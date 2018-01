Kandidáta Hynka pustili do Českého rozhlasu. Z éteru zněla slova o tom, že EU míří do pekel

Moderátor Jan Pokorný pokračuje v prezidentském maratonu. V úterý si povídal s dalším uchazečem o nejvyšší politický post v zemi, Jiřím Hynkem, členem politické strany Realisté Petra Robejška. Hynek mimo jiné popsal, které hloupé zákony by jako prezident zrušil a v čem by chtěl navázat na Václava Havla nebo na Miloše Zemana.

Sami Realisté se prý na Hynkově kandidatuře nijak nepodílejí. Strana ho nominovala, ale jeho kandidátní listinu podepsalo 29 poslanců z celkem osmi stran. Je připraven udělat všechno pro to, aby uspěl co nejlépe. „Všechno v rámci fair play, všechno pro to, abych se zviditelnil a abych mohl vyjadřovat své názory,“ podotkl Hynek. Obratem ovšem dodal, že nechce naskakovat na vlnu populismu. Je si prý vědom toho, že jeho názory mohou být nepopulární a nehodlá z nich ustupovat.

Jako prezident by prý zrušil některé zákony.

„Jedním z takových absurdních zákonů je občanský zákoník. To je takový základní občanský kodex. A právníci se přou o výklad tohoto zákona. A tady je něco špatně,“ varoval Hynek. Dnešní zákony jdou prý až příliš často do detailu. Zákonodárci by podle hosta neměli řešit, co udělat se včelami, které z vašeho včelína vletí do včelína sousedovi. Hynek však současně uklidňoval, že by šetřil prezidentským vetem. „Kdybych měl vetovat všechny hloupé zákony, tak bych se uvetoval,“ konstatoval s povzdechem.

Navázal bych na Havla i na Zemana

Pár slov přidal také k obraně státu. V roce 1938 se podle jeho názoru Čechoslováci chtěli bránit, a kdyby byl prezidentem v podobné situaci, jaká nastala v roce 1938, tak by asi vyslyšel hlas lidu a postavil by se za možnost bránit svůj stát. I za cenu toho, že by to nedopadlo dobře. „Kdyby ke mně do bytu vtrhl chlap o hlavu vyšší než já a ohrožoval by moji rodinu, tak já bych ji taky bránil, i když bych věděl, že to se mnou pravděpodobně nedopadne dobře,“ řekl Hynek.

Měli bychom se prý také zamyslet nad tím, jak vydávat dvě procenta našeho HDP na obranu, k čemuž jsme se zavázali v rámci členství v NATO. Tyto peníze je podle hosta třeba vynaložit efektivně, a nejen je bezmyšlenkovitě utrácet. To by uměl každý.

Jako prezident by prý navazoval na své předchůdce – na Václava Havla, Václava Klause i Miloše Zemana. U každého by prý našel něco dobrého. „U každého prezidenta najdu něco, co mě velmi oslovuje. Nejvíce mě oslovuje T. G. Masaryk,“ zdůraznil. „Já u Václava Havla nejvíce oceňuji období před rokem 1989, protože on říkal, co si myslel i v době, kdy to nečinil každý,“ doplnil Hynek s tím, že Havel v této věci projevil statečnost, na kterou by rád navázal. Od Miloše Zemana by převzal důraz na ekonomickou diplomacii. Propagoval by ve světě české zboží s vysokou přidanou hodnotou, abychom se zbavili nálepky montoven, v nichž často pracují cizinci.

„Já jezdím v českém autě, mám na sobě český oblek, já jsem člověk, který je hrdý na to, že je Čechem,“ zdůraznil Jiří Hynek. Na Hradě by proto přijímal takové hosty, jejichž návštěva napomůže Čechům, Moravanům a Slezanům. Váhal by v otázce přijetí dalajlámy na Hradě, neboť si není jist tím, jak návštěva tohoto duchovního prospívá občanům Česka.

Nakonec pronesl pár slov také na konto Evropské unie. Zpočátku podle něj šlo o dobrý projekt, ale teď prý v EU stále víc rozhodují úředníci, a to je problém.

Když Evropskou unii začala ovládat beztvará úřednická hmota, tak je to opravdu na cestě do pekel, varoval Hynek. Uznal sice, že by nám případný odchod z EU uškodil, ale pouze v případě, že bychom si nedokázali dojednat příslušné bilaterální dohody. Nemluvě o tom, že se Evropská unie může rozpadnout dřív, než bude otázka českého členství v tomto společenství vůbec na stole.

autor: mp