporovat podnikavost a vynalézavost. V náročných dobách umíme brát ohled na ty zranitelnější. A díky naší historii víme, odkud Evropě hrozí nebezpečí,“ pokračuje Adam Holub.

Následně vysvětluje, že kandiduje proto, že v Evropě potřebujeme zasvěcené lidi, kteří vědí, jak funguje EU a jsou si vědomi závažnosti jejích výzev. Jako europoslanec se chce věnovat ochraně životního prostředí v Evropě a ve světě, vztahům se zeměmi na východ od nás. „V obou těchto otázkách stojí Evropa na důležité křižovatce a obě témata jsou pod silným tlakem populistů,“ dodává Adama Holub.

Trápí jej také otázka nedostatečných příležitostí pro mladé lidi: „Mladí lidé se chtějí uplatňovat a naplňovat své sny. Investice do mladých lidí je investicí do budoucnosti!,“ zdůrazňuje číslo dvanáct kandidátky STAN do eurovoleb, v jejímž čele je Danuše Nerudová.

V Bruselu by se chtěl Adam Holub věnovat také ženám. „Vadí mi, že stále nežijeme ve světě, kde by ženy dostávaly stejné příležitosti jako muži. Úspěch žen rovná se úspěchu celé společnosti. V Evropském parlamentu se budu vždy zasazovat o rovné příležitosti,“ doplnil.

Spojení jeho strany LES s hnutím STAN pro evropské volby označil za více než sňatek z rozumu. „Spolupráce, která se buduje na společných hodnotách a vzájemném respektu, je více než sňatek z rozumu. Na kandidátce budu stát po boku lídrů jako je paní profesorka Danuše Nerudová a pan Jan Farský,“ doplnil Adam Holub.

Na závěr uvedl, že chce být českým hlasem, který je v Evropě slyšet. „Budu pracovitým poslancem ve vašich službách. Můžete se na mně spolehnout,“ zakončil Adam Holub ve svém předvolebním příspěvku.

Další video Adam Holub sdílel koncem března přímo z návštěvy v Bruselu. „Zdravím z bruselského letiště. Náročný měsíc jsem zakončil konferenci v Bruselu na téma ochrana přírody na soukromých pozemcích. Viděl jsem velké množství zástupců organizací, které chrání přírodu, ale i vlastníků půdy. Vracím se k tomu na delší dobu a teď už je zapotřebí se věnovat volbám do Evropského parlamentu. Těším se na vás, doufám, že mnohé z vás uvidím osobně a že se spolu budeme moci pobavit o věcech, na kterých záleží," dodal Holub.

Eva Holubová, která je rovněž členkou strany LES, svého syna podpořila mimo jiné i tím, že jeho předvolební prezentace sdílela na svém instagramovém profilu. A k jeho příspěvku ohledně ochrany přírody dodala: „Aby bylo jasno, já vůbec netvrdím, že se dnes chováme k přírodě a planetě správně, ale není správné to házet na EU, neboť odtud to nepochází,“ uvedla s tím, že za zničené ovzduší a podobné věci může USA, Rusko, Japonci, Čína a další.

Herečka a aktivistka Eva Holubová je známá tím, že se netají svými politickými postoji a názory. V prezidentských volbách se řadila mezi největší podporovatele Petra Pavla. Hájila jej před těmi, kteří kritizovali, že do čela státu míří bývalý komunista.

Argumentovala tím, že komunistou byli třeba i spisovatel Pavel Kohout nebo socioložka Jiřina Šiklová. Zmínila, že Pavla uznával Václav Havel. Za to Holubovou pochválila i někdejší první dáma Dagmar Havlová, obě dámy pojí dlouholeté přátelství.

Psali jsme: „Už nehořím, ani nesvítím.” Zvláštní Eva Holubová na Štědrý večer

U Pavla také Holubová ocenila zájem o ekologii, o její problematiku se totiž sama dlouhodobě zajímá. A jako bojovnice za životní prostředí se snaží jít příkladem řadou návyků, které mají životní prostředí šetřit. Záchod například splachuje vodou, ve které se vykoupe, vyřazuje ze svého života plasty a nekupuje podle svých slov už tolik oblečení, protože i to planetu značně zatěžuje a ničí.

Na téma životního prostředí měla Holubová nedávno rozhovor místopředsedou strany LES Ladislavem Mikem, přírodovědcem a odborníkem v oblasti ochrany životního prostředí. Řešili například úbytek ptáků. „Mám ráda, když mě ráno budí ptáci, ale mám pocit, že se od nás odstěhovali, trápí mě to,“ povzdechla si herečka. Shodli se, že ubývá i hodně hmyzu, což má negativní dopady na půdu.

