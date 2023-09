Karta se obrátila. Syn amerického prezidenta by mohl nakonec položit otce

reklama

Server USA Today oznámil, že prezidentův syn Hunter Biden byl obviněn z několika federálních zločinů.

„Hunter Biden je obžalován ze dvou federálních obvinění z údajného lhaní obchodníkovi se zbraněmi a na základě federálního formuláře při nákupu revolveru v roce 2018. Obžaloba oživuje případ poté, co republikáni kritizovali dohodu o vině a trestu, kterou federální žalobce David Weiss uzavřel s Hunterem Bidenem, jako příliš mírnou,“ uvedl server USA Today s tím, že se Hunter Biden může stát jedním z nejslavnějších amerických vězňů. Mohl by být o to slavnějším vězněm, že by šlo o vůbec prvního syna – vězně z prezidentské rodiny v dějinách Spojených států.

„V případě odsouzení mu hrozí maximální trest 25 let vězení – pět let za nepravdivé prohlášení pro prodejce, 10 let za nepravdivé prohlášení na federálním formuláři a 10 let za držení střelné zbraně,“ napsal server.

V létě se Hunter Biden přiznal k neplacení daní v letech 2017 a 2018 a manko následně doplatil a usiloval celý svůj případ vyřešit uzavřením dohody o vině a trestu. „Podle části dohody o vině a trestu za neplacení daní žalobci uvedli, že Hunter Biden získal v roce 2017 příjem 2,4 milionu dolarů a v roce 2018 2,1 milionu dolarů prostřednictvím ukrajinské energetické firmy Burisma, čínské rozvojové firmy, jakož i domácích obchodních zájmů a právních služeb,“ upozornil USA Today. Soudkyně však odmítla dohodu posvětit, protože na ni nenašel stoprocentní shodu ani Bidenův žalobce s Bidenovými právníky.

Hunter Biden byl z opakovaného lhaní úřadům obviněn zvláštním žalobcem Davidem Weissem.

„Bílý dům se domníval, že právní drama Hunter Biden skončí letos v létě, ale dohoda o vině a trestu dosažená s Weissem, aby se záležitost vyřešila bez obvinění, se v létě zhroutila pod kontrolou federálního soudce,“ uvedla ke kauze CNN. S tím, že ve čtvrtek večer právník Huntera Bidena, Abbe Lowell, tvrdil, že zněna přístupu soudů byla výsledkem politického tlaku.

„Hunter Biden držením nenabité zbraně po dobu 11 dnů nepředstavoval hrozbu pro veřejnou bezpečnost, ale státní zástupce se vší mocí, kterou si lze představit, mohl podlehnout politickému tlaku, což představuje vážnou hrozbu pro náš soudní systém,“ poznamenal Lowell.

Server televize Fox News k tématu doplnil, že kauza Huntera Bidena může být podle opozičních republikánů důvodem k možnému zahájení řízení o impeachmentu, tedy zbavení funkce.

Předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy v úterý uvedl, že republikáni Sněmovny reprezentantů „odhalili vážná a věrohodná obvinění z chování prezidenta Bidena“, která poslouží jako základ pro vyšetřování impeachmentu.

„Dnes nařizuji našim sněmovním výborům, aby zahájily formální vyšetřování impeachmentu prezidenta Joea Bidena,“ oznámil McCarthy v úterý v Kapitolu. „Tento logický další krok dá našim výborům plnou moc shromáždit všechna fakta a odpovědi pro americkou veřejnost."

