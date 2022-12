Kašleme na ně. Po výbuchu volby primátora ANO v Praze ukončilo jednání

reklama

Podle slov Patrika Nachera je skutečnost, že Praha nemá tři měsíce po volbách novou radu, docela zvláštní situace. „Nabídkou na vznik menšinové rady s dočasnou podporou jsme chtěli dát prostor se z ní dostat a k tomu veškerá jednání směřovala, načež do toho zcela nepředvídatelně hodila vidle Hana Kordová Marvanová,“ popsal Patrik Nacher a dodal, že podle jeho slov je varianta menšinové koalice Spolu za podpory ANO passé.

Následně hovořil i o tom, kdo vlastně přišel s tím, že Bohuslav Svoboda má být primátorem a zároveň nebýt v radě. Sice netuší, kdo to řekl první (nevyloučil ani sám sebe), ale podle jeho slov bylo snahou dojít k nějakému posunu, k nějakému impulzu.

„Když na začátku prosince zkrachovala jednání mezi Piráty a SPOLU a SPOLU jednoznačně vyhlásilo, že hledá podporu pro vznik menšinové rady, oživili tím naši šest týdnů starou nabídku. My jsme na to tedy logicky přistoupili a chtěli to postavit na programové shodě, nikoliv na licitaci o počtu křesel. Ukázalo se, že ze sta procent se shodují naše programové cíle, z osmdesáti procent i cesty, jak k nim dojít. Následně ve středu, den před jednáním zastupitelstva, nás vyjednavači SPOLU informovali, že hlas Hany Kordové Marvanové pro menšinovou radu s podporou ANO není úplně jistý. V té chvíli jsme přestali řešit program a řekli si, že se dohodneme alespoň na volbě primátora. Hana Kordová Marvanová s tím souhlasila,“ poznamenal dále Nacher.

Volba primátora měla pak podle jeho slov několik rovin. Co změnilo názor Hany Kordové Marvanové, sám neví. „Za mě jediné vysvětlení, co se změnilo mezi čtvrtečním dopolednem, kdy Marvanová ještě médiím potvrdila, že bude volit docenta Svobodu, a čtvrtečním odpolednem, kdy obrátila, byla společná fotka s Radmilou Kleslovou, která spustila vlnu reakcí. Bylo by fér, aby to Hana přiznala. A já si kladu otázku, jestli to byl záměr, nechat se vyfotit, nebo to byl šílený amatérismus,“ zmínil Nacher, že o celé situaci s Marvanovou nemluvil, pouze jí napsal osobní esemesku, čímž to pro něj končí.

„Tím, že ustavující zastupitelstvo bude pokračovat až 16. února, vznikl dostatečný časový prostor pro vyjednávání. Osobně budu navrhovat klubu, abychom už jednali jen o vzniku klasické koalice,“ zakončil Nacher.