V tomto kontextu se opřela i do expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který podle ní ničí zemědělskou půdu svým byznysem s pěstováním řepky. „Když se řekne zemědělská krajina, vidím žlutou mrchu. Nemůžu jí přijít na jméno, stejně jako tomu pánovi, co jí tu všude roznesl,“ hrozila se členka LES.

Stranickou šéfkou Adama Holuba v Bursíkově Liberálně ekologické straně je někdejší ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková, která se prezentuje svým titulem a odborností v oblasti psychiatrie. Ve svých vyjádřeních se často ostře a kriticky zaměřovala na prezidenty Miloše Zemana a Vladimira Putina.

Loni na podzim o Putinovi například tvrdila, že ruský vůdce je již mrtev a již se formuje nová ruská vláda. Soudila tak na základě informací, které zveřejnil telegramový kanál General SVR, že šéf Kremlu Vladimir Putin prodělal zástavu srdce. „Regionální elity se připravují na rozpad Ruska, který by mohl začít po smrti Putina. Šéf Čečenska Kadyrov vytváří jednotky pro boj s FSB. 100x nebezpečnější je Tatarstán: má zdroje a elity na to, aby vyhlásil nezávislost na Moskvě. Ruská armáda je na Ukrajině,“ uvedla Džamila Stehlíková na sociální síti X.

Loni v dubnu Džamila Stehlíková, která má v oblibě dělat diagnózy na dálku, tvrdila, že Putin má rakovinu štítné žlázy. „Yep, Putin má rakovinu štítné žlázy, která byla diagnostikována až v roce 2016; léčí ho best in Russia chirurg na rakovinu štítné žlázy Jevgenij Selivanov,“ poznamenala Stehlíková. „Putin měl problémy s hlasivkami už od r. 2014, je pozorován ORL. Peskov vše popírá, jak to umí jen mluvčí orientálních despotů,“ dodala tehdy Stehlíková.

Pro CNN Prima News uvedla, že kdyby Putin, který má podle ní rakovinu, nebyl prezident, už by nebyl naživu. „Poslední vyšetření ukazují, že má vedle sebe onkologa a skupinu neurochirurgů, takže se spekuluje také o rakovině míchy. Když se na Putina dívám, nevypadá jako v posledním tažení. Politici vzácně umírají u moci. Strašně jim pomáhá, že ji mají,“ uvedla ve vysílání CNN Prima News Stehlíková loni v dubnu.

Psali jsme: „Oni kecají.“ Putinovo zdraví: Vše jinak

Džamila Stehlíková má nový objekt. Pohřbívá Kadyrova, ten se prochází v dešti

V minulosti se Stehlíková vyjadřovala i ke zdravotním problémům tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. V době vážných zdravotních problémů prezidenta při sestavování vlády na podzim 2021 například prohlásila, že abstinence Miloše Zemana v nemocnici vedla k náběhu na delirium tremens, což mělo také jeho léčbu v září v Ústřední vojenské nemocnici prodloužit. „Lze předpokládat, že důvodem hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy,“ uvedla také a zauvažovala o psychóze, která alkoholové delirium často provází, ale i o poškození mozku. Kvůli svým výrokům psychiatrička čelí žalobě.

Kritizovala také to, že se pravidelně neschází lékařské konzilium k posouzení Zemanova zdravotního stavu. „Pan prezident není zdráv, to vidí každý laik na první pohled. Přece nejde takhle se starat o hlavu státu. Soud otevře lidem oči, že to není v pořádku. Jde mi o to, abychom neopakovali stejné chyby. To, jak dopadnu já, je mi jedno,“ uvedla tehdy pro iDnes.cz.

Psychiatrička Stehlíková byla také jednou z těch, od které na podzim 2021 získal psychiatrické posouzení Andrej Babiš mladší. Ten lékařskou zprávu, v níž stálo, že mu nic nebrání v účasti ve vyšetřování kauz spojených s jeho otcem Andrejem Babišem, poté předal policii.

Psali jsme: „Ukrajino, chcípni – tady slyším totéž.“ Po Putinově rozhovoru se to rozjelo. I s Džamilou Stehlíkovou Vize umělkyně Holubové: Havel vstal z mrtvých, už se na to nemohl dívat Nejdřív Kubišová, Holubová se rozplývala. Ale pak to začalo. Kreatury, vypráskat, vymést… Holubové se na Hradě točila hlava radostí. Pak přišly potíže

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE